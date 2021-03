"Cézanne Drawing" | Μια μεγάλη έκθεση έρχεται στο MoMA

Μία μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στον Paul Cézanne (1839–1906) θα παρουσιάσει το καλοκαίρι το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, προσφέροντας μια νέα ματιά στον περίφημο σύγχρονο καλλιτέχνη μέσα από τα λιγότερο γνωστά αλλά εξίσου σημαντικά σχέδιά του σε ακουαρέλα.

Paul Cézanne. Bathers (Baigneurs). 1885–90. Watercolor and pencil on wove paper, 5 × 8 1/8″ (12.7 × 20.6 cm). The Museum of Modern Art, New York. Lillie P. Bliss Collection. Photo © 2021 MoMA, NY

Με τίτλο "Cézanne Drawing", η έκθεση του MoMA θα διαρκέσει από τις 6 Ιουνίου έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2021, και θα είναι η πρώτη μεγάλη προσπάθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να συγκεντρωθούν σχέδια από όλη την καριέρα του καλλιτέχνη, εντοπίζοντας την εξέλιξη της πρακτικής του σε χαρτί και εξερευνώντας τις μεθόδους εργασίας του. Περισσότερα από 200 έργα σε χαρτί - συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, σκίτσων και σπάνια υδατογραφιών - θα προβληθούν μαζί με μια επιλογή σχετικών ελαιογραφιών, που προέρχονται από τη συλλογή του MoMA, καθώς και δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές από όλο τον κόσμο.

Paul Cézanne. Foliage (Étude de feuillage). 1900–04. Watercolor and pencil on wove paper, 17 5/8 × 22 3/8″ (44.8 × 56.8 cm). The Museum of Modern Art, New York. Lillie P. Bliss Collection. Photo © 2021 MoMA, NY

Paul Cézanne. Still Life with Cut Watermelon (Nature morte avec pastèque entamée). c. 1900. Pencil and watercolor on paper, 12 3/8 × 19 1/8″ (31.5 × 48.5 cm). Fondation Beyeler, Riehen/Basel. Beyeler Collection. Photo: Peter Schibli

Τα σχέδια του Cézanne θα αποκαλύψουν πώς αυτή η θεμελιώδης φιγούρα της σύγχρονης τέχνης - που συχνά αναγνωρίζεται ως ζωγράφος - παρήγαγε τα πιο ριζοσπαστικά έργα του σε χαρτί. Το σχέδιο ήταν θεμελιώδες για την πρακτική του Cézanne από τα τέλη του 1850 μέχρι το θάνατό του το 1906. Κάνοντας καθημερινή εξάσκηση, ο καλλιτέχνης παρήγαγε πάνω από 2.100 έργα σε χαρτί κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Το σχέδιο ήταν από μόνο του μία δραστηριότητα ενδιαφέροντος και σπουδαιότητας - αυτό που διευκόλυνε τις επιμελείς, τολμηρές έρευνες για την επιφάνεια και το βάθος, τη γραμμή και το χρώμα, την όραση και την αφή, και το φινίρισμα και την ολοκλήρωση. Το έργο του Cézanne, που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια ημερών, εβδομάδων, ακόμη και ετών, έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός αποφασιστικά σύγχρονου καλλιτεχνικού ιδιώματος.

Κεντρική φωτογραφία: Paul Cézanne. Self-Portrait and Apple (Autoportrait et pomme). 1880–84. Pencil on paper, 6 13/16 × 9 1/16″ (17.3 × 23 cm). Cincinnati Art Museum. Gift of Miss Emily Poole. Bridgeman Images