Follow us

Search

Ο Robert Redford μέσα από τις ταινίες του

Οι πιο σημαντικοί ρόλοι στη διαδρομή ενός σταρ, του οποίου η αυλαία έπεσε σήμερα, σε ηλικία 89 ετών.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΙΚΟς ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟς 16-09-2025
Getty Images

Ίσως, ο τίτλος του πιο διαχρονικού γόη της έβδομης τέχνης να τον αδικεί. Όχι επειδή δεν ήταν. Αλλά γιατί αυτή η σαγηνευτική αύρα που εξέπεμπε το πρόσωπο, τα μάτια, οι εκφράσεις του δεν αποτελούσε το μοναδικό του ταλέντο. Γεννημένος το 1936 στη Santa Monica της California, ο Charles Robert Redford Jr, όπως ήταν το πλήρες όνομα του Robert Redford, ξεκίνησε να απελευθερώνει την καλλιτεχνική του ανησυχία ως ζωγράφος, μία απόρροια της επαφής του με την τέχνη κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στην Ευρώπη. 

Το 1962, απέκτησε τον πρώτο του σημαντικό κινηματογραφικό ρόλο στο "War Hunt", μία ταινία που μπορεί να μην εξέφραζε την εσωστρεφή φύση του, όμως, τον τοποθέτησε ανάμεσα στους πολλά υποσχόμενους ηθοποιούς της δεκαετίας. Η καριέρα του οικοδομήθηκε βήμα – βήμα με τα 60s να του επιφυλάσσουν μία ευχάριστη έκπληξη, το μέγεθος της οποίας ίσως να μην μπορούσε ούτε καν να οραματιστεί, μία ανάσα πριν από το φινάλε τους

Ο Robert Redford μέσα από τις ταινίες του
Getty Images
Ο Robert Redford και ο Paul Newman στα γυρίσματα της πρώτης τους ταινίας

Το 1969 τον βρίσκει στο πλευρό του Paul Newman, Butch Cassidy and the Sundance Kid. Εκεί ενσαρκώνει τον αινιγματικό και γοητευτικό Sundance Kid, έναν ληστή της Άγριας Δύσης με τραχύ βλέμμα και σπαρακτική εσωτερικότητα. Η χημεία τους υπήρξε αδιαμφισβήτητη. Η ταινία μεταφράστηκε από τους κριτικούς ως ένα σχόλιο για το τέλος μιας εποχής, το οποίο σχεδόν καρμικά σηματοδοτεί την αρχή του θρύλου του Robert Redford. 

Η καριέρα του βρίσκεται σε τροχιά ακμής, με το επόμενο λάκτισμά της να πραγματοποιείται το 1972 με το The Candidate. Σε αυτό το πολιτικό δράμα, ο Redford υποδύεται έναν φαινομενικά ιδεαλιστή υποψήφιο γερουσιαστή που σταδιακά παρασύρεται από τη ματαιοδοξία και τη δύναμη. Η ερμηνεία του Redford είναι διακριτική αλλά και συναισθηματικά φορτισμένη, αναδεικνύοντας το εσωτερικό χάος ενός ανθρώπου που χάνει τον εαυτό του μέσα στη θύελλα της επιτυχίας.

Getty Images
Ο Robert Redford με τη Barbra Streisand

Έναν χρόνο μετά (1973), ο Robert μεταμορφώνεται Hubbell Gardiner με την επί μεγάλης οθόνης ρομαντική του σύνδεση με την Barbra Streisand στα "Καλύτερα μας χρόνια" να αναδεικνύεται στην πιο δυνατή της δεκαετίας. Στην ταινία, η Streisand υποδύεται μια πολιτικοποιημένη φοιτήτρια, ενώ ο Redford είναι ο όμορφος, προνομιούχος συγγραφέας που την ελκύει και την απορρίπτει ταυτόχρονα. Ο Hubbell του Redford είναι ίσως ο πιο ανθρώπινος και αληθινός χαρακτήρας του: γοητευτικός αλλά αδύναμος, ρομαντικός αλλά χωρίς αντοχές για συγκρούσεις. Οι δυο τους έζησαν ένα θυελλώδη έρωτα, με την ατάκα "Your girl is lovely, Hubbell" να μένει στην ιστορία.

