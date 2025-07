Αυτή είναι η καλύτερη ταινία του 21ου αιώνα σύμφωνα με τη The New York Times

Κάθε χρόνο, οι κριτικοί και οι ειδικοί της 7ης τέχνης προσπαθούν να ορίσουν ποιοι ταινίες έχουν επηρεάσει περισσότερο την εποχή μας. Πρόσφατα ωστόσο, η αμερικάνικη εφημερίδα The New York Times δημοσίευσε τη λίστα με τις 100 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα. Το αποτέλεσμα προήλθε από τις ψήφους περισσότερων από 500 σκηνοθετών, ηθοποιών, σεναριογράφων και κριτικών από όλο τον κόσμο.

Διαγωνίστηκαν όλα τα είδη

Αυτή η λίστα, που έχει σχεδιαστεί ως φόρος τιμής στην ποικιλία του σύγχρονου κινηματογράφου, συμπεριλαμβάνει όλα τα είδη, ευρωπαϊκό κινηματογράφο, ιαπωνικά manga και anime, κορεατικό δράμα αλλά και τις μεγαλύτερες αμερικανικές εισπρακτικές επιτυχίες!

Μέσα από αυτή τη κατάταξη, η εφημερίδα The New York Times τιμά τολμηρούς σκηνοθέτες και έργα που έχουν αφήσει μια διαρκή πολιτιστική κληρονομιά. Και αν, όπως δηλώνει το Μέσο, "καμία λίστα δεν είναι τέλεια”, μια ταινία ξεχωρίζει ακόμα και καταλαμβάνει την πρώτη θέση.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το Parasite του Bong Joon-ho, ακολουθούμενο από το Mulholland Drive και το There Will Be Blood.

Να θυμίσουμε πως η ταινία Parasite κέρδισε συνολικά 4 Όσκαρ στην 92η απονομή των βραβείων Όσκαρ το 2020. Αυτά ήταν για Καλύτερη Ταινία (Best Picture), Καλύτερη Σκηνοθεσία (Best Director), Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο (Best Original Screenplay) και Καλύτερη Διεθνής Ταινία (Best International Feature Film.

Getty Images O Bong Joon-ho και το καστ της ταινίας Parasite παρευρέθηκαν στην 92η απονομή των Όσκαρ την Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020, στο Dolby Theater στο Χόλιγουντ.

Μεταξύ των 100 τίτλων, μια πλειονότητα αμερικανικών ταινιών αναφέρεται, από το The Social Network μέχρι το The Wolf of Wall Street ενώ έντονη είναι η παρουσία του διεθνούς κινηματογράφου με το κορεάτικο Oldboy, το γαλλικό Portrait de la jeune fille en feu, το ισπανικό "Ο λαβύρινθος του Πάνα" και το ιρανικό A Separation.

Η λίστα με τις 100 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα

1. Parasite

2. Mulholland Drive

3. There Will Be Blood

4. In the Mood for Love

5. Moonlight

6. No Country for Old Men

7. Eternal Sunshine of the Spotless Mind

8. Get Out

9. Le Voyage de Chihiro

10. The Social Network

11. Mad Max : Fury Road

12. La Zone d'intérêt

13. Les fils de l'homme

14. Inglourious Basterds

15. La Cité de Dieu

16. Tigre et Dragon

17. Brokeback Mountain

18. Y Tu Mamá Tambien

19. Zodiac

20. Le Loup de Wall Street

21. La famille Tenenbaum

22. The Grand Budapest Hotel

23. Boyhood

24. Her

25. Phantom Thread

26. Anatomie d'une chute

27. Adaptation

28. The Dark Knight

29. Premier contact

30. Lost in Translation

31. Les Infiltrés

32. Bridesmaids

33. Une séparation

34. WALL-E

35. Un Prophète

36. American Sniper

37. Call Me by Your Name

38. Portrait d'une jeune fimme en feu

39. Lady Bird

40. Vi Vi

41. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain

42. The Master

43. Oldboy

44. Once Upon a Time in Hollywood

45. Moneyball

46. Roma

47. Presque Célèbres

48. The Lives of Others

49. Before Sunset

50. Là-Haut

51. 12 Years a Slave

52. La Favourite

53. Borat

54. Le Labyrinthe de Pan

55. Inception

56. Punch-Drunk Love

57. Bêtes de scène

58. Uncut Gems

59. Toni Erdmann

60. Whiplash

61. Kill Bill Vol.1

62. Memento

63. Little Miss Sunshine

64. Gone Girl

65. Oppenheimer

66. Spotlight

67. Tar

68. Démineurs

69. Under the Skin

70. Morse

71. Ocean's Eleven

72. Carol

73. Ratatouille

74. The Florida Project

75. Amour

76. 0 Brother

77. Everything Everywhere All at Once

78. Aftersun

79. The Tree of Life

80. Volver

81. Black Swan

82. The Act of Killing

83. Inside Llewyn Davis

84. Melancholia

85. Anchorman

86. Past Lives

87. Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau

88. Les Glaneurs et la Glaneuse

89. Interstellar

90. Frances Ha

91. Fish Tank

92. Gladiator

93. Michael Clayton

94. Minority Report

95. Julie (en 12 chapitres)

96. Black Panther

97. Gravity

98. Grizzly Man

99. Memories of Murder

100. Supergrave