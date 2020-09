Emily in Paris | Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τη νέα σειρά του Netflix

Οι fans του Sex and the City θα αναγνωρίσουν αμέσως το όνομα "Darren Star" ως τον δημιουργό της κλασικής πλέον σειράς. Ο Star είναι υπεύθυνος και για άλλες μεγάλες επιτυχίες, όπως το Beverly Hills, 90210 και το Melrose Place, ενώ είναι ο δημιουργός και του Younger, μιας νέας σειράς που έρχεται στο Netflix αυτό το φθινόπωρο.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τη νέα σειρά Emily in Paris

Πρωταγωνιστεί η Lily Collins

Η ηθοποιός υποδύεται ένα κορίτσι που μετακομίζει από το Σικάγο στο Παρίσι για να δουλέψει σε μια ένα γαλλικό luxury marketing agency. Η Emily "επιφορτίζεται να φέρει μια αμερικανική άποψη σε μια αξιοσέβαστη γαλλική εταιρεία marketing, όπου οι πολιτισμοί συγκρούονται καθώς προσπαθεί να προσαρμοστεί στις προκλήσεις της ζωής σε μια ξένη πόλη, ισορροπώντας ανάμεσα σε καριέρα, καινούργιες φιλίες και έρωτες" αναφέρει το Deadline.

Ακόμα κι αν υπάρχουν κάποιες δύσκολες στιγμές για τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα της σειράς, ο Star αποκάλυψε επίσης: "Η Emily μαθαίνει από αυτήν την εμπειρία και αλλάζει την άποψή της για το τι εστί επιτυχία".

Η σύγκριση με το SATC είναι αναπόφευκτη

Η μετακόμιση της Carrie Bradshaw στο Παρίσι αποτέλεσε ένα σημαντικό μέρος του Sex and the City, ειδικά καθώς την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο πολύ της έλειπε η Νέα Υόρκη. Και παρόλο που το Emily in Paris θα προκαλέσει κάποιες συγκρίσεις με το με το Sex and the City, η σειρά του Netflix θέλει να κάνει τη γαλλική πόλη το σήμα κατατεθέν της. "Το SATC έδειχνε όμορφο, αλλά αυτή η σειρά είναι απλώς υπέροχη. Είναι πολύ κινηματογραφική" δήλωσε ο Star στο Variety. "Η τηλεόραση μοιάζει πολύ με τον κινηματογράφο τώρα και ήταν τόσο σημαντικό που τα γυρίσματα έγιναν στο Παρίσι, οπότε κάναμε πραγματικά όλες τις λήψεις να φαίνονται μεγάλες. Γυρίστηκε περισσότερο σαν μια ταινία παρά σαν μια τηλεοπτική σειρά".

Παρόλο που η σειρά περιγράφεται ως μια "ρομαντική φαντασίωση", "η σειρά την αγκαλιάζει {τη φαντασίωση} αλλά και ταυτόχρονα τη διαπερνά" λέει ο Star.

Η σειρά έχει ένα cool cast

Η star των Grey's Anatomy και Private Practice, Kate Walsh, παίζει την μέντορα της Emily στη σειρά. Εν τω μεταξύ, αρκετοί Γάλλοι ηθοποιοί, συμπεριλαμβανομένων των Leroy Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat και Bruno Gouery θα εμφανιστούν μαζί με τους Ashley Park, William Abadie και Arnaud Viard.