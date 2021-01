Bridgerton season 2 | Θα συνεχιστεί η επιτυχημένη σειρά του Netflix;

Το Bridgerton του Netflix έχει ό, τι θα μπορούσε να ζητήσει κανείς από μία δραματική σειρά εποχής - μονομαχίες κατά την ανατολή του ηλίου, εντυπωσιακά φορέματα με πλούσιο μπούστο, τιάρες και κοσμήματα, άκαρπες αγάπες και φεμινιστική ηγεσία. Αλλά αυτό που καθιστά το Bridgerton τόσο μοναδικά πρωτότυπο για μια σειρά που λαμβάνει χώρα τον 18ο αιώνα, είναι η ποικιλομορφία στο casting, η ένταξη της κοινότητας LGBTQ, η σημασία της γυναικείας απόλαυσης και οι κλασικές εκδόσεις σύγχρονης μουσικής - με ορχηστρικά εξώφυλλα των Ariana Grande και Billie Eilish.

Βασισμένο στο πρώτο μυθιστόρημα από μια σειρά βιβλίων της Julia Quinn - και το πρώτο σενάριο της συμφωνίας της Shonda Rhimes με το Netflix από την εταιρεία παραγωγής της, Shondaland - το δράμα ακολουθεί την Daphne Bridgerton καθώς κάνει το ντεμπούτο της στην υψηλή κοινωνία προς εύρεση μνηστήρα. Αποφασισμένη να παντρευτεί από αγάπη, κάνει μία άτυπη συμφωνία με τον Δούκα του Χέιστινγκς, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν ενδιαφέρεται να παντρευτεί ή να αποκτήσει κληρονόμο.

Παράλληλα, καθώς οι γυναίκες γνωρίζουν ότι δεν έχουν καμία δύναμη ή κυριαρχία σε μια κοινωνία που ελέγχεται από τους άνδρες, δίνουν βάρος στη διάδοση ενός κουτσομπολιού, που μπορεί είτε να καταστρέψει είτε να ενισχύσει τη φήμη κάποιου - εξ ου και η επιτυχία της λαμπρής στήλης κουτσομπολιού της Lady Whistledown. Στο φινάλε της σειράς, ανακαλύψαμε τελικά την ταυτότητα της μυστηριώδους Whistledown, κι έτσι αναρωτιόμαστε αν θα υπάρξει μία δεύτερη σεζόν και τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα:

Έχει επιβεβαιωθεί μία δεύτερη σεζόν;

Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση από το Netflix, αλλά θα εκπλαγούμε αν δεν ανακοινωθεί σύντομα η επόμενη σεζόν, δεδομένης της τεράστιας επιτυχίας που σημείωσε η σειρά – εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στο Top 10 του Netflix με τις σειρές/ταινίες με την υψηλότερη τηλεθέαση.

Στα στοιχεία που εξέδωσε πρόσφατα το Netflix, η πλατφόρμα streaming αποκάλυψε ότι τη σειρά παρακολούθησαν πάνω από 63 εκατομμύρια νοικοκυριά. Αυτοί οι αριθμοί, καθιστούν τη σειρά ανάμεσα στις 5 πιο μεγάλες original series που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα στο Netflix.

Η παραγωγή της δεύτερης σεζόν ήταν "στα χαρτιά", με τα γυρίσματα να ξεκινούσαν αυτό το καλοκαίρι – πριν ακυρωθούν τα σχέδια εξαιτίας της πανδημίας. Αυτό πιθανότατα να σημαίνει ότι παρά τους περιορισμούς στη βιομηχανία του θεάματος, συζητιέται ακόμα μία δεύτερη σεζόν. Υπάρχει επίσης μία σειρά 8 μυθιστορημάτων από τη σειρά Bridgerton της Julia Quinn, οπότε υπάρχει αρκετό υλικό για να χρησιμοποιηθεί.

Μάλιστα ο δημιουργός της σειράς, Van Dusen, είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι θα ήθελε να μεταφέρει στην οθόνη και τα 8 βιβλία, λέγοντας στο Collider: "Η πρώτη σεζόν ήταν κυρίως για τη Daphne και την ιστορία αγάπης με τον Simon. Αλλά υπάρχει μία οικογένεια με 8 παιδιά καθώς επίσης και 8 βιβλία, οπότε θα μου άρεσε να εστιάσω και να αφηγηθώ τις ιστορίες αγάπης και των υπολοίπων. Σίγουρα για κάθε χαρακτήρα, θα μου άρεσε αυτό".

Τι θα πραγματεύεται η 2η σεζόν;

Η πρώτη σεζόν βασίστηκε στο αρχικό μυθιστόρημα της Quinn, The Duke and I, και το δεύτερο βιβλίο της συλλογής είναι το Viscount Who Loved Me, το οποίο ακολουθεί τον Anthony Bridgerton στην προσπάθειά του να βρει μια σύζυγο. Όμως, όπως πάντα, ένα εμπόδιο στέκεται στο δρόμο του και στην προκειμένη περίπτωση είναι η μεγαλύτερη αδερφή της μέλλουσας συζύγου του, Kate Sheffield. Η Kate, που περιγράφεται ως "η πιο μελαγχολική γυναίκα που βρέθηκε σε μια αίθουσα χορού του Λονδίνου", είναι αποφασισμένη να σταματήσει τον γάμο, αλλά στη συνέχεια ακούσια γίνεται το αντικείμενο του πόθου του Anthony. Η Kate είναι αποφασισμένη να προστατεύσει την αδερφή της αλλά φοβάται ότι η δική της καρδιά είναι ευάλωτη.

Ποιο θα είναι το νέο καστ;

Η ιστορία της Daphne (Phoebe Dynevor) και του Simon Basset (Regé-Jean Page) είχε ευτυχισμένο τέλος, οπότε αυτοί οι δύο δεν θα είναι πλέον πρωταγωνιστές της σειράς. Πιθανότατα θα παρέμεναν ως υποστηρικτικά μέλη του καστ, με την Dynevor να αποκαλύπτει πρόσφατα ότι θα ήθελε να αναλάβει τον ρόλο της "προξενήτρας" για τον αδερφό της Anthony. "Εάν οι σεζόν ακολουθούν τα βιβλία, τότε είναι η σειρά του Anthony να βρει την αγάπη, οπότε περνάμε το μπαστούνι από αυτή την άποψη", δήλωσε η ηθοποιός στο Elle.com. "Θέλω να δω την Daphne να εμπλέκεται στην ερωτική ζωή του Anthony, καθώς ο ίδιος αναμίχθηκε αρκετά στη δική της. Νομίζω ότι θα είναι διασκεδαστικό".