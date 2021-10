House of the Dragon | Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του prequel του Game of Thrones

Το HBO κυκλοφόρησε επιτέλους το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς House of the Dragon του prequel του δημοφιλούς Game of Thrones. Η σειρά που θα κάνει πρεμιέρα το 2022 θα φέρει και πάλι στις οθόνες μας… τον χειμώνα αλλά και τους δράκους, σε μια πλοκή γεγονότων που διαδραματίζονται 200 χρόνια πριν από όσα είδαμε στο Game of Thrones.

Στο trailer, ο πρίγκιπας Daemon Targaryen που υποδύεται ο Matt Smith (ναι, από το The Crown) να εξιστορεί την ιστορία του οίκου των Targaryen ενώ βλέπουμε και τον βασιλιά να κάθεται στον Iron Throne. Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο του George R.R. Martin "Fire and Blood".

Το trailer κλείνει με την πρόταση: "Τα όνειρα δεν μας έκαναν βασιλιάδες. Οι δράκοι το έκαναν", ενώ ανακοινώθηκε ότι η πρεμιέρα θα γίνει το 2022 χωρίς να αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία.

Στη νέα σειρά θα πρωταγωνιστήσουν η Emma D’Arcy ως Rhaenyra Targaryen, ο Steve Toussaint ως Lord Corlys Velaryon, η Olivia Cooke ως Alicent Hightower, οRhys Ifans ως Otto Hightower αλλά και οι Wil Johnson ως Ser Vaemond Velaryon, ο John Macmillan ως Ser Laenor Velaryon, η Savannah Steyn ως Lady Laena Velayron και ο Theo Nate ως Ser Laenor Velaryon.