Ο οίκος Lanvin σε μια ιστορική συνεργασία με το The House of Xclusive-Lanvin

Το θρυλικό underground ballroom group της Νέας Υόρκης, The House of Xclusive-Lanvin, υπέγραψε συνεργασία με τον γαλλικό οίκο μόδας που ενέπνευσε και το όνομά του.

Ο Lanvin ανακοίνωσε την πρώτη δόση της συνεργασίας τους με τίτλο "La Mère et L’enfant", μια ταινία μικρού μήκους με πρωταγωνιστές τα μέλη του The House of Xclusive-Lanvin και της transgender, non-binary Indya Moore. Η ταινία προβάλλει παραδοσιακές κατηγορίες του ballroom όπως Face, Fashion, Realness, Runway και Performance και γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με το iPhone 11 Pro Max από τη σκηνοθέτη Mayan Toledano.

Το short film

"Από την πρώτη μου μέρα στον Lanvin, με ενδιέφερε η γένεση αυτού του brand - η σχέση μεταξύ μητέρας και κόρης, η αγάπη της ιδρύτριας Jeanne Lanvin, που δημιούργησε και στη συνέχεια έχτισε μια αυτοκρατορία στη δεκαετία του 1920 και του 1930, για τη Marguerite, τη μοναχοκόρη της", εξήγησε ο Creative Director Bruno Sialelli.

"Μου αρέσει η έννοια της μετάδοσης και της δύναμης από τη μία πλευρά, και η έννοια του ονείρου και της χειραφέτησης από την άλλη. Με έναν πιο κυριολεκτικό τρόπο, το ιστορικό λογότυπό μας - το οποίο ονομάζεται "μητέρα και παιδί" - ενσωματώνει αυτήν τη σχέση, με μια ευρεία έννοια". Το logo του Lanvin είναι εμπνευσμένο από μια φωτογραφία της Jeanne Lanvin και της κόρης της σε μια βραδιά χορού, το 1907, όπου φορούν matching outfits.

Για τον Sialelli, η ταινία παρέχει έναν ισχυρό παράλληλο μεταξύ της μητριαρχικής ιστορίας του Lanvin και της δέσμευσης του The House of Xclusive Lanvin να προωθήσει τη σχέση μέντορα-μαθητή μέσω του performance. "Βλέποντας το House of Xclusive Lanvin θυμάμαι την ίδια ιστορία. Πώς μια "μητέρα "μπορεί να δημιουργήσει ένα σύστημα πέρα από τον εαυτό της για να προσφέρει έναν κόσμο στα" παιδιά της", για να ξεπεράσει τα όρια και να προστατεύσει έναν χώρο όπου η έκφραση σημαίνει τα πάντα, επιτρέποντας όλες τις δυνατότητες" ανέφερε ο καλλιτεχνικός διευθυντής.