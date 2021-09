Οι μεγάλοι νικητές του 78ου Φεστιβάλ Βενετίας

Το 78ο Φεστιβάλ Βενετίας έριξε αυλαία, χθες Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, με την απονομή των βραβείων στους μεγάλους νικητές. Ο "Χρυσός Λέων" απονεμήθηκε στη γαλλική ταινία "L’evenement" (Το συμβάν) της Οντρέ Ντιγουάν, που πραγματεύεται μια παράνομη άμβλωση τη δεκαετία του 1960.

Η ταινία βασίζεται στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Ανί Ερνό και εκτυλίσσεται στη Γαλλία πριν από τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων. Κεντρική ηρωίδα είναι μία φοιτήτρια (σ.σ.: την ερμηνεύει η ηθοποιός Αναμαρία Βαρτολομέι) που μένει έγκυος και θα πρέπει να αποφασίσει αν θα τερματίσει με παράνομο τρόπο την εγκυμοσύνη της.

Το δεύτερο βραβείο "Grand Jury Prize" απέσπασε η ταινία "The Hand of God" (Το χέρι του Θεού) του Ιταλού σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο, στην οποία αφηγείται πώς έχασε τους γονείς του όταν ήταν έφηβος. Ο "Ασημένιος Λέοντας" για την καλύτερη σκηνοθεσία πήγε στη Νεοζηλανδή Τζέιν Κάμπιον για την ταινία εποχής "The Power of the Dog", ενώ το βραβείο καλύτερου σεναρίου απονεμήθηκε στη Μάγκι Τζίλενχαλ για την ταινία "The lost daughter" (Η χαμένη κόρη).

Οι ερμηνείες

Το "Volpi Cup", το βραβείο δηλαδή για τις καλύτερες ερμηνείες, απέσπασε μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς του Ευρωπαικού σινεμά, η Πενέλοπε Κρουζ, για την ερμηνεία της στη νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, "Madres Paralelas" (Παράλληλες Μητέρες). "Σ’ ευχαριστώ Πέδρο, δημιούργησες μαγεία, σε λατρεύω", δήλωσε η ισπανίδα ηθοποιός και μούσα του σκηνοθέτη παραλαμβάνοντας το βραβείο της. Το αντίστοιχο βραβείο για ανδρική ερμηνεία απονεμήθηκε στον Φιλιππινέζο Τζον Αρσίλα, ο οποίος υποδύεται έναν δημοσιογράφο που έρχεται αντιμέτωπος με ψευδείς ειδήσεις και διαφθορά στην ταινία "On the Job: The Missing 8" του Ερικ Μάτι.

Κεντρική φωτογραφία: Η νικήτρια Οντρέ Ντιγουάν με τον "Χρυσό Λέοντα".

Πηγή: madamefigaro.gr