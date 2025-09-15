Pauline Karpidas | H προσωπική συλλογή της σπουδαίας συλλέκτριας έργων τέχνης ανοίγει σε μία ξεχωριστή έκθεση στο Λονδίνο

Η επαφή της με τη σύγχρονη και μοντέρνα τέχνη ξεκίνησε όταν ο κόσμος της συναντήθηκε με εκείνον του Αλέξανδρου Ιόλα, το 1975. Η ίδια αξιολογεί αυτή τη συνδιαλλαγή ως μία από τις σπουδαιότερες της ζωής της. Δεν έχει άδικο. Σήμερα, η Pauline Karpidas συνιστά τη σημαντικότερη συλλέκτρια έργων τέχνης στην Ευρώπη, κάτι που το γεννημένο το 1943 (Manchester) εντός των κόλπων μίας οικογένειας που ανήκε στην εργατική τάξη κορίτσι ποθούσε, αλλά δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα υλοποιούσε.

Μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο, φοιτά σε σχολή γραμματέως, με την μετακόμιση της στον Λονδίνο να μην καθυστερεί. Η δεκαετία του 60 την οδηγεί στην Αθήνα για να πράξει κάτι τελείως διαφορετικό από τις σπουδές της: να ανοίξει ένα κατάστημα ρούχων με το όνομα My Fair Lady. Το δημιούργημά της δεν αργεί να αποκτήσει πελάτες από κάθε σημείο της πόλης. Ανάμεσά τους και ο άντρας που έμελλε στη συνέχεια να της φωτίσει τη διαδρομή που η μοίρα φέρεται να είχε χαράξει για εκείνη χωρίς να το γνωρίζει, τον μελλοντικό της σύζυγο, Έλληνα επιχειρηματία και εφοπλιστή Κωνσταντίνο (Dino) Karpidas.

Courtesy of Pauline Karpidas Collection & Sotheby's A reimagining of Pauline Karpidas Salon at Sotheby’s London

Ο έρωτας τους ανθίζει ανάμεσα σε έργα τέχνης, σε συναντήσεις με σημαντικούς εκπροσώπους της, δημιουργούς και συλλέκτες οι οποίοι εξέλισσαν τη ματιά και διήγειραν το ενδιαφέρον τους για τη γένεση μίας προσωπικής συλλογής. Ένας από αυτούς ο Αλέξανδρος Ιόλας. Συγκρατώντας κάθε πληροφορία που μοιραζόταν μαζί τους, ο Dino και η Pauline Karpidas απέκτησαν μία διορατική οπτική και βαθιά κατανόηση της προέλευσης και της ιστορικής αξίας των έργων τέχνης, αγοράζοντας έργα που τότε δεν είχαν ακόμη την αναγνώριση του κοινού. Το αισθητικό τους κριτήριο βρισκόταν σε τροχιά ακμής.

Τα ερεθίσματα της Pauline Karpidas, όπως και το ενδιαφέρον της για τον υπερρεαλισμό αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, με τη συλλογή της να ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Οι κατοικίες της στο Λονδίνο και την Ύδρα μετατρέπονται σε πολιτιστικά τοπόσημα, με την προσωπική της συλλογή να ξεδιπλώνεται αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο σε μία έκθεση, με τίτλο Pauline Karpidas: The London Collection, διά χειρός Sotheby's που, πέραν της υπογραφής, φέρει και την αύρα της.

Courtesy of Pauline Karpidas Collection & Sotheby's A reimagining of Pauline Karpidas Salon at Sotheby’s London

Το εικαστικό ταξίδι από την είσοδο της New Bond Street του οίκου Sotheby’s, όπου δύο επιβλητικά μάτια χυτευμένα σε επιχρυσωμένο μπρούντζο και γεμάτα "μαγκριτικά" θολά βλέμματα σας καλούν στον κόσμο της Pauline. Στο ισόγειο, το Παρίσι της δεκαετίας του 1920 ζωντανεύει: οι θεατές μεταφέρονται πίσω στη γέννηση του Σουρεαλισμού, καθώς περιηγούνται στον χώρο και πλησιάζουν βιτρίνες με ονόματα όπως L’Atelier des Rêves, με κινούμενες εικόνες να ξεπροβάλλουν από κάθε παράθυρο να κλείνουν το μάτι, να περπατούν και να χορεύουν σαν να έχουν ζωή. Παλιές γαλλικές λάμπες δρόμου ρίχνουν κύκλους φωτός σε παγκάκια όπου σύγχρονες εφημερίδες μοιάζουν να έχουν παγώσει στον χρόνο.

Courtesy of Pauline Karpidas Collection & Sotheby's Le Café de Pauline at Sotheby’s London

Στην καρδιά αυτής της παριζιάνικης φαντασίας βρίσκεται το Le Café de Pauline, ένα μπιστρό της Rive Gauche αναγεννημένο σύμφωνα με την προσωπική της αισθητική με πορτρέτα, έπιπλα και ένα μενού γαλλικής κουζίνας, όπου ξεχωρίζει το "Karpidas Royale", μια ευφάνταστη εκδοχή του κλασικού κοκτέιλ σαμπάνιας, αφιερωμένο στην ίδια.

