Bridgerton | Ξεκίνησαν (ξανά) τα γυρίσματα για τη δεύτερη σεζόν

Τα γυρίσματα της δεύτερον σεζόν του Bridgerton ήταν ίσως περισσότερο επεισοδιακά από την πλοκή της σειράς, αφού χρειάστηκαν να διακοπούν δύο φορές εξαιτίας της εμφάνισης κρουσμάτων covid.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Variety, τα γυρίσματα που είχαν ξεκινήσει τον Ιούλιο σταμάτησαν όταν εμφανίστηκαν δύο κρούσματα- δεν έχει γίνει γνωστό αν ήταν ηθοποιοί ή μέλη του συνεργείου- και πλέον η παραγωγή έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν ξανά.

"Επιστρέψαμε" είπε ο υπεύθυνος της σειράς Chris Van Dusen εξηγώντας ότι "αυτή τη στιγμή κάνουμε το μοντάζ των δύο πρώτων επεισοδίων".

Την τελευταία φορά που σταμάτησαν τα γυρίσματα είχαν κλείσει επ’αόριστον, αλλά μετά από τις απαραίτητες μέρες απομόνωσης και εφόσον δεν εμφανίστηκαν κι άλλα κρούσματα, η παραγωγή συνεχίστηκε κανονικά.

Το Bridgerton είναι μία από τις πιο πολυαναμενόμενες παραγωγές που γυρίζεται αυτή τη στιγμή στην Αγγλία και καθυστερεί εξαιτίας της πανδημίας, ενώ πρόσφατα έγινε γνωστό ότι και τα γυρίσματα του prequel του Game of Thrones, το House of the Dragon, σταμάτησαν λόγω εμφάνισης κρουσμάτων.