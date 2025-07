Full Moon Film Marathon με τους "Πειρατές της Καραϊβικής"

Το Full Moon Sleepover επιστρέφει για τρίτη φορά φέτος το καλοκαίρι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και υπόσχεται μια φεγγαρόλουστη κινηματογραφική βραδιά στο πιο δροσερό Πάρκο της πόλης.

Το Σάββατο 9 Αυγούστου στις 21.00, κάτω από το φως της Πανσελήνου του Οξύρρυγχου, ο Κάπτεν Τζακ Σπάροου και το πλήρωμά του καταλαμβάνουν την οθόνη που έχει στηθεί στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και προσκαλούν τους θεατές σε ένα ολονύκτιο ταξίδι στις πιο επικές θάλασσες του κινηματογράφου: καταραμένα πλοία, χαμένοι θησαυροί, δράση, μυστήριο και… μαύρο χιούμορ σ’ ένα σινε-μαραθώνιο με τις τρεις πρώτες ταινίες του αγαπημένου franchise "Οι Πειρατές της Καραϊβικής" της Disney.

Το πρόγραμμα αναλυτικά

21.00 Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η Κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού της Disney / Disney’s Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)

Σκηνοθεσία: Gore Verbinski

Πρωταγωνιστούν: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley

Η κατεργάρικη μα γοητευτική ζωή του πειρατή καπετάνιου Τζακ Σπάροου ανατρέπεται όταν ο άσπονδος εχθρός του, ο πονηρός καπετάνιος Μπαρμπόσα, κλέβει το πλοίο του, το Μαύρο Μαργαριτάρι και αργότερα επιτίθεται στην πόλη του Πορτ Ρουαγιάλ απάγοντας την όμορφη κόρη του κυβερνήτη, Ελίζαμπεθ. Σε μια ηρωική προσπάθεια να τη σώσει και να ξαναπάρει το Μαύρο Μαργαριτάρι, ο παιδικός φίλος της Ελίζαμπεθ, Γουίλ Τέρνερ, ενώνει τις δυνάμεις του με τον Τζακ. Αυτό που δεν ξέρει, όμως, ο Γουίλ είναι ότι ο Mπαρμπόσα και το πλήρωμά του είναι καταδικασμένοι από έναν καταραμένο θησαυρό να ζουν παντοτινά ως ζωντανοί νεκροί.

23.30 Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Το Σεντούκι του Νεκρού της Disney / Disney’s Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006)

Σκηνοθεσία: Gore Verbinski

Πρωταγωνιστούν: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley

Ο καπετάνιος Τζακ Σπάροου έχει ένα χρέος να πληρώσει: χρωστάει την ψυχή του στον φρικτό Ντέιβι Τζόουνς, εκτός αν ξεγελάσει τον θάνατο και την αιώνια καταδίκη αρπάζοντας το ξακουστό "Σεντούκι του Νεκρού". Θα τρέμετε από φόβο καθώς το πελώριο Κράκεν βρίθει από τα βάθη των ωκεανών για να ανοίξει σανίδες, να συντρίψει κύτη και να σπάσει κόκαλα.

02.10 Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Στο Τέλος του Κόσμου της Disney / Disney’s Pirates of the Caribbean: At World’s End (2007)

Σκηνοθεσία: Gore Verbinski

Πρωταγωνιστούν: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley

Ακριβώς τη στιγμή που τον χρειάζονται περισσότερο, ο καπετάνιος Τζακ Σπάροου, αυτός ο πνευματώδης και πανούργος πειρατής, παγιδεύεται σε μια θάλασσα από άμμο στο σεντούκι του Ντέιβι Τζόουνς. Σε μια ολοένα και πιο ασταθή συμμαχία, ο Γουίλ Τέρνερ, η Ελίζαμπεθ Σουάν και ο καπετάνιος Μπαρμπόσα ξεκινούν μια απεγνωσμένη αναζήτηση να τον βρουν και να τον σώσουν. Ο λόγος; Ο Τζακ είναι ο τελευταίος από τους εννέα πειρατές στο Συμβούλιο των Πειρατών που πρέπει να ενωθούν σε μια τελευταία προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ανέμελης πειρατικής τους ζωής.

INFO

Full Moon Film Marathon "Οι Πειρατές της Καραϊβικής" της Disney

Σάββατο 9 Αυγούστου, από τις 21.00

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ΚΠΙΣΝ

Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη

Τα Full Moon Sleepover υλοποιούνται με τη χορηγία του Aperol, του αυθεντικού ιταλικού aperitivo και συμβόλου της χαράς. Aperol και χαρούμενες στιγμές με την παρέα κάτω από το φως της πανσελήνου πάνε μαζί!