Στον επάνω όροφο, η αφήγηση αποκτά πιο προσωπικό χαρακτήρα, ανασυνθέτοντας την κατοικία της Pauline με θέα το Hyde Park. Οι χώροι αυτοί, μισοί βιογραφικοί και μισοί θεατρικά επινοημένοι, αποκαλύπτουν τη μοναδική της αισθητική. Οι επισκέπτες εισέρχονται σε μια αναδημιουργία του σαλονιού της στο Λονδίνο, όπου το αυθεντικό χαλί με μοτίβο τίγρη και αρχιτεκτονικά στοιχεία που η ίδια είχε διασώσει, επανατοποθετούνται σε ένα αφηρημένο φόρο τιμής. Δεκαετίες συνεργασιών ανάμεσα στην Pauline και κορυφαίους designers όπως οι Francis Sultana, David Gill και Jacques Grange ζωντανεύουν, ενώ μεγάλα παράθυρα, εμπνευσμένα από εκείνα του Grange αναπαράγουν τη χαρακτηριστική κεχριμπαρένια λάμψη της κατοικίας της.

Courtesy of Pauline Karpidas Collection & Sotheby's A reimagining of Pauline Karpidas Bedroom at Sotheby’s London

Από εκεί, ένα μαγεμένο δάσος φέρνει στο προσκήνιο τη θέα από το σπίτι της, δημιουργώντας ένα ονειρικό όραμα του κόσμου της Pauline. Οι επισκέπτες περιηγούνται σε ένα μονοπάτι μέσα σε δάσος, όπου γλυπτά των Lalanne φωλιάζουν ανάμεσα στα δέντρα, πλαισιωμένα από ηχητικό τοπίο με κουκουβάγιες και πουλιά. Με πιο προσεκτική ματιά, διακρίνεται και η συλλογή της Pauline από κοσμήματα Lalanne, σχεδόν όλα ειδικά φτιαγμένα για εκείνη, εκτεθειμένα διακριτικά μέσα σε εκλεπτυσμένα ιαπωνικά κλουβιά για πουλιά. Το αυθεντικό ράφι-γλυπτό του Mattia Bonetti, ύψους άνω των τεσσάρων μέτρων, που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για το διαμέρισμά της στο Λονδίνο μια μικρογραφία κτιρίου, που ορθώνεται σαν ένας εκκεντρικός πύργος τέχνης και ιδεών προβάλλει γεμάτο με πολυδιαβασμένους τόμους τέχνης και γιουνγκιανά κείμενα που διαμόρφωσαν το πνεύμα της Pauline.

Το ειδικά σχεδιασμένο κρεβάτι Lalanne της Pauline, με μια χρυσή κουκουβάγια να δεσπόζει στην κορυφή του, βρίσκεται στο επίκεντρο του πιο προσωπικού χώρου: της κρεβατοκάμαράς της. Βαμμένο στην αγαπημένη της απόχρωση της ώχρας, το δωμάτιο ενώνει το οικείο με το φαντασιακό, καθώς τα ιδιόρρυθμα έπιπλα θολώνουν τα όρια ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματική ζωή. Τους τοίχους κοσμούν τέσσερα εμβληματικά έργα του Andy Warhol με την χαρακτηριστική pop αισθητική του τα οποία φέρουν μια απρόσμενα σουρεαλιστική χροιά.

Courtesy of Pauline Karpidas Collection & Sotheby's Sotheby's London Facade for Pauline Karpidas Collection

Με μία ματιά, αριστουργήματα των Max Ernst, Yves Tanguy, René Magritte, Leonora Carrington, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Andy Warhol και Jeff Koons εκτίθενται πλάι σε έπιπλα και design αντικείμενα φτιαγμένα αποκλειστικά για την Pauline από τους Claude και François-Xavier Lalanne, Mattia Bonetti και André Dubreuil. Συνολικά, τα 250 έργα εκτιμώνται σε περίπου 60 εκατομμύρια λίρες και πρόκειται για τη συλλογή με τη μεγαλύτερη αποτίμηση που έχει ποτέ παρουσιαστεί σε δημοπρασία στο Λονδίνο. Η έκθεση είναι ανοιχτή και δωρεάν στο κοινό έως τις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 17 (18:00) θα πραγματοποιηθεί η ζωντανή δημοπρασία, με τη διαδικτυακή να έπεται.

info

Δημοπρασία: 17 Σεπτεμβρίου, 18:00 (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου)

(απαιτείται εισιτήριο για την είσοδο)

Δημοπρασία: 18 Σεπτεμβρίου, 12:00 (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου)

Διαδικτυακή δημοπρασία: 8–19 Σεπτεμβρίου

(η διαδικασία των προσφορών ολοκληρώνεται στις 19 Σεπτεμβρίου, από τις 12:00 το μεσημέρι – ώρα Ηνωμένου Βασιλείου)

Ο οίκος Sotheby’s θα πραγματοποιήσει σειρά από δωρεάν ανοιχτές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της συλλογής.

