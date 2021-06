27o Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας | Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Το περσινό καλοκαίρι το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ήταν από τα ελάχιστα παγκοσμίως που κατάφεραν όχι μόνο να μην αναβληθούν αλλά και να πραγματοποιηθούν δια ζώσης, παρουσιάζοντας ένα πλήρες και πλούσιο πρόγραμμα με διεθνείς μετακλήσεις και ελληνικά σχήματα, κάνοντας όλες τις απαραίτητες προσαρμογές και εξασφαλίζοντας ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον παρουσίασης των παραστάσεων για κοινό και καλλιτέχνες.

Φέτος, λόγω της θερινής περιόδου κατά την οποία λαμβάνει χώρα το Φεστιβάλ και χάρη στις διαθέσιμες υποδομές, θα υπάρξει και πάλι δια ζώσης επαφή με το κοινό, με τις παραστάσεις να γίνοντα με φυσική παρουσία.

Ο τίτλος του φετινού προγράμματος Σε κίνηση. Διαρκώς σε κίνηση. Μαζί; Ή μόνοι; συνοψίζει την ανάγκη της ομάδας του Φεστιβάλ να τροφοδοτεί τη συζήτηση για την ανθρώπινη κατάσταση στη σύγχρονη εποχή μέσα από την καταγραφή της προσωπικής αλλά και της συλλογικής εμπειρίας.

Το αμιγώς καλλιτεχνικό μέρος του Φεστιβάλ έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα από τις 16 Ιουλίου έως τις 25 Ιουλίου 2021 και αποτελείται από τις παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής- Main Stage, τις μικρότερης κλίμακας παραγωγές του Black Box, δηλαδή της Εναλλακτικής Σκηνής του Μεγάρου Χορού, και τις παραστάσεις της Κεντρικής Πλατείας της Καλαμάτας. Παράλληλα, από τις 9 Ιουλίου έως τις 25 Ιουλίου θα διεξαχθούν τα σεμινάρια και εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες και ειδικές ομάδες κοινού.

Στο 27ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα φιλοξενηθούν 31 παραγωγές, 18 από το εξωτερικό και 13 από την Ελλάδα. Οι καλλιτέχνες του εξωτερικού που θα παρουσιάσουν τα έργα τους στο Φεστιβάλ προέρχονται από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, την Ιταλία, το Ισραήλ, την Ιρλανδία, τη Νιγηρία και τη Σλοβακία. Επίσης από τις 18 ξένες ομάδες οι 14 παρουσιάζουν για πρώτη φορά το έργο τους στην Ελλάδα ενώ από τα 13 ελληνικά έργα τα τρία θα κάνουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους και ακόμα ένα θα παρουσιαστεί πρώτη φορά δια ζώσης στο Φεστιβάλ μετά τη διαδικτυακή του πρεμιέρα.

Το πρόγραμμα της κεντρικής σκηνής

Το Φεστιβάλ ανοίγει τις πόρτες του και καλωσορίζει το κοινό στις 16 Ιουλίου με το έργο Möbius της ομάδας ακροβατών και χορευτών Compagnie XY από τη Γαλλία, το οποίο δημιουργούν σε χορογραφία του Rachid Ouramdane.

Στη συνέχεια για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα απολαύσουμε μία από τις σημαντικότερες βρετανικές ομάδες χορού, τους Far From The Norm, με το επαναστατικό έργο BLKDOG του Botis Seva το οποίο βραβεύτηκε το 2019 με το βραβείο Olivier καλύτερης νέας χορευτικής παράστασης.

Ακολουθεί η The QDance Company του Qudus Onikeku από το Λάγος της Νιγηρίας. Ο Onikeku και η ομάδα του, επιβεβαιώνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο γιατί η Αφρική είναι η μητέρα της ανθρωπότητας. Στο έργο Re:INCARNATION παρακολουθούμε, εννέα πολύ εντυπωσιακούς νέους χορευτές από διάφορες πόλεις της Νιγηρίας, να ακολουθούν μια διαδικασία μεταμόρφωσης απίστευτης έντασης, συνυφασμένης με την επιστροφή στις ρίζες του ρυθμού και της αυθεντικής εκφραστικής κίνησης.

