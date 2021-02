Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των βραβείων SAG

Τα καστ των ταινιών "Ma Rainey's Black Bottom," "Da 5 Bloods," "Minari," "One Night in Miami" και "Η Δίκη των Επτά του Σικάγο" προτάθηκαν χθες για την υψηλότερη διάκριση που απονέμει το Σωματείο των Ηθοποιών (SAG Awards) για τις καλύτερες ερμηνείες της χρονιάς.

Η δραματική ταινία εποχής "Mank” παραλείφθηκε από τις υποψηφιότητες για το βραβείο του καλύτερου καστ, μολονότι ο πρωταγωνιστής της, ο Garry Oldman, προτάθηκε για το βραβείο καλύτερης ερμηνείας, υποδυόμενος τον Herman Mankiewicz, τον σεναριογράφο της κλασικής ταινίας "Πολίτης Κέιν".

Τα SAG Awards απονέμονται μόνο σε ηθοποιούς αλλά αποτελούν προάγγελο των βραβείων Όσκαρ. Προχθές ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, με το "Mank" να αποσπά συνολικά έξι, ενώ το "Da 5 Bloods” του Spike Lee δεν είναι υποψήφιο σε καμία κατηγορία.

Υποψήφιος για το βραβείο καλύτερης ερμηνείας είναι επίσης, μετά θάνατον, ο Chadwick Boseman και μάλιστα δύο φορές: μία για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στο "Ma Rainey's Black Bottom" και μια για τον δεύτερο ρόλο που ερμήνευσε στο "Da 5 Bloods." Ο Boseman πέθανε από καρκίνο τον περασμένο Αύγουστο, σε ηλικία 43 ετών.

Από τις τηλεοπτικές σειρές, υποψήφιες για το καλύτερο καστ είναι οι "The Crown," "Schitt's Creek," "Bridgerton" και "Ted Lasso".

Τα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών θα απονεμηθούν στις 4 Απριλίου.

Δείτε αναλυτικά τις υποψηφιότητες:

Βραβείο για καλύτερο καστ σε ταινία

"Da 5 Bloods”

"Ma Rainey’s Black Bottom”

"Minari”

"One Night In Miami”

"Trial of the Chicago 7”

Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου

Riz Ahmed ("Sound of Metal”)

Chadwick Boseman ("Ma Rainey’s Black Bottom”)

Anthony Hopkins ("The Father”)

Gary Oldman ("Mank”)

Steven Yeun ("Minari”)

Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου

Amy Adams ("Hillbilly Elegy”)

Viola Davis ("Ma Rainey’s Black Bottom”)

Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman”)

Frances McDormand ("Nomadland”)

Carey Mulligan ("Promising Young Woman”)

Βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου

Sacha Baron Cohen ("The Trial of the Chicago 7”)

Chadwick Boseman ("Da 5 Bloods”)

Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah”)

Jared Leto ("The Little Things”)

Leslie Odom, Jr. ("One Night in Miami”)

Βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου

Maria Bakalova ("Borat Subsequent Moviefilm”)

Glenn Close ("Hillbilly Elegy”)

Olivia Colman ("The Father”)

Youn Yuh-Jung ("Minari”)

Helena Zengel ("News of the World”)

Ομαδικό καστ σε δραματική σειρά

"Better Call Saul”

"Bridgerton”

"The Crown”

"Ozark”

"Lovecraft Country”

Α' Ανδρικός Ρόλος σε δραματική σειρά

Jason Bateman, "Ozark”

Sterling K. Brown, "This Is Us”

Josh O’Connor, "The Crown”

Bob Odenkirk, "Better Call Saul”

Rege-Jean Page, "Bridgerton”

Α' Γυναικείος Ρόλος σε δραματική σειρά

Gillian Anderson, "The Crown”

Olivia Colman, "The Crown”

Emma Corrin, "The Crown”

Julia Garner, "Ozark”

Laura Linney, "Ozark”

Ομαδικό καστ σε κωμική σειρά

"Dead to Me”

"The Flight Attendant”

"The Great”

"Schitt’s Creek”

"Ted Lasso”

Α' Ανδρικός Ρόλος σε κωμική σειρά

Nicholas Hoult, "The Great”

Dan Levy, "Schitt’s Creek”

Eugene Levy, "Schitt’s Creek”

Jason Sudeikis, "Ted Lasso”

Ramy Youssef, "Ramy”

Α' Γυναικείος Ρόλος σε κωμική σειρά

Christina Applegate, "Dead to Me”

Linda Cardellini, "Dead to Me”

Kaley Cuoco, "The Flight Attendant”

Annie Murphy, "Schitt’s Creek”

Catherine O’Hara, "Schitt’s Creek

Α' Ανδρικός Ρόλος σε τηλεταινία ή limited series

Bill Camp, "The Queen’s Gambit”

Daveed Diggs, "Hamilton”

Hugh Grant, "The Undoing”

Ethan Hawke, "The Good Lord Bird”

Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True”

Α' Γυναικείος Ρόλος σε τηλεταινία ή limited series

Cate Blanchett, "Mrs. America”

Michaela Coel, "I May Destroy You”

Nicole Kidman, "The Undoing”

Anya Taylor-Joy, "The Queen’s Gambit”

Kerry Washington, "Little Fires Everywhere”

Σκηνή δράσης από ομάδα κασκαντέρ σε ταινία

"Da 5 Bloods”

"Mulan”

"News of the World”

"The Trial of the Chicago 7”

"Wonder Woman 1987”

Σκηνή δράσης από ομάδα κασκαντέρ σε κωμική ή δραματική τηλεοπτική σειρά

"The Boys”

"Cobra Kai”

"Lovecraft Country”

"The Mandalorian”

"Westworld”

Πηγή: madamefigaro.gr