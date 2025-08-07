Follow us

Search

The Bear | Το φινάλε της 4ης σεζόν προκάλεσε αντιπαράθεση

Έθεσε υπό αμφισβήτηση το ενδεχόμενο μιας πέμπτης σεζόν του The Bear.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
07-08-2025
©2024 Disney

Σε μια συγκλονιστική ανατροπή, η γαστρονομική σειρά του FX ολοκλήρωσε την τέταρτη σεζόν της με τον κεντρικό σεφ της, Carmy Berzatto, να μαζεύει τα μαχαίρια του για τα καλά. Το απροσδόκητο τέλος του The Bear όχι μόνο έθεσε υπό αμφισβήτηση το ενδεχόμενο μιας πέμπτης σεζόν, αλλά προκάλεσε και μεγάλη αντιπαράθεση, καθώς οι φανατικοί θεατές διαμαρτύρονται για την αμφιλεγόμενη απόφαση του Carmy.

Η κύρια πλοκή της 4ης σεζόν επικεντρώθηκε στον Carmy, τη Sydney και το υπόλοιπο προσωπικό του The Bear, που βελτίωναν τις δεξιότητές τους στην κουζίνα για να προσπαθήσουν να κρατήσουν το εστιατόριο σε λειτουργία, καθώς η απειλή ενός επικείμενου κλεισίματος κρεμόταν πάνω από τα κεφάλια τους. Τελικά, η ομάδα κατάφερε να αναστρέψει την οικονομική της κατάσταση, να κερδίσει κάποια αναγνώριση στον κλάδο με τον Marcus να κερδίζει τον τίτλο του Καλύτερου Νέου Σεφ από το Food & Wine, και μάλιστα να εξερευνήσει το ενδεχόμενο της franchise, καθώς ο Ebraheim σχεδίασε μια πολλά υποσχόμενη ανάπτυξη για το αγαπημένο του σάντουιτς με μοσχάρι. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα σαφές αν όλα αυτά θα είναι αρκετά για να σώσει το The Bear μέχρι το τέλος της σεζόν.

Για να κάνει τα πράγματα ακόμα πιο απογοητευτικά, ο Carmy έριξε μια βόμβα που άλλαξε τη ζωή του Sydney, του Richie και της Sugar στο φινάλε: Παραιτείται από το The Bear και το παραδίδει στους τρεις συνεργάτες του. Είναι μια σοκαριστική επιλογή, αλλά είχε υπονοηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθώς η Sugar είχε παρατηρήσει ότι ο αδελφός της είχε χάσει το πάθος του για τη μαγειρική και ο Carmy είχε δει πόσο καλά μπορούσε να διευθύνει την κουζίνα ο Sydney χωρίς αυτόν.

Ωστόσο, η απόφαση (και το πιο σημαντικό, ο τρόπος με τον οποίο ο Carmy την έλαβε) πυροδότησε τα κοινωνικά μέσα, με τους θαυμαστές να εξοργίζονται για το γεγονός ότι ο Carmy εγκατέλειψε τη Sydney λίγο μετά από μια οικογενειακή κρίση και αφού είχε προηγουμένως υποσχεθεί ότι θα ήταν πάντα στο πλευρό της.

Το σίγουρο είναι πάντως ότι η σειρά θα έχει και πέμπτη σεζόν αφού ανακοινώθηκε ήδη από τους δημιουργούς της. 

Διαβάστε Επίσης

The Bear | Το φινάλε της 4ης σεζόν προκάλεσε αντιπαράθεση

The Bear | H βραβευμένη με Emmy σειρά του Christopher Storer επιστρέφει με 5ο κύκλο

Tags

Latest

Penelope Cruz | Το elegant μανικιούρ της είναι η πρόταση που λατρεύουν όλες οι γυναίκες για όλους τους μήνες του χρόνου
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Penelope Cruz | Το elegant μανικιούρ της είναι η πρόταση που λατρεύουν όλες οι γυναίκες για όλους τους μήνες του χρόνου

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Premiere Night | Το νέο άρωμα Vanille Soleil της Roger Gallet έντυσε με ζεστές νότες βανίλιας την exclusive καλοκαιρινή πρεμιέρα της ταινίας Materialists
ΟΜΟΡΦΙΑ

Premiere Night | Το νέο άρωμα Vanille Soleil της Roger Gallet έντυσε με ζεστές νότες βανίλιας την exclusive καλοκαιρινή πρεμιέρα της ταινίας Materialists

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Sharon Stone: "Σήμερα κερδίζω περισσότερα από τη μόδα παρά από τον κινηματογράφο"
NEWS

Sharon Stone: "Σήμερα κερδίζω περισσότερα από τη μόδα παρά από τον κινηματογράφο"

Eat Chic | 3 ενδιαφέροντα γαστρονομικά νέα από δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων
ENTERTAINMENT

Eat Chic | 3 ενδιαφέροντα γαστρονομικά νέα από δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΙΚΟς ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟς
Γιατί η πριγκίπισσα Charlotte θα είναι ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας ενώ ο πρίγκιπας Louis όχι
NEWS

Γιατί η πριγκίπισσα Charlotte θα είναι ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας ενώ ο πρίγκιπας Louis όχι

"Είμαι καλά" | Το πρώτο μήνυμα του Francis Ford Coppola μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε στη Ρώμη
NEWS

"Είμαι καλά" | Το πρώτο μήνυμα του Francis Ford Coppola μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε στη Ρώμη

Τα δροσερά after sun που θα απολαύσετε το φετινό καλοκαίρι
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Τα δροσερά after sun που θα απολαύσετε το φετινό καλοκαίρι

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Το νέο κρασί της Meghan Markle λύνει ένα σημαντικό πρόβλημα
NEWS

Το νέο κρασί της Meghan Markle λύνει ένα σημαντικό πρόβλημα

Βασίλισσα Maxima & βασιλιάς Willem Alexander | Για ποιον λόγο δέχονται οξεία κριτική για τις διακοπές τους στο Κρανίδι;
NEWS

Βασίλισσα Maxima & βασιλιάς Willem Alexander | Για ποιον λόγο δέχονται οξεία κριτική για τις διακοπές τους στο Κρανίδι;

Best of Network

Το καλοκαίρι επιταχύνει τη γήρανση: Τι κάνει ο ήλιος στο δέρμα σου και πώς να αντιδράσεις άμεσα

Το καλοκαίρι επιταχύνει τη γήρανση: Τι κάνει ο ήλιος στο δέρμα σου και πώς να αντιδράσεις άμεσα

Όσα χρειάζεται να θυμηθείς προτού δεις τη νέα σεζόν της Wednesday στο Netflix

Όσα χρειάζεται να θυμηθείς προτού δεις τη νέα σεζόν της Wednesday στο Netflix

Η Βάσω Λασκαράκη με το βασικό item που δεν πρέπει να λείπει από τη βαλίτσα των διακοπών σου

Η Βάσω Λασκαράκη με το βασικό item που δεν πρέπει να λείπει από τη βαλίτσα των διακοπών σου

Neo-Goth Moment | Το sleek, glossy look που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Neo-Goth Moment | Το sleek, glossy look που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Όλες οι κριτικές των νέων ταινιών της εβδομάδας

Όλες οι κριτικές των νέων ταινιών της εβδομάδας

8 απαραίτητες δραστηριότητες για μωρά 0-6 μηνών

8 απαραίτητες δραστηριότητες για μωρά 0-6 μηνών

10 τροφές που βελτιώνουν τον ύπνο των παιδιών

10 τροφές που βελτιώνουν τον ύπνο των παιδιών

Τα καλύτερα αντηλιακά με χρώμα που θα αντικαταστήσουν το foundation αυτό το καλοκαίρι

Τα καλύτερα αντηλιακά με χρώμα που θα αντικαταστήσουν το foundation αυτό το καλοκαίρι

Η μέρα που ο Michael Jordan αγχώθηκε περισσότερο από ποτέ

Η μέρα που ο Michael Jordan αγχώθηκε περισσότερο από ποτέ