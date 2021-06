To Sani Festival επιστρέφει θεαματικά μετά από μια περίοδο παύσης, να μας θυμίσει τη δύναμη της μουσικής, τη σημασία της επανεκκίνησης, την αξία της συνάντησης.

Νέοι δημιουργοί και ζωντανοί θρύλοι της διεθνούς σκηνής, Έλληνες καλλιτέχνες με το δικό τους αποτύπωμα, σε ένα πρόγραμμα που εμπεριέχει τον ρυθμό της μελωδίας και τον παλμό μιας διοργάνωσης που παραμένει πιστή στις αξίες και τα χαρακτηριστικά της: την πρωτοτυπία, την υψηλή αισθητική και ποιότητα, τη δημιουργία μιας γέφυρας μεταξύ τουρισμού και πολιτισμού.

Αυτό το καλοκαίρι, ο Λόφος της Σάνης, στο μαγευτικό Sani Resort στη Χαλκιδική, θα φωτιστεί ξανά, θα γίνει και πάλι το σκηνικό των θερινών μας μουσικών συναντήσεων, το σημείο όπου η θάλασσα, ο ουρανός και το πράσινο συνυπάρχουν αρμονικά. Και τα στοιχεία αυτά δημιουργούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που είναι ικανές να δώσουν δύναμη στο άκουσμα της τέχνης και να δημιουργήσουν εμπειρίες "μυσταγωγίας", να συνθέσουν ξανά την μαγεία του Sani Festival που έχει αφήσει το στίγμα του στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας.

Λίγο πριν συμπληρώσει μια συνεχή παρουσία 30 ετών, το Sani Festival μετρά μια μεγάλη απουσία: αυτή της επί σειρά ετών καλλιτεχνικής διευθύντριας του, Όλγας Ταμπουρή -Μπάμπαλη. Η επανεκκίνηση ενός θεσμού που με τόσο πάθος υπηρέτησε και ανέδειξε, δε θα μπορούσε παρά να αφιερωθεί στην ίδια.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

JAZZ ON THE HILL

Σάββατο, 10 Ιουλίου: Avishai Cohen - Βig Vicious

Ο χαρισματικός τρομπετίστας Avishai Cohen θα σηκώσει την αυλαία για το φετινό Sani Festival και την κορωνίδα του, την ενότητα Jazz on the Hill. Καλλιτέχνης ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον Miles Davis, ο Cohen δημιούργησε το συγκρότημα Big Vicious πριν από 6 χρόνια, όταν επέστρεψε από τις ΗΠΑ στη γενέτειρά του, το Ισραήλ. Πρόκειται για παλιούς φίλους, μουσικούς που διαμόρφωσαν όλοι μαζί τη μουσική ταυτότητα του συνόλου, με τη τζαζ ως κοινό παρονομαστή και φέρνοντας ο καθένας την δική του οπτική, με ένα δημιουργικό αποτέλεσμα fusion που έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του ήχου της μπάντας. Επιρροές electronica, ambient και psychedelia συναντούν μελωδίες και ρυθμούς της rock, pop, trip-hop και άλλων σε ένα μουσικό μωσαϊκό.

Σάββατο 17 Ιουλίου: Μια βραδιά με τον Branford Marsalis

Ζωντανός θρύλος της τζαζ και μια από τις πιο σημαντικές και αξιοσέβαστες φιγούρες της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας, ο σαξοφωνίστας, συνθέτης και αρχιμουσικός Branford Marsalis θα πρωταγωνιστήσει στη δεύτερη συναυλία του Jazz on the Hill για το 2021. Έχει αναγνωριστεί ως NEA Jazz Master, έχει κερδίσει Grammy και υποψηφιότητες για Tony Award και ορίζει το Branford Marsalis Quartet ως το απόλυτο κέντρο του μουσικού του σύμπαντος. Ενεργό πάνω από 30 χρόνια, το περίφημο μουσικό σύνολο είναι γνωστό για τις ασυμβίβαστες ερμηνείες μεγάλης γκάμας πρωτότυπων συνθέσεων αλλά και τις διασκευές κλασικών κομματιών από την jazz και άλλα είδη μουσικής. Το τελευταίο τους άλμπουμ, The Secret Between the Shadow and the Soul, αποτελεί νέο σημείο αναφοράς για το κουαρτέτο, καθώς απαθανατίζει με έμπνευση ένα καλειδοσκόπιο διαθέσεων στα πλαίσια της πιο συναισθηματικά ποικιλόμορφης και μελωδικής συλλογής κομματιών που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα.

GREEK VARIATIONS

Σάββατο 24 Ιουλίου: Στέφανος Κορκολής | Σοφία Μανουσάκη

"Μουσικές Ιστορίες"

Ο Στέφανος Κορκολής ανεβαίνει στη σκηνή του Λόφου για να διηγηθεί με νότες τις δικές του Mουσικές Iστορίες, έχοντας στο πλευρό του μια εξαιρετική ερμηνεύτρια, τη Σοφία Μανουσάκη: τραγούδια που έγραψε και ερμήνευσε, τραγούδια που έγραψε για άλλους ερμηνευτές, τραγούδια που ενορχήστρωσε ή διασκεύασε, αλλά και τραγούδια που απλά αγάπησε. Ένα μουσικό οδοιπορικό με σταθμούς τις δικές του κορυφαίες δημιουργίες, τα διαμάντια μεγάλων Ελλήνων δημιουργών, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μάνος Λοϊζος, ο Μίμης Πλέσσας, ο Γιάννης Σπανός κ.α., αλλά και διάσημες επιτυχίες από τη διεθνή pop, rock, blues, jazz και ethnic σκηνή. Αναδεικνύοντας τις εκλεκτικές συγγένειες ανάμεσα στα μουσικά ακούσματα όπως για παράδειγμα ανάμεσα στο "Hit the road Jack" του Ray Charles και το "Libertango" του Astor Piazzolla και τα δικά μας έντεχνα και λαϊκά ακούσματα, οι Μουσικές Ιστορίες του Στέφανου Κορκολή επιχειρούν να ενώσουν ακροατές και μουσικούς μέσα από τις απρόσμενες μουσικές εναλλαγές τους και τον αυτοσχεδιαστικό τους χαρακτήρα.

SOUNDS OF THE WORLD

Σάββατο 31 Ιουλίου: Mino Cinelu World Quartet

Ο διάσημος μουσικός κρουστών Mino Cinelu θα επιδείξει τη μαεστρία του στη σκηνή του Λόφου της Σάνης το τελευταίο Σάββατο του Ιουλίου. Έχει συνεργαστεί με πολλούς ταλαντούχους μουσικούς, όπως οι Sting, Miles Davies, Stevie Wonder, Lou Reed, Kate Bush, Dizzy Gillespie, Branford Marsalis και πολλοί ακόμη. Μάλιστα, το πιθανότερο είναι να έχει παίξει κάποιο κρουστό σε κάθε σχεδόν τραγούδι που ακούτε όταν πίνετε το ρόφημά σας σε μια καφετέρια. Έχει κυκλοφορήσει τέσσερα άλμπουμ με το όνομά του και εμφανιστεί σε ατέλειωτους δίσκους ως συνθέτης, co-leader, guest ή μουσικός. Το 2020, ο Mino Cinelu ένωσε τις δυνάμεις του με τον Νορβηγό τρομπετίστα Nils Petter Molvaer και μαζί κυκλοφόρησαν μια ξεχωριστή ηχογράφηση-ντουέτο, με το όνομα SulaMadiana. Πρόκειται για μια δίνη dub και reggae συνδυασμένη με ήχους Σκανδιναβίας και Καραϊβικής. Ο Mino Cinelu επανέρχεται σε παλαιότερες συνθέσεις, όπως το Confians, μαζί με νέες, περιστοιχισμένος από μια all star μπάντα που αποτελείται από τους Janysett McPherson, Alune Wade and Luca Aquino. Καταξιωμένος ως ένας από τους καλύτερους μουσικούς κρουστών στον κόσμο, ο κορυφαίος πολύ-οργανίστας επιστρέφει μένα μοναδικό και μαγευτικό μουσικό ταξίδι, πέρα από τις ρίζες της jazz.

INTERNATIONAL SOUNDS

Σάββατο 7 Αυγούστου: Richard Galliano - New Jazz Musette Quartet

Τις εκφραστικές μελωδίες του ακορντεόν θα φέρει στον Λόφο της Σάνης ο διακεκριμένος Γάλλος βιρτουόζος ιταλικής καταγωγής Richard Galliano, έτοιμες να ξεχυθούν στην καλοκαιρινή νύχτα με φόντο τον μεσαιωνικό πύργο. Με αφετηρία την παραδοσιακή έκφραση του μουσικού του οργάνου, ο Galliano προσέδωσε στο ακορντεόν νέες πτυχές μέσα από τη γαλλική jazz. Αντλεί έμπνευση από τις γαλλικές μουσικές παραδόσεις –ειδικά το musette waltz– αλλά εξερευνά μουσικώς νέα, σύγχρονα πλαίσια, όπως την jazz, τα blues, το tango και τη μουσική της Βραζιλίας. Το αποτέλεσμα είναι μελωδίες φορτισμένες με συναίσθημα και ατμόσφαιρα. Ξεκίνησε να παίζει με τον πατέρα του στην τρυφερή ηλικία των τεσσάρων ετών. Ήταν η έναρξη μιας μακράς και επιτυχημένης καριέρας που τον έχει ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο. Έχει ηχογραφήσει περισσότερα από 50 άλμπουμ και παίξει με θρύλους του μουσικού στερεώματος όπως οι Chet Baker, Gary Burton, Ron Carter, Astor Piazzolla, Jan Garbarek, Charlie Haden, Wynton Marsalis και πολλούς άλλους. Το 2016, κυκλοφόρησε το New Jazz Musette, έναν δίσκο-ορόσημο που απέδειξε τοις πάσι, οριστικά και αμετάκλητα, την ατέλειωτα δημιουργική και ενθουσιώδη προσέγγισή του στην jazz.

ΙΝΤΕRNATIONAL SOUNDS

Τετάρτη 11 Αυγούστου: Κατερίνα Πολέμη, "Λουλούδια στον Λόφο"

μαζί με τους Μαρία Παπαγεωργίου, Παυλίνα Βουλγαράκη, Θέμο Σκανδάμη, Δημήτρη Κόψη

Η Ελληνοβραζιλιάνα Κατερίνα Πολέμη, που έχει προκαλέσει αίσθηση με τις μουσικές, τα τραγούδια και τη μοναδική σκηνική παρουσία της, προσκαλεί τους υπέροχους φίλους της, τραγουδιστές, δημιουργούς και μουσικούς σε μια συναυλία που φέρνει Λουλούδια στον Λόφo της Σάνης. Μια συναυλία πολύχρωμη, μια βραδιά γεμάτη νεανική ορμή, χιούμορ και δεξιοτεχνία, με ήχους και ρυθμούς από τον κόσμο, μια νότα φρεσκάδας, ένωσης και παρέας από νέους δημιουργούς: τη μαγική Μαρία Παπαγεωργίου, με τη σπάνια ιδιότητα να μεταφέρει δύναμη και συναίσθημα σε ό,τι ερμηνεύει· την ξεχωριστή Παυλίνα Βουλγαράκη, με την ονειρική ατμόσφαιρα που δημιουργεί στα τραγούδια και τα live· τον αυτόφωτο Θέμο Σκανδάμη, με τα αναπάντεχα, χαμογελαστά τραγούδια του· και τον νεότατο Δημήτρη Κόψη, με την πιο τρυφερή φωνή. Μαζί τους μια μπάντα τεσσάρων κορυφαίων μουσικών, που όλοι μαζί υπόσχονται να μας παρασύρουν σε μια γιορτινή έξοδο σε διαφορετικές γειτονιές του πλανήτη, μένοντας λίγο παραπάνω σε φωτεινούς μουσικούς δρόμους της Ελλάδας αλλά και της Βραζιλίας.

