Drink Chic | Αυτά είναι τα νέα μπαρ της πόλης

Η άνοιξη μπήκε πια για τα καλά, φέρνοντας μαζί της και νέα μπαρ για τις εξόδους μας. Πιο πρόσφατη άφιξη ασφαλώς είναι το "Quinn's" του Ηλία Μαρινάκη, στον μικρό αλλά πολύ ενδιαφέροντα πεζόδρομο της οδού Μαιάνδρου. Εδώ, αφού εντυπωσιαστείς από την πιστή απεικόνιση του "Κήπου των Επίγειων Απολαύσεων" του Ιερώνυμου Μπος ακριβώς πάνω από την πανέμορφη μπάρα, θα δοκιμάσεις τοπ ποτά (σε άψογα παγωμένα ποτήρια, by the way) και, προσεχώς, θα τα πλαισιώνεις με ωραίο bar food με την υπογραφή του Περικλή Κοσκινά της γειτονικής "Cookoovaya".

Λίγο πριν, στην Καισαριανή, είχε κάνει την εμφάνισή του ένα... σαλούν. ΟK, η Αθήνα δεν θυμίζει ακριβώς Άγρια Δύση, αλλά το εν λόγω μέρος το κάνει. Στο "Lucky Look" σερβίρει από αρχές Μαρτίου, με τους δημιουργούς του να επιθυμούν να αποδώσουν φόρο τιμής στον δικό τους παιδικό κόμικς ήρωα με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Εδώ θα βρεις ένα "ξαδερφάκι" της παμπ, ένα μέρος για να πιεις χαλαρά την αγαπημένη σου μπίρα, να παίξεις μια παρτίδα μπιλιάρδου, ακόμα και να χαζέψεις τα φώτα νέον που υπάρχουν στο χώρο ή να χορέψεις.

Κάτι από Καραϊβική και Λατινική Αμερική έφεραν στη Νέα Φιλαδέλφεια στις αρχές Μαρτίου οι Στέλιος Παπαδόπουλος και Γιώργος Καβακλής ("Barro Negro Athens"), που ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον Δημήτρη Κίμωνα (των τοπικών σουξέ "Baratin" και "B-kouti"), παρουσιάζοντας το "Fonda Cubana". Τα πάντα εδώ παραπέμπουν στην από εκεί πλευρά του Ατλαντικού, με hero drink, προφανώς, το ρούμι.

