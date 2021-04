Citizen Kane | Η ταινία με την απόλυτη online βαθμολογία έπεσε από την κορυφή εξαιτίας μιας παλιάς κριτικής

To Rotten Tomatoes θεωρείται μία από τις πιο αξιόπιστες πηγές κριτικών ταινιών με τα score να προέρχονται από τις βαθμολογίες που έχουν δώσει επαγγελματίες κριτικοί κινηματογράφου. Μέχρι πρόσφατα στην κορυφή των καλύτερων ταινιών όλων των εποχών βρισκόταν το αριστούργημα του Orson Welles 'Citizen Kane' έχοντας λάβει 100% βαθμολογία από όλους.

Η ταινία που είχε βραβευτεί και με Όσκαρ έπεσε πρόσφατα από την κορυφή της βαθμολογίας όταν ανακαλύφτηκε στα πλαίσια του Archival Project του website μια αρνητική κριτική που είχε γραφτεί πριν 80 χρόνια. Το project αυτό εστίαζε στην ανακάλυψη παλιών κριτικών ταινιών και δημοσιευμάτων ώστε να προστεθούν διαδικτυακά στο site. Η μοναδική αρνητική κριτική από τις 116 που έχουν γραφτεί για την ταινία, γράφτηκε από τον κριτικό Mae Tinee (σ.σ. ψευδώνυμο) της εφημερίδας Chicago Tribune το 1941 αμέσως μετά την πρεμιέρα της ταινίας στους κινηματογράφους και ανέφερε: "Έχετε ακούσει πολλά για αυτή την ταινία και βλέπω στις διαφημίσεις ότι οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι η καλύτερη ταινία που έχει γίνει ποτέ. Εγώ δεν το πιστεύω. Είναι ενδιαφέρουσα, είναι διαφορετική. Στην πραγματικότητα είναι παράξενη αρκετά για να εκτεθεί σε μουσείο. Αλλά η θυσία της απλότητας για μια εκκεντρικότητα κλέβει την αξία της ως διασκέδαση”, είχε γράψει τότε ο δημοσιογράφος.

Μετά το Archival Project του Rotten Tomatoes, υπήρξαν κάποια θετικές βαθμολογίες για άλλες ταινίες που κατάφεραν να φτάσουν στο 100%, όπως οι 'Paddington 2', 'The Adventures of Robin Hood' (1938),'Leave No Trace', 'Rebecca', 'Modern Times', 'Singin' in the Rain','The Kid' (1921), 'The Maltese Falcon' και το 'The Philadelphia Story'.