Τέλος, θα δούμε την ελληνική πρεμιέρα του έργου Stones And Bones από την ομάδα RootlessRoot, σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση σε πρώτη παρουσίαση δια ζώσης. Έχει προηγηθεί η κινηματογραφημένη εκδοχή του στο Onassis Channel στο ΥouTube. Στο Stones And Bones τέσσερις ερμηνεύτριες, με τη συνοδεία της πρωτότυπης μουσικής του Βασίλη Μαντζούκη, και τα μαρμάρινα γλυπτά των Peter και Thomas Randall δημιουργούν ένα ποίημα για την εύθραυστη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης και την ανάγκη να αφήσουμε το σημάδι μας στον κόσμο.

Το πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής

Mixed Doubles σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Τα τέσσερα ντουέτα υπό τον γενικό τίτλο Mixed Doubles, δημιουργήθηκαν για τις σκηνές Holland Dance Festival (Ολλανδία), Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα), Oriente Occidente Dance Festival (Ιταλία) και Skånes Dansteater (Σουηδία), στο πλαίσιο του τετραετούς ευρωπαϊκού δικτύου Europe Beyond Access με συγχρηματοδότηση του προγράμματος "Δημιουργική Ευρώπη" της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ντουέτο Cornered της Faizah Grootens μιλά για την ενσυναίσθηση και τους αγώνες που τη συνοδεύουν. Για το πώς μένουμε πιστοί στον εαυτό μας, διατηρώντας ταυτόχρονα τη σύνδεση και την ενσυναίσθηση.

Ακολουθεί το Re-call της χορογράφου Βενετσιάνας Καλαμπαλίκη που παρουσιάστηκε στο 7o Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων της Στέγης το 2020. Με δύο πολύ δυνατές ερμηνεύτριες και με το βλέμμα εστιασμένο στην καθεμία χωριστά, με άξονες την ακρίβεια και την απλότητα, η χορογράφος δημιουργεί ανθρώπινα πορτρέτα και διερευνά τη σημασία της στιγμής ως διάστασης, τόσο χρονικής όσο και χωρικής.

Ο Diego Tortelli χορογραφεί το ντουέτο Feeling Good με αναφορές στον Άνθρωπο του Βιτρούβιου. Είναι ένα ντουέτο που εξετάζει την ποικιλομορφία των ανθρώπων με τρόπο ασύμμετρο και που αντιτίθεται στην ιδέα του τυποποιημένου κάλλους και των καθολικών προτύπων "ομορφιάς".

Στο τέταρτο ντουέτο Fine Lines το οποίο χορογραφεί η Roser López Espinosa παρακολουθούμε το διάλογο ανάμεσα σε δύο υπέροχες γυναίκες. Μια συνάντηση που φωτίζει τις λεπτές γραμμές μεταξύ μας, υπενθυμίζοντας τις διαφορές μας, τα όρια μας, τα περιγράμματα των προθέσεών μας.

Μετά τα ντουέτα σειρά έχει το έργο One More Thing του Ισραηλινού Adi Boutrous. Πρόκειται για ένα έργο που μας καλεί να εξετάσουμε την αξία της ομάδας και του ατόμου μέσα στην ομάδα. Τέσσερις χορευτές συμμετέχουν σε μια τελετή μύησης στην οποία καλούνται να επανεξετάσουν τη σχέση μεταξύ αρρενωπότητας και δύναμης από τη μία, ψυχικού σθένους και επιθυμίας για συγχρονισμό από την άλλη.

Ακολουθεί το DEN.TRO της εντυπωσιακής Maria Fonseca από την Πορτογαλία. Πρόκειται για ένα εσωτερικό ταξίδι στο ναό του σώματος. Μια αναζήτηση του εαυτού. Είμαστε σκλάβοι των γονιδίων μας ή ελεύθεροι να αλλάξουμε διερωτάται η χορογράφος.

Ακολουθεί η Ευαγγελία Ράντου με το Ǝ V A. Πρόκειται για το νέο σόλο της γνωστής χορεύτριας που θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ.

