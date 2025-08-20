Follow us

Οι σολίστ του Barcelona Flamenco Ballet για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και πολυταξιδεμένα φλαμένκο συγκροτήματα της Ισπανίας παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία της Carmen.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
20-08-2025
@ Nicu Cherciu

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι σολίστ του Barcelona Flamenco Ballet, ενός από τα πιο αναγνωρισμένα και πολυταξιδεμένα φλαμένκο συγκροτήματα της Ισπανίας, παρουσιάζουν τη διαχρονική ιστορία της Carmen, σε μια εντυπωσιακή σύγχρονη εκδοχή με την υπογραφή του διεθνώς διακεκριμένου χορευτή και χορογράφου David Gutierrez.

Η παράσταση, εμπνευσμένη από το κλασικό έργο του Prosper Mérimée και γνωστή κυρίως μέσα από την αθάνατη όπερα του Georges Bizet, ανανεώνεται καλλιτεχνικά με έναν τολμηρό συνδυασμό: το φλαμένκο συναντά το σύγχρονο και μοντέρνο χορό, την οπερατική και συμφωνική μουσική, τη jazz και τον παραδοσιακό ρυθμό της Ανδαλουσίας. Ένα κράμα που συνθέτει μια μοναδική αισθητική εμπειρία, γεμάτη δεξιοτεχνία, πάθος και έντονη σκηνική δύναμη.

Η Carmen δεν είναι απλώς ένας μυθικός χαρακτήρας. Είναι το σύμβολο της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της θηλυκής δύναμης. Μια γυναίκα που έρχεται αντιμέτωπη με την ανδροκρατούμενη βία και διεκδικεί το δικαίωμα να αγαπά και να ζει όπως επιλέγει. Ο David Gutierrez, σεβόμενος τον πυρήνα της αφήγησης, υπερβαίνει τα στερεότυπα και μεταφέρει την Κάρμεν στο σήμερα – ως μια σύγχρονη, οικουμενική και απόλυτα επίκαιρη φιγούρα.

Η ιστορία του πάθους ανάμεσα στην τσιγγάνα Κάρμεν και τον ταυρομάχο Εσκαμίγιο ξεδιπλώνεται μέσα από τη γλώσσα του φλαμένκο, που γίνεται όχημα έκφρασης του πόνου, του έρωτα, αλλά και της ανθρώπινης αντίστασης. Η μουσική του Bizet διατηρείται ως βάση, αλλά διασκευάζεται ευρηματικά με στοιχεία flamenco, jazz και νέες αρμονίες, ενώ οι χορογραφίες του Gutierrez δίνουν νέα πνοή στον θρύλο.

Το Barcelona Flamenco Ballet ιδρύθηκε το 2017 με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Καταλονίας και έκτοτε έχει περιοδεύσει με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 50 χώρες, κερδίζοντας το κοινό με τις εκρηκτικές παραστάσεις και τις πρωτότυπες χορογραφίες του.

Στο κέντρο αυτής της καλλιτεχνικής πορείας βρίσκεται ο David Gutierrez, που χαρακτηρίζεται από τον Matt Cooper, πολιτιστικό δημοσιογράφο των Los Angeles Times, ως "μια εμβληματική φιγούρα του φλαμένκο".

Με την υπογραφή του Gutierrez, η Carmen γίνεται όχι μόνο μια χορευτική παράσταση, αλλά και ένα φλαμένκο μανιφέστο ελευθερίας, μια νέα ανάγνωση του παγκόσμιου μύθου μέσα από τη ματιά του 21ου αιώνα.

Πληροφορίες

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου
Θέατρο "Δόρα Στράτου", Λόφος Φιλοπάππου, Αθήνα

Ώρα έναρξης: 21:00

