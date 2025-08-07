The Bear | Το φινάλε της 4ης σεζόν προκάλεσε αντιπαράθεση

Σε μια συγκλονιστική ανατροπή, η γαστρονομική σειρά του FX ολοκλήρωσε την τέταρτη σεζόν της με τον κεντρικό σεφ της, Carmy Berzatto, να μαζεύει τα μαχαίρια του για τα καλά. Το απροσδόκητο τέλος του The Bear όχι μόνο έθεσε υπό αμφισβήτηση το ενδεχόμενο μιας πέμπτης σεζόν, αλλά προκάλεσε και μεγάλη αντιπαράθεση, καθώς οι φανατικοί θεατές διαμαρτύρονται για την αμφιλεγόμενη απόφαση του Carmy.

Η κύρια πλοκή της 4ης σεζόν επικεντρώθηκε στον Carmy, τη Sydney και το υπόλοιπο προσωπικό του The Bear, που βελτίωναν τις δεξιότητές τους στην κουζίνα για να προσπαθήσουν να κρατήσουν το εστιατόριο σε λειτουργία, καθώς η απειλή ενός επικείμενου κλεισίματος κρεμόταν πάνω από τα κεφάλια τους. Τελικά, η ομάδα κατάφερε να αναστρέψει την οικονομική της κατάσταση, να κερδίσει κάποια αναγνώριση στον κλάδο με τον Marcus να κερδίζει τον τίτλο του Καλύτερου Νέου Σεφ από το Food & Wine, και μάλιστα να εξερευνήσει το ενδεχόμενο της franchise, καθώς ο Ebraheim σχεδίασε μια πολλά υποσχόμενη ανάπτυξη για το αγαπημένο του σάντουιτς με μοσχάρι. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα σαφές αν όλα αυτά θα είναι αρκετά για να σώσει το The Bear μέχρι το τέλος της σεζόν.

Για να κάνει τα πράγματα ακόμα πιο απογοητευτικά, ο Carmy έριξε μια βόμβα που άλλαξε τη ζωή του Sydney, του Richie και της Sugar στο φινάλε: Παραιτείται από το The Bear και το παραδίδει στους τρεις συνεργάτες του. Είναι μια σοκαριστική επιλογή, αλλά είχε υπονοηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθώς η Sugar είχε παρατηρήσει ότι ο αδελφός της είχε χάσει το πάθος του για τη μαγειρική και ο Carmy είχε δει πόσο καλά μπορούσε να διευθύνει την κουζίνα ο Sydney χωρίς αυτόν.

Ωστόσο, η απόφαση (και το πιο σημαντικό, ο τρόπος με τον οποίο ο Carmy την έλαβε) πυροδότησε τα κοινωνικά μέσα, με τους θαυμαστές να εξοργίζονται για το γεγονός ότι ο Carmy εγκατέλειψε τη Sydney λίγο μετά από μια οικογενειακή κρίση και αφού είχε προηγουμένως υποσχεθεί ότι θα ήταν πάντα στο πλευρό της.

Το σίγουρο είναι πάντως ότι η σειρά θα έχει και πέμπτη σεζόν αφού ανακοινώθηκε ήδη από τους δημιουργούς της.