Robert Redford
Getty Images
Ο Robert Redford στην ταινία "The Sting"

Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, συναντιέται ξανά με τον Paul Newman, αυτή τη φορά στο Καρφί, The Sting (1973). Σε αυτό το καλοκουρδισμένο caper film, οι δύο άντρες πρωταγωνιστούν σε μία αριστοτεχνική απάτη. Ο Redford ενσάρκωσε ένα μικροαπατεώνα από το Illinois, που κατάφερε με τη βοήθεια δύο φίλων του να κλέψει στα χαρτιά 11.000 δολάρια από ανύποπτο θύμα. Η προσπάθεια αμείφθηκε με 7 βραβεία Όσκαρ και μία τρανή απόδειξη ότι διαθέτει και κωμική φλέβα.

Το 1974 υποδέχεται τον σταρ με μία ακόμη ταινία – ορόσημο, το The Great Gatsby. Πολύ πριν υποδυθεί ο Leonardo DiCaprio τον ήρωα του μυθιστορήματος του F. Scott Fitzgerald, τον είχε ενσαρκώσει ο Redford, αναδεικνύοντας με τον πιο εύθραυστο τρόπο τη μυστηριώδη πλευρά ενός άντρα που φημιζόταν για τα πλούτη, αλλά και τις εμμονές του.

Ο Robert Redford στο The Great Gatsby
Getty Images
Ο Robert Redford στο The Great Gatsby

Δύο χρόνια μετά, ο ηθοποιός πρωτοστατεί στην παραγωγή της ταινίας All the President’s Men (1976) και ενσαρκώνει τον δημοσιογράφο Bob Woodward, έναν από τους δύο ρεπόρτερ που ξετύλιξαν το σκάνδαλο Watergate. Ο ρυθμός είναι προσεγγίζει εκείνον του ντοκιμαντέρ, ενώ η ερμηνεία του συνδυάζει νεανικό ιδεαλισμό με ψύχραιμη αποφασιστικότητα.

Η επαγγελματική του διαδρομή μπροστά από την κάμερα γνωρίζει παύση με την επιστροφή του στην επιτυχία να συντελείται το 1984 με το The Natural και μία συμβολική ερμηνεία. Ο Roy Hobbs είναι ένας μυθικός ήρωας του μπέιζμπολ που επιστρέφει από την αφάνεια για να αποδείξει την αξία του. Η παρουσία του Redford ως αγνός ήρωας μιας αλλοτινής Αμερικής λειτουργεί σαν αντίστιξη στα τότε ήθη του Hollywood, με την τελευταία σκηνή να μνημονεύεται συχνά από τους θεατές της.

Λίγους μήνες μετά (1985), ο γοητευτικός σταρ ενσαρκώνει, δίπλά στη Meryl Streep, έναν ανεξάρτητο και ατίθασο κυνηγό στην αποικιοκρατική Αφρική. Ο ρόλος του Denys είναι λιτός, σχεδόν υπαινικτικός – ένας άνδρας που δεν ανήκει σε κανέναν και που πληρώνει το τίμημα της ελευθερίας του με τη μοναξιά.

Ο Robert Redford κρατώντας το Όσκαρ του
Getty Images
Ο Robert Redford κρατώντας το Όσκαρ του

Έχει προηγηθεί το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1980 με το Ordinary People. Η πρώτη του ταινία ως σκηνοθέτης είναι μια κατάδυση στη σιωπηλή θλίψη μιας οικογένειας. Χωρίς μελοδραματισμούς, με απλή σκηνοθετική γραμμή και έμφαση στο συναίσθημα, ο Redford κατάφερε να μετατρέψει ένα φαινομενικά "μικρό" οικογενειακό δράμα σε αριστούργημα. Κέρδισε Όσκαρ Σκηνοθεσίας, ενώ η ταινία τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Μια τολμηρή αρχή για έναν άνθρωπο που δεν ήθελε απλώς να "παίζει", αλλά να δημιουργεί.

Σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, έφυγε από τη ζωή μετρώντας δύο Όσκαρ, τρεις Χρυσές Σφαίρες – και επτά υποψηφιότητες, και το διαχρονικό αποτύπωμα του δημιουργού του πιο επιτυχημένου (ίσως) φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου παγκοσμίως, εκείνου του Sundance Film Festival, ενός θεσμού που θα συνεχίσει να τιμά τον σκοπό του, ακόμη και χωρίς τη φυσική του παρουσία. 

