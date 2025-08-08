Blue Moon | Ο Γιώργος Μαραζιώτης παρουσιάζει μία από τις πιο σύγχρονες εκθέσεις που μπορείτε να δείτε φέτος σε ελληνικό νησί

Η μνήμη φαίνεται να λειτουργεί διεγερτικά στη σκέψη του Γιώργου Μαραζιώτη. Σαν ένας καμβάς, πάνω στον οποίο ο γεννημένος (1984) στην Αμβέρσα καλλιτέχνης, του οποίου το έργο έχει παρουσιαστεί σε σημαντικές εκθέσεις και χώρους πολιτισμούς σε διεθνές επίπεδο οικοδομεί κάτι καινούριο κρατώντας ως ερείσματα εκείνα που επιλέγει από το παρελθόν.

Untitled (Home, 2024), Courtesy of the artist & K-Gold Temporary Gallery

Μία διαδικασία που εμπιστεύτηκε και στη νέα του έκθεση, η οποία παρουσιάζεται στη γκαλερί K-Gold Temporary στη Λέσβο, πολύ κοντά στο σημείο το οποίο οι ντόπιοι περιγράφουν ως ομφαλό του νησιού. Αφετηρία της σκέψης του υπήρξε η καταγραφή προφορικών ιστοριών από πρώην ενοίκους της νεοκλασικής κατοικίας, όπου σήμερα στεγάζεται η γκαλερί, οι αναμνήσεις τους από τη μορφολογία, την αρχιτεκτονική δομή, τα γεγονότα εκείνα που διαδραματίστηκαν εντός των τοίχων της αφήνοντας το χρώμα τους στα υλικά.

Live And Let Live (2020), Courtesy of the artist & K-Gold Temporary Gallery

Οι φωνές τους μετατρέπονται σε δυναμικά έργα από νέον, μάρμαρο, μέταλλο και καθρέφτη. Την ίδια στιγμή, ο καλλιτέχνης επαναφέρει στον χώρο αρχιτεκτονικά στοιχεία που είχαν αφαιρεθεί κατά την ανακαίνιση του κτιρίου, ως φορείς μνήμης και σύνδεσης με το παρελθόν. Ένας τρόπος δημιουργίας αρκετά οικείος για τον ίδιο, καθώς η ιδέα της εκτόπισης και στην ένταση που γεννιέται, όταν αντικείμενα αποσπώνται από το αρχικό τους πλαίσιο και επανεμφανίζονται φορτισμένα με καινούρια νοήματα, συνιστά θεμελιώδη στην πρακτική του.

Untitled (Mommy, 2023), Courtesy of the artist & K-Gold Temporary Gallery

Το αποτέλεσμα είναι ένα υβριδικό τοπίο – οικείο και, ταυτόχρονα, αναπάντεχο. Ένα σκηνικό, όπου προσωπικές και συλλογικές μαρτυρίες πλέκονται σε μια διαδρομή ανάμεσα σε θραύσματα ιστοριών και συναισθημάτων.

Untitled (2024), Courtesy of the artist & K-Gold Temporary Gallery

Κάπως έτσι, το Blue Moon, όπως ονομάζεται η έκθεση, αποτελείται από διαφορετικά pop έργα, τα οποία, όταν αντιμετωπίζονται ενιαία, συγκροτούν μία ολιστική εικαστική εμπειρία, εμπνευσμένη από την K – Gold Temporary Gallery, εντός της οποίας παρουσιάζεται. Γλυπτικές δημιουργίες συναντούν τον led φωτισμό σε μία έκθεση που η θεματική της ισορροπεί ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, κλείνοντας το μάτι στο μέλλον. Η επιμέλεια της φέρει την υπογραφή του Νικόλα Βαμβουκλή.

info

Blue Moon του Γιώργου Μαραζιώτη

Έως τις 31 Αυγούστου

K – Gold Temporary Gallery

Αγία Παρασκευή Λέσβου