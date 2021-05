Τι θα δούμε τον Μάιο στο Netflix

Μπορεί το άνοιγμα της εστίασης στις 03/05 να έφερε περισσότερες επιλογές για τη διασκέδασή μας, όμως, αυτό δε σημαίνει ότι το Netflix θα περάσει σε δεύτερη μοίρα. Δεδομένου του ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά στις 23:00, το πιο πιθανό είναι να καταφύγουμε και πάλι στην αγαπημένη μας συνήθεια, απλώς μάλλον κάποιες ώρες αργότερα. Οι ταινίες και οι σειρές του μήνα λοιπόν, έρχονται πολλά υποσχόμενες για συγκινήσεις, δράση, περιπέτεια και ρομάντζο, καλύπτοντας όλες τις προτιμήσεις. Κάποιες από αυτές, όπως το "Ποιος σκότωσε τη Σάρα" ή το "Selena" από την άλλη, προσφέρουν απαντήσεις και κυρίως την πολυαναμενόμενη συνέχεια της πλοκής τους.

Αντίστοιχα, η κατηγορία των ντοκιμαντέρ ενισχύεται με νέες αφίξεις, ενώ ανάμεσα στις χολιγουντιανές ταινίες βλέπουμε το "Once Upon A Time in Hollywood" που χάρισε βραβείο Oscar στο Brad Pitt, αλλά και τα "Brokeback Mountain" και "50 Shades of Grey". Παραδόξως, κι ενώ έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία για τον "Lucifer" (28/05) δεν υπάρχει στον προγραμματισμό, και ελπίζουμε να πρόκειται απλώς για τυχαίο γεγονός...

Πρωτότυπες Σειρές

ΜΕΡΟΣ 2 - ΣΕΛΙΝΑ: Η ΣΕΙΡΑ/ SELENA: THE SERIES

Καθώς η καριέρα της Σελίνα αποκτά δυναμική, η τραγουδίστρια περνάει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της κι επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.



Έρχεται 4 Μαΐου

1ος ΚΥΚΛΟΣ - JUPITER'S LEGACY/ JUPITER'S LEGACY

Είναι η πρώτη γενιά υπερηρώων. Όμως, δίνοντας τη σκυτάλη στα παιδιά τους, οι εντάσεις μεγαλώνουν – και οι παλιοί κανόνες δεν ισχύουν πια.

Έρχεται 7 Μαΐου

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ- THE UPSHAWS/ THE UPSHAWS

Μια οικογένεια Αφροαμερικανών της εργατικής τάξης στην Ιντιάνα παλεύει για μια καλύτερη ζωή, ενώ αντιμετωπίζει τα καθημερινά προβλήματα σε αυτήν την κωμική σειρά.



Έρχεται 12 Μαΐου

2ος ΚΥΚΛΟΣ- ΕΡΩΤΑΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ & ΡΟΜΠΟΤ/ LOVE, DEATH & ROBOTS

Από τις άγριες περιπέτειες σε απομακρυσμένους πλανήτες έως τις ανατριχιαστικές συναντήσεις στη Γη, η βραβευμένη με Emmy ανθολογία επιστρέφει με νέες προκλητικές ιστορίες.

Έρχεται 14 Μαΐου

ΣΕΖΟΝ 3- ΤΟ ΕΙΔΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ/ HAUNTED

Μια απειλητική έπαυλη. Μια στοιχειωμένη μελωδία. Μια δαιμονική γάτα. Αληθινοί άνθρωποι μοιράζονται νέες τρομακτικές ιστορίες από το παρελθόν – κι η αλήθεια κόβει το αίμα.

Έρχεται 14 Μαΐου

ΣΕΖΟΝ 2- ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗ ΣΑΡΑ;/ WHO KILLED SARA?

Για να πάρει εκδίκηση, ο Άλεξ θα πρέπει να αποκαλύψει τη σκοτεινή πλευρά της αδελφής του – και να αποδεχτεί το γεγονός ότι δεν γνώρισε ποτέ την αληθινή Σάρα.

Έρχεται 19 Μαΐου