Συνεχίζουμε με την ελληνική πρεμιέρα του ντουέτου Zeppelin Bend της Κατερίνας Ανδρέου, σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως work in progress στο 7ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης το 2020.

Ακολουθεί το νέο έργο της Αθανασίας Κανελλοπούλου Nadja – Who am I? που κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ.

Στη συνέχεια θα δούμε το Through the Grapevine, της ομάδας not standing του Βέλγου Alexander Vantournhout ένα ιδιόμορφο pas de deux μεταξύ δύο ανδρών.

Με το Hope Hunt and the Ascension into Lazarus, η πρωτοεμφανιζόμενη στην Ελλάδα και διεθνώς βραβευμένη, Oona Doherty από την Ιρλανδία κινείται μεταξύ σωματικού θεάτρου, κοινωνικής διακήρυξης και χορού.

Το πρόγραμμα της πλατείας.

Στο καθιερωμένο πλέον βραδινό ραντεβού στις 21:00 στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας θα δούμε 16 υπαίθριες παραστάσεις σε οκτώ βραδιές χορού:

17.07: Tο έργο LIOV του Diego Sinniger από την Ισπανία και το έργο SAHASRARA απόσπασμα της Maria Fonseca από την Πορτογαλία.

18.07: Το έργο You Wonder What I See των Ελένη Ρόμπερτς, από την Ελλάδα, και Solal Mariotte, από τη Γαλλία, και το έργο Know It All με τον Jos Baker από το Ηνωμένο Βασίλειο.

20.07: Ακολουθεί το έργο Enter Illusion του Κώστα Phoenix και το έργο WHATEVERISTRENDINGNOW με τη Lívia Balážová από τη Σλοβακία.

21.07: To Φεστιβάλ δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους μαθήτριες της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, της επαγγελματικής σχολής χορού Ραλλού Μάνου και της επαγγελματικής σχολής χορού ΑΚΤΙΝΑ. Αντίστοιχα θα δούμε το έργο Επανάσταση του σώματος με τη Λασάντρα Τσύπι, το έργο Φάσμα Περιορισμού με την Ασπασία Κυραδενίδου και το έργο Οργανώνοντας την απαισιοδοξία με την Αννα Μαρία Καρούνου.

22.07: Tο έργο Bowling Ball με τον Alexander Vantournhout από το Βέλγιο και το έργο Ορλάντο της Λαμπρινής Γκόλια.

23.07: Ακολουθεί το έργο Hito με τους Akira Yoshida και Chey Jurado από την Ισπανία.

24.07: Το έργο Articulated Dynamics της Ειρήνης Αποστολάτου και το έργο Κάθε πολύτιμη στιγμή (απόσπασμα) του Αλέξανδρου Ελ Γκρέκο.

25.07: Το έργο There Is A Place με την Πετρίνα Γιαννάκου και το έργο Us με τον Arias Fernandez της The Jokerz Company, από την Ισπανία.

Τα έργα LIOV του Diego Sinniger και Know it all του Jos Baker θα παρουσιαστούν και στην Costa Navarino στις 16 Ιουλίου στο πλαίσιο συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας σε διεθνή δίκτυα επισκεπτών.

Άλλες εκδηλώσεις

Tο Φεστιβάλ Καλαμάτας συνεργάζεται φέτος για δεύτερη χρονιά με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο πλαίσιο του 8ου παιδικού διαγωνισμού ζωγραφικής με τίτλο Καθημερινοί Ήρωες, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Τα έργα των παιδιών 4-15 ετών από την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας που συμμετείχαν στο διαγωνισμό θα εκτεθούν σε ψηφιακή έκθεση ζωγραφικής, που θα διοργανωθεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας από τις 16 έως τις 25 Ιουλίου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Στα σεμινάρια για σπουδαστές και επαγγελματίες χορευτές που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεχίζεται η εφαρμογή της στρατηγικής του Φεστιβάλ για την εκπαίδευση των χορευτών μέσω της εντατικής και σε βάθος έρευνας καθώς και μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων ανάπτυξης τεχνικής. Το φετινό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελείται από δύο βασικά σεμινάρια και πέντε masterclasses.

Δείτε το τρέιλερ των ομάδων: