78η Mostra | Ποιες ταινίες θα προβληθούν στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τους φίλους του κινηματογράφου αναμένεται να είναι το φετινό Φεστιβάλ της Βενετίας, αν κρίνουμε από τις ταινίες που θα συμμετάσχουν και τις οποίες ανακοίνωσε στις 26 Ιουλίου στη Ρώμη, ο σκηνοθέτης της διοργάνωσης Alberto Barbera.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η νέα ταινία του Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, η οποία θα ανοίξει το ιταλικό φεστιβάλ την 1η Σεπτεμβρίου και το Mona Lisa and the Blood Moon με τους Kate Hudson και Craig Robinson, σε σκηνοθεσία της αμερικανίδας Ana Lily Amirpour.

Ο ιταλικός κινηματογράφος εκπροσωπείται από τους αδελφούς Damiano και Fabio D'Innocenzo που θα παρουσιάσουν το τελευταίο τους έργο, America Latina, από τον Michelangelo Frammartino που θα παρουσιάσει σε avant premiere της ταινία του Il Buco αλλά και από τους Gabriele Mainetti, Mario Martone και Paolo Sorrentino που θα παρουσιάσουν τις νέες ταινίες τους.

Δεν λείπουν, φυσικά, οι γαλλικές παραγωγές, όπως το Un Autre Monde από τον Stéphane Brizé, με τους Sandrine Kiberlain και Vincent Lindon, και το Illusions Perdues σε σκηνοθεσία Xavier Giannoli, εμπνευσμένο από ένα μυθιστόρημα του Honoré de Balzac με τους Xavier Dolan , Vincent Lacoste και Gérard Depardieu.

Στο μη διαγωνιστικό τμήμα, θα προβληθεί η νέα ταινία του Ridley Scott, The Last Duel και η πολυαναμενόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας, Dune του Denis Villeneuve με τους Timothée Chalamet και Zendaya.

Στην κατηγορία Ορίζοντες θα προβληθούν ταινίες από όλο τον κόσμο από το Once Upon a Time in Calcutta του Aditya Vikram Sengupta από την Ινδία μέχρι το The Falls του Chung Mong-Hong από την Ταϊβάν και το Rhino του Oleg Sentsov από την Ουκρανία.