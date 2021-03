Digital Agenda | Τα highlights του μήνα

Ένα ανοιχτό σινεμά από το Onassis Culture και την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, ενδιαφέροντα podcasts με τις ιδέες και τις ιστορίες του TEDxAthens, θέατρο βασισμένο σε κλασικά διηγήματα του Παπαδιαμάντη, μουσική δωματίου από την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων και ο μυστηριώδης κόσμος του Twin Peaks από τον David Lynch, έρχονται - μεταξύ άλλων - στις οθόνες.

Η digital agenda του Μαρτίου με τα highlights του μήνα

Ο Ύποπτος Κόσμος του Τουίν Πικς

Mε καινούργιες τηλεοπτικές σειρές και νέους κύκλους επιτυχημένων σειρών από τα μεγαλύτερα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα και εταιρείες παραγωγής υποδέχεται τον πρώτο μήνα της άνοιξης η COSMOTE TV.

Από τις πρεμιέρες του Μαρτίου ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, η πολυαναμενόμενη δραματική σειρά "It’s a Sin" του πολυβραβευμένου Ράσελ Τ. Ντέιβις με θέμα την πανδημία του AIDS, το αυτοβιογραφικό "We Children From Bahnhof Zoo", αλλά και η συνέχεια της δημοφιλούς επιτυχίας "A Million Little Things". Με νέες σεζόν επιστρέφουν, αποκλειστικά στην COSMOTE TV, η ιατρική σειρά "New Amsterdam", η κωμική σειρά "Zoey’s Extraordinary Playlist", που χάρισε στην Τζέιν Λέβι υποψηφιότητα Α’ γυναικείου ρόλου στις Χρυσές Σφαίρες, καθώς και η επιτυχημένη αστυνομική σειρά "Wentworth".

Στην ατζέντα του μήνα οι τηλεθεατές θα βρουν, επίσης, την εμβληματική καλτ σειρά του Ντέιβιντ Λίντς "Ο Ύποπτος Κόσμος του Τουίν Πικς" με τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Κάιλ ΜακΛάχλαν. Άρωμα μυστηρίου φέρνουν το σκανδιναβικό νουάρ "Blinded: Those who kill", η νέα σειρά "The Drowning" για την απεγνωσμένη προσπάθεια μίας μητέρας να βρει τον επί 9 χρόνια χαμένο της γιο, αλλά και η πρώτη σεζόν της πολυσυζητημένης τηλεοπτικής ανθολογίας "The Terror".

Σινεμά, Ανοιχτό

To Onassis Culture και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα Σινεμά, Ανοιχτό. Ανοιχτό σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, σε ταινίες μικρού, μεγάλου και μεσαίου μήκους, σε ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation, αλλά και σε εκείνες που δεν χωράνε σε κανένα είδος. Ένα Σινεμά Ανοιχτό σε καταξιωμένους σκηνοθέτες που χάραξαν τον δρόμο του Ελληνικού Κινηματογράφου και συνεχίζουν να εμπνέουν, αλλά και σε νέες τολμηρές φωνές που κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Ανοιχτό στους ανθρώπους, τις γλώσσες, τις θεματικές και τα διαφορετικά βλέμματα. Με την ευχή σύντομα να ξανασυναντηθούμε στα ανοιχτά σινεμά της Ελλάδας και του κόσμου.

"Άντε Γειά" σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσεμπερόπουλου

Από την Παρασκευή 5 έως την Κυριακή 7 Μαρτίου στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση ο Διονύσης Σαμιώτης (Βραβείο Ίρις 2020 Καλύτερης Ταινίας, για την ταινία Ευτυχία) επιλέγει τις δύο ελληνικές ταινίες που τον καθόρισαν, τα "Πέτρινα Χρόνια" του Παντελή Βούλγαρη και το "Άντε Γειά" του Γιώργου Τσεμπερόπουλου.

Όνειρο στο κύμα, Έρως Ήρως

Το "Όνειρο στο κύμα, Έρως Ήρως", η παράσταση που βασίζεται στα ομώνυμα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη σε διδασκαλία ερμηνείας και σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη και ερμηνεία Θεμιστοκλή Καρποδίνη και Γιάννη Κολόι, παρατείνει τις προβολές της έως 16 Μαρτίου 2021.

Η κινηματογράφηση έγινε κατά την διάρκεια μιας παράστασης με κοινό προ covid και πρόκειται για μια συναρπαστική ερμηνεία μιάμισης ώρας, που δικαιώνει το εγχείρημα την κάθε στιγμή λεκτικής ερμηνείας έως την λυτρωτική κορύφωση του τέλους.

Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.

EΛΣΟΝ: Oκτέτο του Schubert

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Από αριστερά προς δεξιά, επάνω σειρά: Άγγελος Σιωράς © Κατερίνα Σαμαρτζή, Alexandra Soumm © Béatrice Cruveiller, Αναστασία Δεληγιαννάκη © Marie-Elise Wiemuth, Ανδρέας Ανθόπουλος © Παναγιώτης Γιαννάκας. Kάτω σειρά: Άλκηστις Μισούλη © Πάνος Ηλιόπουλος, Γιώργος Μπάνος © Studio Kitrinakis, Κωνσταντίνος Σηφάκης © Ανδρομάχη Κόμματου, Διονύσης Γραμμένος © Marco Borggreve.

Το Megaron Online καλωσορίζει την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων (ΕΛΣΟΝ), την πρώτη ορχήστρα νέων in residence του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σε μια σημαντική διαδικτυακή πρεμιέρα, την Πέμπτη 11 Μαρτίου στις 8:30 το βράδυ, που θα μεταδοθεί από το site και το fb του ΜΜΑ. Το νεανικό σύνολο θα ερμηνεύσει σε δωρεάν live streaming, με τη δική του φρέσκια ματιά, το Οκτέτο σε φα μείζονα, D. 803 του Franz Schubert [Φραντς Σούμπερτ], ένα από τα πλέον αριστουργηματικά έργα της ευρωπαϊκής μουσικής δωματίου, το οποίο εξακολουθεί να γοητεύει το κοινό σε όλο τον κόσμο, σχεδόν 200 χρόνια μετά τη σύνθεσή του. Στη συναυλία συμμετέχουν, ως κλαρινετίστας, ο Διονύσης Γραμμένος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος της ΕΛΣΟΝ, και η γαλλίδα βιολονίστα Alexandra Soumm [Αλεξάνδρα Σουμ]. Λαμβάνουν επίσης μέρος οι μουσικοί: Γιώργος Μπάνος (β΄ βιολί), Άλκηστις Μισούλη (βιόλα), Αναστασία Δεληγιαννάκη (βιολοντσέλο), Κωνσταντίνος Σηφάκης (κοντραμπάσο), Ανδρέας Ανθόπουλος (φαγκότο) και Άγγελος Σιωράς (κόρνο).

THE TAP - A TEDxAthens Podcast

Το TEDxAthens μοιράζεται τις ιδέες κι ιστορίες του μέσα από podcast. Η πρώτη σεζόν του THE TAP - A TEDxAthens Podcast θα έχει 12 επεισόδια και κάθε ένα από αυτά θα είναι μια συζήτηση με ανθρώπους που εμπνέουν, μοιράζονται τις ιδέες τους και μας κάνουν να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Παρουσιαστές σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία θα είναι η οργανωτική ομάδα του TEDxAthens κι εσείς μπορείτε να εγγραφείτε σε όποια πλατφόρμα podcast έχετε και να ειδοποιήστε πρώτοι κάθε 15 μέρες για κάθε νέο επεισόδιο.