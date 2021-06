Eat Chic | Γευστικά ταξίδια στο Daios Cove

"Φέτος, ταξιδεύουμε και πάλι!", δηλώνει με ενθουσιασμό το μαγικό luxury resort και εμείς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν το πολυτελές θέρετρο Daios Cove διοργανώνει ξανά μία σειρά από γαστρονομικές και οινικές εμπειρίες υπό τον τίτλο "Culinary Journeys" και "Uncorked at the Cove", στα πλαίσια των οποίων μερικοί από τους σημαντικότερους σεφ και sommelier από Ελλάδα και εξωτερικό θα βρεθούν στο Daios Cove και θα συμμετάσχουν σε κομψά events που θα απλωθούν από τώρα μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα επεκτείνει την επιτυχημένη συνεργασία του με τους διάσημους gastronomy consultants Ducasse Conseil, οι οποίοι πλέον καθοδηγούν τις επιλογές φαγητού σε όλο το ξενοδοχειακό συγκρότημα, ενώ οι The Clumsies για ακόμη μία φορά βρίσκονται πίσω από τα εντυπωσιακά cocktails.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά...

Culinary Journeys

Οι βραβευμένοι σεφ προσγειώνονται στο Daios Cove για να ταξιδέψουν με τη σειρά τους τους επισκέπτες τους σε ένα σύμπαν υψηλής γευστικής απόλαυσης. Παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη μαγειρική σκηνή της Κρήτης, το πρόγραμμα εξερευνά την τέχνη της γεύσης με οδηγό κορυφαίες προσωπικότητες της γαστρονομίας. Συγκεκριμένα στα Culinary Journeys 2021 θα συναντήσουμε τους:

Γκίκας Ξενάκης | Aleria Restaurant, Αθήνα – πρόσφατα βραβευμένος με Χρυσό Σκούφο | 24 & 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

Αλέξανδρος Τσιοτίνης | CTC Restaurant, Αθήνα | 22 & 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ivan Brehm | Nouri, Σιγκαπούρη – 1 αστέρι Michelin, Asia 50Best, Best New Chef, Best New Restaurant | 12 & 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Παύλος Κυριάκης | The Zillers, Αθήνα | 26 & 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Jérôme Lacressonnière | Executive Chef Director, Ducasse Conseil | 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Gérard Margeon| Executive Chef Sommelier, Ducasse Paris | 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Uncorked at the Cove

Ακολουθώντας τις προτιμήσεις του κοινού αλλά και τις τελευταίες γαστρονομικές τάσεις, το Daios Cove διοργανώνει παράλληλα και μία σειρά εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με πρωταγωνιστές εκλεκτές ετικέτες κρασιού. Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν masterclasses και εμπειρίες οινογνωσίας και να απολαύσουν wine pairing δείπνα, όπου εξαιρετικά πιάτα συνδυάζονται ιδανικά με τις ξεχωριστές νότες του κάθε κρασιού και terroir, ενισχύοντας τη γευστική εμπειρία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο madamefigaro.gr