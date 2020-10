Agenda | Οι παραστάσεις που αξίζουν την προσοχή σας αυτόν τον μήνα

Από τις σκηνές τις Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Μεγάρου Αθηνών μέχρι τα μικρότερα θέατρα, ο χώρος του πολιτισμού ανοίγει ξανά τις πόρτες του, με φυσική πλέον παρουσία.

Με βάση τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, η πληρότητα ανέρχεται στο 30% και η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική, ενώ η αγορά εισιτηρίων γίνεται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά (στις περισσότερες περιπτώσεις). Αυτές είναι οι παραστάσεις του μήνα Οκτωβρίου που αξίζουν την προσοχή σας.

Εθνική Λυρική Σκηνή | Μαντάμα Μπαττερφλάι

Με τη Μαντάμα Μπαττερφλάι του Τζάκομο Πουτσίνι ξεκίνησε η φθινοπωρινή σεζόν της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ, σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού και σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα. Τρεις διεθνώς καταξιωμένες υψίφωνοι εναλλάσσονται στον ρόλο του τίτλου, οι Ερμονέλα Γιάχο, Τσέλια Κοστέα και Κριστίνε Οπολάις.

Πρόκειται για ένα έργο ορόσημο, καθώς υπήρξε η πρώτη όπερα που ανέβασε ο τότε νεοϊδρυθείς οργανισμός της ΕΛΣ στις 25 Οκτωβρίου 1940, τρεις μέρες πριν από την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου. Στην ιστορική εκείνη πρεμιέρα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, παρέστη ο γιος του συνθέτη, ο Αντόνιο Πουτσίνι, αλλά και ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα Εμανουέλε Γκράτσι, ο οποίος λίγες ώρες αργότερα θα έδινε στην ελληνική κυβέρνηση το ιταλικό τελεσίγραφο πολέμου.

Η υπόθεση της όπερας αφορά τον μοιραίο έρωτα της δεκαπεντάχρονης γκέισας Τσο-Τσο-Σαν για τον Πίνκερτον, υποπλοίαρχο του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ύστερα από τρία χρόνια απουσίας, ο αξιωματικός επιστρέφει με την Αμερικανίδα σύζυγό του στην Ιαπωνία, μαθαίνοντας ότι έχει αποκτήσει γιο από την Μπαττερφλάι. Εκείνη δέχεται να παραδώσει το παιδί μονάχα στον ίδιο τον Πίνκερτον και στη συνέχεια αυτοκτονεί.

Διάσημη για τις υπέροχες άριες, την πρόδηλα μελωδική μουσική και τη δραματική θεατρικότητά της, η Μαντάμα Μπαττερφλάι συγκινεί διαχρονικά και προκαλεί έντονα συναισθήματα. Ο Πουτσίνι δεν διστάζει να τη χαρακτηρίσει ως την πιο αγαπημένη του όπερα, ενώ με τις μετέπειτα τροποποιήσεις ανάγει την αλαβάστρινη μορφή της ηρωίδας του σε σύμβολο ανεξάντλητης υπομονής και αιώνιας, σταθερής αγάπης.

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 30 Οκτωβρίου & 1, 8, 15 Νοεμβρίου 2020, (Ώρα έναρξης 20.00 | Κυριακές 18.30).

Megaron Underground | Έξι φορές

Ο κύκλος Θέατρο @Μegaron Underground εγκαινιάζεται αυτόν τον μήνα με την Όλια Λαζαρίδου και την παράσταση "Έξι φορές" σε σκηνοθεσία και φωτισμούς του Γιώργου Νανούρη. Η καταξιωμένη ηθοποιός ερμηνεύει έξι διαφορετικούς ρόλους. Η παράσταση είναι μια αναφορά στη μαγεία και στην τέχνη του θεάτρου. Έχει αρχική πηγή έμπνευσης τα θρυλικά "Έξι μονόπρακτα" που είχε ανεβάσει η Έλλη Λαμπέτη το 1978 (στα οποία η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Ό. Λαζαρίδου έπαιζε έναν βουβό ρόλο).

Σε αυτή τη διαφορετική σκηνική εκδοχή περιλαμβάνονται κείμενα Αύγουστου Στρίντμπεργκ, Αντόν Τσέχοφ, Ζαν Κοκτώ και Ουίλλιαμ Σαίξπηρ που μετέφρασε ο Στέλιος Βαφέας, καθώς και μικρές ιστορίες του θεάτρου. Τα κοστούμια είναι της Ιωάννας Τσάμη, και τα σκηνικά του Κωνσταντίνου Σκουρλέτη. Τη μουσική της έναρξης και του φινάλε έγραψε ο Κωνσταντίνος Βήτα.

Υποσκήνιο Β΄ Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη, Πέμπτη 22, Παρασκευή 23, Σάββατο 24 Οκτωβρίου | 21:00, Κυριακή 25 Οκτωβρίου | 19:00.

Θέατρο | Παντρολογήματα του Νικολάι Γκόγκολ

Ο Νικολάι Γκόγκολ (1809-1852) από τα πρώτα του έργα που παρουσιάζονται στη Ρωσία, καταφέρνει πολύ εύστοχα να στήσει έναν πελώριο παραμορφωτικό καθρέφτη της κοινωνίας. Η γραφή του, ξεδιπλώνει έναν ρεαλισμό πρωτόγνωρο, γεγονός που τον καθιστά πρόσωπο ύποπτο και επικίνδυνο για τους κρατικούς ιθύνοντες. Πικραμένος, αναστατωμένος και αηδιασμένος αποφασίζει να ξενιτευτεί στην Ρώμη. Εκεί στο αρχικό του σχεδίασμα με τον τίτλο "Μνηστήρες" , θα δώσει την τελική μορφή στο έργο του αλλάζοντας του τον τίτλο σε: "Παντρολογηματα".

Το έργο το έστειλε από την Ρώμη στη Ρωσία και παρουσιάστηκε στο θέατρο για πρώτη φορά στην Αγία Πετρούπολη τον Δεκέμβριο του 1842. Με μια γκροτέσκα σάτυρα της μικροαστικής ζωής,ο Γκόγκολ εμφανίζει χαρακτήρες παρορμητικούς , παράδοξους,αλλόκοτους οι οποίοι συχνά κινούνται όπως αναφέρει χαρακτηριστικά "σε ένα παράλογο πλαίσιο που υπάρχει στον παράλογο αυτό κόσμο" επιτυγχάνοντας να γίνει αυτό που επιθυμούσε ο ίδιος εξ αρχής: ένας κοινωνικός αναμορφωτής που μέσω της έντονης διακωμώδησής, θα επηρέαζε τούς συγχρόνους του και θα τους προέτρεπε να γίνουν αλλιώτικοι και κυρίως καλύτεροι και ηθικότεροι άνθρωποι.

Θέατρο Φούρνος Μαυρομιχάλη 168, Ώρα έναρξης: 22.15, Πρώτη παράσταση: Παρασκευή 23/10 για 4 μόνο παραστάσεις, Γενική είσοδος: 12 ευρώ, Τηλέφωνο κρατήσεων: 2106460748, Παρασκευή από 23 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου στις 22:15.

Χορός | SISS / PHUSS: while you carry time our bodies hold history

Ο χορογράφος Σπύρος Κουβαράς και η ελληνογαλλική ομάδα σύγχρονου χορού Synthesis 748, που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 2008, έχοντας πια ως έδρα τους την Αθήνα, υπογράφουν την νέα τους δημιουργία με το έργο, SISS / PHUSS: while you carry time our bodies hold history, που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Ροές για 4 παραστάσεις, 26-27 Οκτωβρίου και 2-3, Νοεμβρίου. Ο διεθνής χορογράφος δημιουργεί και αυτή την φορά ένα άχρονο, χορογραφικό σύμπαν που δεν περιορίζεται στα σύνορα του πραγματικού. Η παράσταση, δεν σχετίζεται με την αναπαράσταση του μύθου του Σισύφου, είναι ωστόσο ένα έργο που εμπνέεται και επαναξιολογεί την μυθική αυτή μορφή, εξετάζοντας το παράδοξο που γεννιέται απ’ την αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στον πόθο του ατόμου και την παράλογη σιωπή του κόσμου.

Θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι (Μετρό Κεραμεικός), Τηλέφωνα κρατήσεων: 6977545994, 6939769081, Τιμή εισιτηρίου: 12 €, γενική είσοδος