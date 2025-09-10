For One Night Only | Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου δημιουργεί μία ξεχωριστή παράσταση στο Ηρώδειο για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Μία βραδιά καλλιτέχνης αριστείας. Αυτό υπόσχεται να ενορχηστρώσει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης το βράδυ της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Στη σκιά της Ακρόπολης, κάτω από το φως του φεγγαριού, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου συνθέτει μία ξεχωριστή παράσταση, ένα ensemble των τεχνών στις οποίες έχει αφήσει το αποτύπωμά του και συνεχίζει να καταπιάνεται μέχρι και σήμερα, για καλό σκοπό. Πρόκειται για μία μοναδική fundraising εκδήλωση με περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων θέσεων για τους Φίλους και Υποστηρικτές του Μουσείου καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία του νέου Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Στο THIS THAT KEEPS ON – a personal archaeology, ο σπουδαίος Έλληνας καλλιτέχνης ανατρέχει σε όλους τους σταθμούς της πολυετούς του καριέρας, τις μικρές και τις σημαντικές: από την ενασχόλησή του με τα εικαστικά και το πειραματικό θέατρο τη δεκαετία του '80, τη σκηνοθεσία της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, τις στιγμές ακμής έως τις διεθνείς παραγωγές που φιλοξενήθηκαν στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου και τη σημερινή του εικαστική ανησυχία.

Courtesy of Julian Mommert

Τα θραύσματα από τις προαναφερθείσες στιγμές λειτουργούν ως έμπνευση μίας πρωτότυπης παράστασης, που ισορροπεί ανάμεσα στο προσωπικό παρελθόν και το οικουμενικό παρόν. Εικόνες και σώματα-χίμαιρες από τις τέσσερις δεκαετίες έργου του και τις αναγεννά δίπλα σε ολοκαίνουργια στοιχεία κινούμενων εικόνων και γλυπτικών εγκαταστάσεων, σε μια προσωπική αφήγηση. Σώματα και υλικά διαπραγματεύονται τις έννοιες της μνήμης, της ανασκαφής, της ευθραυστότητας, του ερωτισμού, της συνένωσης, της καταγωγής, αλλά και της αδιαμεσολάβητης χαράς της ζωής στο μοναδικό ιστορικό, γεωλογικό και καλλιτεχνικό τοπίο των Κυκλάδων.

Η νέα αυτή δημιουργία, σχεδιασμένη ως ζωντανός διάλογος ανάμεσα στο αρχαίο και το σύγχρονο, είναι η συναρμογή και αναδημιουργία του πλούσιου υλικού ενός εξαιρετικά πολυδιάστατου καλλιτέχνη, βασισμένη στην απόλυτη πειθαρχία του ύφους, της φόρμας και των εκφραστικών του μέσων. Κάπως έτσι, τριάντα χορευτές και ηθοποιοί ζωντανεύουν επί σκηνής τα υβριδικά του πλάσματά ενεργοποιώντας τον χώρο με το μοναδικό του ύφος που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας.

Courtesy of Julian Mommert

Παράλληλα, στο πλαίσιο του διαρκούς εκπαιδευτικού τους ρόλου, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προσφέρουν ένα σημαντικό αριθμό δωρεάν εισιτηρίων σε φοιτητές που σπουδάζουν καλές τέχνες, χορό, θέατρο, μουσική, design, κινηματογράφο, ιστορία της τέχνης και σκηνογραφία.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ξεκινά ένα ταξίδι "Μεταμόρφωσης" οραματιζόμενο ένα φιλόδοξο μέλλον, που θα ενισχύσει δραστικά το συλλογική εμπειρία των επισκεπτών του, διαμορφώνοντας ένα αρχιτεκτονικό αλλά και πολιτιστικό ορόσημο, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στην διεθνή και τοπική κοινότητα.

Τιμώντας την επέτειο των 40 χρόνων από την ίδρυσή του, το Μουσείο αλλάζει εσωτερικά και εξωτερικά και επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο υπηρετεί το κοινό του ως ένα δυναμικό, συμπεριληπτικό και βιωματικό κέντρο πολιτισμού. Περισσότερες πληροφορίες για την "Μεταμόρφωση" του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης θα ανακοινωθούν σύντομα.

info

THIS THAT KEEPS ON – a personal archaeology –

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

Διοργανωτής-Παραγωγή: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Σύλληψη & Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαϊωάννου