Η επιστροφή των ABBA μετά από 40 χρόνια | Το νέο άλμπουμ και η virtual συναυλία

Έχουν γράψει μερικά από τα πιο όμορφα και δημοφιλή τραγούδια της pop. Οι Abba υπήρξαν θρύλοι της pop και της μουσικής γενικότερα, αφού εκτός από την σκηνική παρουσία τους, είχαν το χάρισμα να γράφουν τις πιο catchy μελωδίες που όλοι θέλουμε να τραγουδάμε. Από το Waterlοο και το Mamma Mia μέχρι το The Winner Takes it All και το Chiquitita, τα τραγούδια τους ακούγονται σήμερα όπως ακριβώς και στα 70s.

Το συγκρότημα που είχε διαλυθεί το 1982, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει σάραντα χρόνια μετά με νέο άλμπουμ αλλά και μια σειρά από virtual συναυλίες. Το νέο άλμπουμ θα περιλαμβάνει 10 τραγούδια, θα έχει τίτλο Abba Voyage και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με το BBC, ο Benny Andersson εξήγησε πως οι τέσσερις Abba συναντήθηκαν για να δουλέψουν για τo show και κατέληξαν να δουλεύουν σε νέα τραγούδια. Μπήκαν στο στούντιο και "αρχικά ήταν δύο τραγούδια, αλλά μετά είπαμε ότι θα κάνουμε κι άλλα”.

Δύο από τα τραγούδια κυκλοφόρησαν και πρόκειται για το 'I Still Have Faith In You', μια μπαλάντα στο πιάνο που αποτυπώνει τη μεγάλη σύνδεση που έοχυν μεταξύ τους τα 4 μέλη της μπάντας, και το 'Don't Shut Me Down', που μιλά για την επιστροφή μιας γυναίκας στον σύντροφό της μετά από χρόνια.

Το συγκρότημα είχε αρνηθεί, σύμφωνα με φήμες, ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να κάνει περιοδεία το 2000 και φαινόταν ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για επανασύνδεση. Μάλιστα η Agnetha Fältskog είχε πει το 2013 σε συνέντευξή της ότι προτιμά να αφήσει τους Abba στο παρελθόν.

Φαίνεται ότι το συγκρότημα βρήκε επιτέλους κοινό έδαφος για ακόμα ένα άλμπουμ το οποίο θα καλύψει μουσικά και τις εικονικές συναυλίες με τα "Abba-tars”, τα ολογράμματα που θα εμφανίζονται στη σκηνή αντί της μπάντας. Οι συναυλίες θα πραγματοποιούνται έξι μέρες την εβδομάδα και θα περιλαμβάνουν εκτός από τα ολογράμματα και μια ορχήστρα που θα παίζει ζωντανά τις 22 επιτυχίες των Abba. Η πρεμιέρα του show θα γίνει στο Λονδίνο.

Πήγη: MafameFigaro.gr