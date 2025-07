Dakota & Elle Fanning | Πρώτη φορά μαζί σε κινηματογραφική προσαρμογή παγκόσμιου best seller

Σύμφωνα με το Deadline, η Dakota Fanning και η μικρότερη αδελφή της, Elle Fanning, θα πρωταγωνιστήσουν στο The Song of the Nightingale. Πρόκειται για την πολυαναμενόμενη προσαρμογή του παγκόσμιου best seller της Kristin Hannah το 2015. Την ταινία ια σκηνοθετήσει ο Michael Morris.

Εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα, το "Αηδόνι" της Kristin Hannah (στην Ελλάδα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος) διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Δευτέρου 'Παγκοσμίου Πολέμου. Αφηγείται την ιστορία δύο αδελφών, της Vianne Mauriac και της Isabelle Rossignol, οι οποίες πρέπει να πολεμήσουν "για επιβίωση, αγάπη και ελευθερία στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γαλλία". Το μυθιστόρημα έχει πουλήσει περισσότερα από 11 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως από την κυκλοφορία του το 2015 και έχει μεταφραστεί σε 45 γλώσσες.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Φεβρουάριο του 2027.

Oι Dakota και Elle Fanning στο 82ο Ετήσιο Afterparty των Golden Globes στις 5 Ιανουαρίου 2025 στο Μπέβερλι Χιλς. (Getty Images)

Μια επανένωση, 25 χρόνια αργότερα...

Μπορεί η Dakota και η Elle να μην έχουν ποτέ συνεργαστεί αλλά έχουν εμφανιστεί στην ίδια ταινία. Το 2001, μετά από πολλές εμφανίσεις σε σειρές (από το ER μέχρι το CSI και Ally McBeal), η Dakota ήταν η νεαρή ηρωίδα της ταινίας I Am Sam, στην οποία έπαιξε την κόρη του Sean Penn. Στην ίδια ταινία έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο και η Elle, αλλά δεν είχαν σκηνές μαζί, αφού υποδύθηκε τη νεότερη εκδοχή του χαρακτήρα της αδελφής της Dakota.