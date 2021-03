Critics Choice Awards | Η λίστα με τους νικητές

Παρά την πανδημία, η περίοδος των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών βραβεύσεων συνεχίζεται κανονικά, με πιο πρόσφατη την χθεσινή 26η απονομή των Critics Choice Awards. Η φετινή τελετή ήταν ένα μείγμα φυσικής παρουσίας και ψηφιακής μετάδοσης με οικοδεσπότη τον Taye Diggs και τους υποψηφίους να εμφανίζονται από διάφορα σημεία του κόσμου.

Σε ό,τι αφορά τους νικητές, η Chloé Zhao και το Nomadland επικράτησαν για άλλη μία φορά μετά τις Χρυσές Σφαίρες, κερδίζοντας τα βραβεία σκηνοθεσίας, διασκευασμένου σεναρίου και Καλύτερης Ταινίας, και πλέον οδεύουν ολοταχώς για τα Όσκαρ.

Από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς ήταν και η σειρά του Netflix The Crown, με την Gillian Anderson να κατακτά το βραβείο Β’ Γυναικείου ρόλου και τους josh O’Connor και Emma Corrin να βραβεύονται για τον Α’ αντρικό και Α’ γυναικείο ρόλο σε δραματική σειρά αντίστοιχα.

Δείτε εδώ όλη τη λίστα με τους νικητές:

Β' Αντρικού ρόλου: Daniel Kaluuya, "Judas and the Black Messiah” (Warner Bros)

Β' Γυναικείου Ρόλου: Maria Bakalova, "Borat Subsequent Moviefilm” (Amazon Studios)

Β' Γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά: Gillian Anderson, "The Crown” (Netflix)

Β' Αντρικού ρόλου σε δραματική σειρά: Michael K. Williams, "Lovecraft Country” (HBO)

Β' Αντρικού ρόλου σε τηλεταινία ή μίνι σειρά: Donald Sutherland, "The Undoing” (HBO)

Β' Γυναικείου ρόλου σε τηλεταινία ή μίνι σειρά: Uzo Aduba, "Mrs. America” (FX)

Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου: Alan S. Kim, "Minari” (A24)

Α΄Αντρικού ρόλου σε δραματική σειρά: Josh O’Connor, "The Crown” (Netflix)

Α' Γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά: Emma Corrin – "The Crown” (Netflix)

Α' Γυναικείου ρόλου σε τηλεταινία ή μίνι σειρά: Anya Taylor-Joy – "The Queen’s Gambit” (Netflix)

Α' Αντρικού ρόλου σε τηλεταινία ή μίνι σειρά: John Boyega – "Small Axe” (Amazon Prime Video)

Καλύτερης ταινίας, Κωμωδία: "Palm Springs” (Hulu/Neon)

Καλύτερου Comedy Special: "Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill” (Netflix) & "Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia” (Netflix)

Καλύτερο σύνολο ηθοποιών: "The Trial of the Chicago 7” (Netflix)

Β' Αντρικού ρόλου σε κωμική σειρά: Daniel Levy, "Schitt’s Creek” (Pop TV)

Β' Γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά: Hannah Waddingham – "Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Α' Αντρικού ρόλου σε κωμική σειρά: Jason Sudeikis, "Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Α' Γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά: Catherine O’Hara, "Schitt’s Creek” (Pop TV)

Καλύτερης κωμικής σειράς: "Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Καλύτερης δραματικής σειράς: "The Crown” (Netflix)

Καλύτερου Talk Show: "Late Night with Seth Meyers” (NBC)

Καλύτερης μίνι σειράς: "The Queen’s Gambit” (Netflix)

#SeeHer Award: Zendaya

Καλύτερης τηλεταινίας: "Hamilton” (Disney Plus)

Καλύτερης σειράς Short-Form: "Better Call Saul: Ethics Training with Kim Wexler” (AMC)

Καλύτερο τραγούδι: "One Night in Miami” (Amazon Studios) – "Speak Now”

Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Chloé Zhao, "Nomadland” (Searchlight Pictures)

Καλύτερης κινηματογράφησης: "Nomadland” (Searchlight Pictures) – Joshua James Richards

Καλύτερου μοντάζ: "Sound of Metal” (Amazon Studios) – Mikkel E.G. Nielsen & "The Trial of the Chicago 7” (Netflix) – Alan Baumgarten *TIE*

Καλύτερων οπτικά εφέ: "Tenet” (Warner Bros)

Καλύτερα μαλλιά και makeup: "Ma Rainey’s Black Bottom” (Netflix)

Καλύτερα κοστούμια: "Ma Rainey’s Black Bottom” (Netflix) – Ann Roth

Καλύτερου σχεδιασμού παραγωγής: "Mank” (Netflix) – Donald Graham Burt (production designer), Jan Pascale (set designer)

Α' Αντρικού ρόλου: Chadwick Boseman, "Ma Rainey’s Black Bottom” (Netflix)

Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου: "Promising Young Woman” (Focus Features)

Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου: "Nomadland” (Searchlight Pictures)

Καλύτερης Ξενόγλωσσης ταινίας: "Minari” (A24)

Καλύτερης Μουσικής: "Soul” (Pixar) – Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross

Α' Γυναικείου ρόλου: "Promising Young Woman” (Focus Features)

Καλύτερης ταινίας: "Nomadland” (Searchlight Pictures)

