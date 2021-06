Wim Mertens | O αρχιτέκτονας του μινιμαλισμού επιστρέφει στην Αθήνα

Ο Wim Mertens, αναγνωρισμένος συνθέτης, συγγραφέας και ερμηνευτής, άρχισε να δημιουργεί μουσική το 1980, αφού πρώτα εργάστηκε ως μουσικολόγος και ραδιoφωνικός παραγωγός. Η πρώτη του κυκλοφορία "For Amusement Only", είναι μια ηχογράφηση ηλεκτρονικής μουσικής για την οποία χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά ο ήχος των μηχανών φλίπερ. Ακολούθησαν τα έργα "At Home-Not at Home" (1981), "Vergessen" (1982), "Struggle for Pleasure" (1983) και το άλμπουμ "Maximizing the Audience" το 1984. Πλέον, ο μουσικός κατάλογος του Mertens μετρά περισσότερες από 70 κυκλοφορίες.

Τα τελευταία 40 χρόνια, έχει αναπτύξει την προσωπική του, μουσική "γλώσσα", χρησιμοποιεί ένα κανονιστικό λεξιλόγιο, συνθέτει για διάφορα οργανικά σύνολα ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί φωνητικές συνθέσεις και κομμάτια για συμφωνικές ορχήστρες. ", λέει. "Ο ακροατής πρέπει να καταλάβει μέσω της ακοής. Να απομακρυνθεί από συμβατικούς κώδικες, όπως η γλώσσα, και να κατανοήσει με καθαρότητα τη δημιουργία του συνθέτη... Μεταφράζω τη σιωπή σαν μία φάση μέσα στη μουσική. Ενσωματώνω στοιχεία της σιωπής και της ατονικότητας στη μουσική μου, μακριά από τους κανόνες της παράδοσης".

Για να γιορτάσει την 40ή του καλλιτεχνική επέτειο, ο Βέλγος συνθέτης ετοίμασε μια περιοδεία όπου παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα το οποίο καλύπτει όλη την καλλιτεχνική του πορεία από το 1980 έως σήμερα. Ο Wim Mertens θα προσφέρει στους θαυμαστές του μια επιλογή γνωστών συνθέσεών του και παράλληλα θα τους συστήσει το άλμπουμ του, "The Gaze of the West" που κυκλοφόρησε μέσα στο 2020.

Στο πλαίσιο αυτής της περιοδείας την οποία έχει ονομάσει "inescapable tour" θα εμφανιστεί και στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021.

Η παράσταση θα δοθεί για περιορισμένο αριθμό καθιστών θεατών και η προπώληση έχει ξεκινήσει στο viva.gr