GREEK VARIATIONS

Σάββατο, 14 Αυγούστου: Νίκος Πορτοκάλογλου με τους Μπλε και Στάθη Δρογώση

"JukeBox – τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν"

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ένας από τους κορυφαίους μουσικούς της χώρας μας, στήνει φέτος ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με τραγούδια από τη δισκογραφία του, νέες συνθέσεις, αλλά και διασκευές σπουδαίων Ελλήνων και ξένων συνθετών σε παλιά επιτυχημένα τραγούδια, δίνοντας έτσι ενέργεια σε ένα "ζωντανό", επί σκηνής JUKEBOX: μια μουσική παράσταση νοσταλγίας και αισιοδοξίας, πολύχρωμη και εκρηκτική, με τραγούδια από διαφορετικές εποχές και γλώσσες, "τραγούδια που μας έχουν μεγαλώσει, που μας έχουν κάνει αυτό που είμαστε". Μαζί με τους Μπλε, Στάθη Δρογώση, Αγάπη Διαγγελάκη, Βύρωνα Τσουράπη, Θανάση Τσακιράκη και Ηλία Λαμπρόπουλο, δημιουργούν μία μοναδική παρέα που μας ταξιδεύει σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη της μουσικής. Χωρούν άραγε σε ένα playlist το "Knockin’ On Heaven’s Door", το "Dancing Queen", "Το κορίτσι του Μάη", η "Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη", το "Let It Be", το "Πάνω απ’ τα σύννεφα", το "Should I Stay Or Should I Go", το "Πόσο σε θέλω", το "Wish You Were Here", το "Μην το πεις πουθενά", η "Σκόνη", η "Θάλασσά μου σκοτεινή"; Η απάντηση στον Λόφο της Σάνης!

CLASSICAL WAVES

Σάββατο, 21 Αυγούστου: To Sani συναντά τη Ρωσική Πρωτοπορία

Ένα ταξίδι στη μουσική και τις εικαστικές τέχνες

Η κλασική μουσική συναντά τις εικαστικές τέχνες σε ένα οδοιπορικό στη Ρωσική Πρωτοπορία, μία από τις πιο επιδραστικές περιόδους της μοντέρνας τέχνης και τις πιο ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές περιόδους, η οποία αναπτύχθηκε στη Ρωσία κατά τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η Συλλογή Κωστάκη του MOMus – Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, με 1275 έργα σημαντικών καλλιτεχνών της Ρωσικής Πρωτοπορίας (Kazimir Malevich, Vasilii Kandinsky, Liubov Popova, Vladimir Tatlin, Olga Rozanova, Aleksandr Rodchenko, Solomon Nikritin, Nadezhda Udaltsova, Gustav Klucis, κ.α), συναντά τη μουσική των Transcription Ensemble, ενός από τα πιο διαρκώς εξελισσόμενα μουσικά συγκροτήματα στην Ελλάδα. Με τον τίτλο Το "Sani συναντά τη Ρωσική Πρωτοπορία", η μουσική αυτή παράσταση συνδυάζει ένα σημαντικό, όσο και σπάνιο, ρεπερτόριο μουσικής δωματίου από έργα συνθετών της Ρωσικής Πρωτοπορίας -όπως οι Georgy Catoire, Nikolai Roslavets, Arthur-Vincent Lourié, Sergei Prokofiev, Aleksandr Scriabin, Paul Juon- με συγχρονισμένες προβολές εικόνων που παρουσιάζουν τα έργα της Συλλογής Κωστάκη, την εποχή και τον συλλέκτη. Μια θεματική παράσταση των δυο αισθήσεων που θα μας μεταφέρει μέσα από τη μουσική και τις εικόνες σε μια άλλη εποχή.

Εισιτήρια: Γενική Είσοδος: 20€, Είσοδος αριθμημένης θέσης: 30€

Προπώληση στα www.sanifestival.gr και www.viva.gr , στο Stereodisc Record Shop (Αριστοτέλους 4, Θεσσαλονίκη). SYMVOLI Conference & Cultural Management (Στοά Λεβή – Βενιζέλου 3, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310 433099) και στα ξενοδοχεία του Sani Resort στη Χαλκιδική

* Η προπώληση εισιτηρίων είναι διαθέσιμη δύο εβδομάδες πριν από κάθε εκδήλωση