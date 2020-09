"Salvatore: Shoemaker of Dreams" | Η ταινία του Luca Guadagnino κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Το όνομα του Luca Guadagnino είναι συνδεδεμένο με μερικές από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες και τώρα ο φημισμένος σκηνοθέτης παρουσιάζει μία ακόμα εξαιρετική δουλειά αναδεικνύοντας το έργο του θρυλικού Salvatore Ferragamo. Το ντοκιμαντέρ "Salvatore: Shoemaker of Dreams" κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, δίνοντας στο σινεφίλ κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα το δημιουργικό μυαλό πίσω από το luxury fashion house.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τη ζωή του Ferragamo από το ξεκίνημά του στη Νάπολη έως την πρώιμη επιτυχία του στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια της "βουβής" εποχής του Χόλιγουντ και την μετέπειτα επέκταση του brand του στη Φλωρεντία τη δεκαετία του '30 και του '40.

Η ταινία φιλοξενεί επίσης ορισμένα μέλη της οικογένειας Ferragamo, τα οποία μοιράζονται ανέκδοτες ιστορίες για τον υποδηματοποιό και εξετάζουν τη σύγχρονη παρουσία του οίκου. "Είναι τιμή για μένα και για όλη την οικογένειά μου που ένας σκηνοθέτης με το εκτόπισμα του Luca Guadagnino ενδιαφέρθηκε για την οικογενειακή μας ιστορία, προσαρμόζοντάς την στη μεγάλη οθόνη", λέει ο Ferruccio Ferragamo, ο μεγαλύτερος γιος του Salvatore Ferragamo και σημερινός πρόεδρος της εταιρείας.

Στο σενάριο της ταινίας συνέβαλε και η δημοσιογράφος των New York Times, Dana Thomas, η οποία έχει γράψει τα βιβλία Gods And Kings: The Rise And Fall Of Alexander McQueen και John Galliano, and Deluxe: How Luxury Lost Its Lustre .