Tags

Latest

Melania Trump & Kate Middleton πρώτη φορά σε κοινή εμφάνιση στο Λονδίνο | Η επίσημη επίσκεψη του Donald Trump στo Ηνωμένο Βασίλειο
NEWS

Melania Trump & Kate Middleton πρώτη φορά σε κοινή εμφάνιση στο Λονδίνο | Η επίσημη επίσκεψη του Donald Trump στo Ηνωμένο Βασίλειο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Movie Review | A Big Bold Beautiful Journey: ένα μαγικό ταξίδι μέσα από τη μνήμη και το συναίσθημα
ENTERTAINMENT

Movie Review | A Big Bold Beautiful Journey: ένα μαγικό ταξίδι μέσα από τη μνήμη και το συναίσθημα

ΓΡΑΦΕΙ: GEORGE SATSIDIS
8 αρώματα μαλλιών για μια πολυτελή νότα στην καθημερινότητά σας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

8 αρώματα μαλλιών για μια πολυτελή νότα στην καθημερινότητά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Βασίλισσα Mary της Δανίας | Με διαχρονικό κοστούμι Max Mara σε επίσημη εμφάνιση
NEWS

Βασίλισσα Mary της Δανίας | Με διαχρονικό κοστούμι Max Mara σε επίσημη εμφάνιση

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Aυτά τα σκεύη κουζίνας της "γιαγιάς" μπορεί να αξίζουν μια περιουσία στις υπαίθριες αγορές
LIFESTYLE & HOMES

Aυτά τα σκεύη κουζίνας της "γιαγιάς" μπορεί να αξίζουν μια περιουσία στις υπαίθριες αγορές

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Irene Urdangarin | Ένα δείπνο στην ανοιχτή θάλασσα με τον παππού της, Χουάν Κάρλος
NEWS

Irene Urdangarin | Ένα δείπνο στην ανοιχτή θάλασσα με τον παππού της, Χουάν Κάρλος

Πριγκίπισσα Charlene | Με Armani look στα κεντρικά γραφεία του Στέλιου Χατζηιωάννου στο Μονακό
NEWS

Πριγκίπισσα Charlene | Με Armani look στα κεντρικά γραφεία του Στέλιου Χατζηιωάννου στο Μονακό

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα ζευγάρια που μας έκλεψαν την καρδιά στα βραβεία Emmy
NEWS

Τα ζευγάρια που μας έκλεψαν την καρδιά στα βραβεία Emmy

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ
Colin Farrell | Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο του, Henry
NEWS

Colin Farrell | Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο του, Henry

Best of Network

Οι 3 denim φούστες που είναι ιδανικές για κάθε φθινοπωρινή περίσταση | Θα τις βρεις με έκπτωση στη Mango

Οι 3 denim φούστες που είναι ιδανικές για κάθε φθινοπωρινή περίσταση | Θα τις βρεις με έκπτωση στη Mango

Ο Robert Redford και η τέχνη του να μένεις διαχρονικός

Ο Robert Redford και η τέχνη του να μένεις διαχρονικός

Οι σταθμοί της αξιοζήλευτης (ζωής και) καριέρας του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Οι σταθμοί της αξιοζήλευτης (ζωής και) καριέρας του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Το Ισραήλ ισοπεδώνει τη Γάζα από γη και αέρα - Νέα βίντεο με άρματα μάχης - Χιλιάδες Παλαιστίνιοι προσπαθούν να διαφύγουν [εικόνες - βίντεο]

Το Ισραήλ ισοπεδώνει τη Γάζα από γη και αέρα - Νέα βίντεο με άρματα μάχης - Χιλιάδες Παλαιστίνιοι προσπαθούν να διαφύγουν [εικόνες - βίντεο]

7 τρόποι να ηρεμήσεις τα νεύρα σου (πέρα από την κλασική αναπνοή)

7 τρόποι να ηρεμήσεις τα νεύρα σου (πέρα από την κλασική αναπνοή)

Ο Robert Redford έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια

Ο Robert Redford έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια

Kate Middleton | Mε εκτυφλωτικό ξανθό χρώμα στα μαλλιά και τις πέρλες της βασίλισσας Ελισάβετ στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ

Kate Middleton | Mε εκτυφλωτικό ξανθό χρώμα στα μαλλιά και τις πέρλες της βασίλισσας Ελισάβετ στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ

Άννα Βίσση | Όλα τα μυστικά ομορφιάς της απόλυτης Ελληνίδας σταρ

Άννα Βίσση | Όλα τα μυστικά ομορφιάς της απόλυτης Ελληνίδας σταρ

Η απώλεια του οσκαρικού Ρόμπερτ Ρέντφορντ σηματοδοτεί τέλος εποχής

Η απώλεια του οσκαρικού Ρόμπερτ Ρέντφορντ σηματοδοτεί τέλος εποχής