That '90s Show | Ετοιμάζεται το spin off του That '70s Show

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, το Netflix ετοιμάζει την πιο σύγχρονη εκδοχή της αγαπημένης σειράς του Fox, That '70s Show. Πρόκειται για το spin off με τίτλο That ’90s Show που θα αποτελείται από 10 επεισόδια και θα είναι ένα οικογενειακό sitcom, όπως και το πρωτότυπο.

Στο spin off θα συμμετέχουν οι Kurtwood Smith και Debra Jo Rupp που υποδύονταν τους γονείς Red και Kitty Forman και πλέον θα έχουν το ρόλο του παππού και της γιαγιάς.

Το σενάριο μας μεταφέρει στο 1995. Σύμφωνα με το στόρι, η Leia Forman, κόρη του Eric και της Donna επισκέπεται για τις καλοκαιρινές διακοπές τον παππού και τη γιαγιά της και εκεί γνωρίζει μια παρέα που θα γίνουν οι νέοι φίλοι της, πάντα υπό το άγρυπνο βλέμμα της Kitty του Red.

Το σενάριο και την παραγωγή έχουν αναλάβει οι δημιουργοί της πρωτότυπης σειράς, Bonnie και Terry Turner, μαζί με την κόρη τους Lindsey Turner.

To That '70s Show προβλήθηκε για πρώτη φορά στο κανάλι Fox το 1998 και συνεχίστηκε για 8 σεζόν (200 επεισόδια), με πρωταγωνιστές τους Topher Grace, Laura Prepon, Mila Kunis, Danny Masterson, Ashton Kutcher και Wilmer Valderrama.