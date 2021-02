Η οργάνωση Time’s Up κατακρίνει την Ένωση Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ για την απουσία μαύρων μελών

Λίγο πριν την αποψινή απονομή των Χρυσών Σφαιρών δημοσιεύματα αποκάλυψαν ότι η Επιτροπή Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ που είναι υπεύθυνη για τα συγκεκριμένα βραβεία δεν έχει κανένα μαύρο μέλος εδώ και δύο δεκαετίες.

Η οργάνωση Time’s Up μέσα από αναρτήσεις στα social media επισημαίνει ότι η Ένωση τα μέλη της οποίας επιλέγουν τις υποψηφιότητες και τους νικητές των Χρυσών Σφαιρών δεν συμπεριλαμβάνουν ούτε έναν μαύρο συντάκτη από το 1987. Το στοιχείο αυτό που προέκυψε από έρευνα των Los Angeles Times βγαίνει στη δημοσιότητα μια χρονιά που θεωρείται ότι η δουλειά μαύρων καλλιτεχνών, συγγραφέων και κινηματογραφιστών αγνοήθηκε εντελώς στις Χρυσές Σφαίρες.

Μερικές από τις ταινίες και τις σειρές που λείπουν από τη λίστα με τις φετινές υποψηφιότητες είναι τα I May Destroy You, της Michaela Coel, Do 5 Bloods το υSpike Lee και Insecure της Issa Rae.

Το hashtag #TimesUpGlobes έγινε γρήγορα ένα από τα πιο δημοφιλή με πολλούς celebrities, όπως οι Olivia Wilde, Shonda Rhimes, Sterling K. Brown και άλλους να το χρησιμοποιούν στο Twitter και το Instagram για να στηρίξουν την καμπάνια της οργάνωσης Time’s Up.

Εκπρόσωπος της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών δήλωσε στους Los Angeles times πως "έχουμε τη δέσμευση να διασφαλίσουμε ότι τα μέλη μας αντανακλούν όλες τις κοινότητες στη γη που αγαπούν τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τους καλλιτέχνες που εμπνέουν και διδάσκουν. Κατανοούμε ότι υπάρχει η ανάγκη να φέρουμε μαύρα μέλη, καθώς και μέλη από άλλα background που δεν αντιπροσωπεύονται επαρκώς και θα εργαστούμε άμεσα ώστε να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να πετύχουμε αυτό το στόχο το συντομότερο δυνατό".