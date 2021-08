Impeachment: American Crime Story | Κυκλοφόρησε η αφίσα της σειράς για το σκάνδαλο Lewinsky

Η τρίτη σεζόν της σειράς American Crime Story του Ryan Murphy θα αφορά στις μέρες προεδρίας του Bill Clinton και θα εξετάσει τα γεγονότα γύρω από το σκάνδαλο Lewinsky.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε η αφίσα της τρίτης σεζόν που δείχνει τη νεαρή Monica Lewinsky με το χαρακτηριστικό μπλε φόρεμά της και το μαύρο μπερέ της να κοιτάζει τον Λευκό Οίκο. Η ηθοποιός Beanie Feldstein υποδύεται το κορίτσι που είχε ερωτικές σχέσεις με τον πρώην Πρόεδρο των Η.Π.Α. και μπλέχτηκε σε ένα σκάνδαλο που κόστισε πολλά στον αμερικανό πολιτικό.

Η Beanie ανέβασε στο Instagram της την αφίσα, γράφοντας στη λεζάντα "Κάθε πλευρά έχει μια ιστορία" τονίζοντας ότι η νέα σειρά κάνει πρεμιέρα στις 7 Σεπτεμβρίου.

Στον ρόλο του Bill Clinton θα είναι ο Clive Owen ενώ η Edie Falco υποδύεται την Hillary Clinton. Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο του Jeffrey Toobin "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President” του 1999 και ακολουθεί δύο πετυχημένες σεζόν που κέρδισαν πολλά βραβεία, την πρώτη για τη δίκη του O.J.Simpson και τη δεύτερη για τη δολοφονία του Gianni Versace.