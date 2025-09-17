To Art Explora Festival και το πλωτό του μουσείο έρχονται στον Πειραιά | Το αναλυτικό πρόγραμμα

Μετά τη στάση στη Ριέκα της Κροατίας, το Art Explora Festival με το πλωτό μουσείο του ανοίγει πανιά για την Ελλάδα, όπου για πρώτη φορά θα δέσει στο λιμάνι του Πειραιά, από τις 3 μέχρι τις 12 Οκτωβρίου του 2025, για 10 ημέρες τέχνης και πολιτισμού με ελεύθερη είσοδο.

Δωρεάν και ανοιχτό σε όλους, το Art Explora Festival είναι ένα περιοδεύον πολιτιστικό φεστιβάλ, που ταξιδεύει σε θάλασσες και ωκεανούς με το πρώτο πλωτό μουσείο στον κόσμο, προσφέροντας καινοτόμες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εμπειρίες, καθώς και δράσεις προσαρμοσμένες σε κάθε κοινό, με ειδικές ξεναγήσεις και εργαστήρια για σχολεία και τοπικές ομάδες. Αφού υποδέχτηκε περισσότερους από 300.000 επισκέπτες στις προηγούμενες 9 στάσεις του στη Μεσόγειο, το Art Explora Festival θα κατευθυνθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το συναρπαστικό πρόγραμμά στον Πειραιά περιλαμβάνει πρωτοποριακές οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις καθώς και εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας που παρουσιάζονται πάνω στο πλωτό μουσείο, αλλά και εικαστικές εκθέσεις που φιλοξενούνται στην αποβάθρα και σε επιλεγμένους χώρους στις πόλεις-σταθμούς. Το "ζωντανό" πρόγραμμα, που περιλαμβάνει παραστάσεις, συναυλίες, χορό, εγκαταστάσεις, συζητήσεις και εργαστήρια, επιμελείται η διακεκριμένη Ελληνίδα επιμελήτρια Κατερίνα Τσέλου.

"Στον Πειραιά, ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, σωμάτων και θαλάσσιων διαδρομών, η Μεσόγειος αναδύεται ως ένας πολυεπίπεδος τόπος εμπειρίας, έντασης και φαντασίας. Προσωπικές και πολιτικές ιστορίες, οικολογικές ανησυχίες, γυναικείες οπτικές συνθέτουν ένα εκρηκτικό, πολυφωνικό τοπίο, όπου η τέχνη λειτουργεί ως μια πράξη ποίησης και αντίστασης", αναφέρει η Κατερίνα Τσέλου, Επιμελήτρια της ελληνικής στάσης του Art Explora Festival.

"Η κινητικότητα και η καλλιτεχνική δημιουργία είναι ισχυρά εργαλεία που μας βοηθούν να αμφισβητήσουμε αντιλήψεις, να μοιραστούμε εικόνες και ιστορίες, και να αναπτύξουμε νέες σχέσεις με τον κόσμο γύρω μας. Η επιβίβαση σε ένα πλοίο είναι μια εμπειρία από μόνη της · γίνεται όμως ακόμα πιο ξεχωριστή όταν πάνω σε αυτό – αλλά και στην προκυμαία – ανακαλύπτει κανείς μοναδικές καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δράσεις", συμπληρώνει ο Frédéric Jousset, Πρόεδρος του Art Explora.

"Ζωντανό" πρόγραμμα στην αποβάθρα

Μέσα από μια σειρά παραστάσεων σύγχρονου χορού, μουσικής, κινηματογράφου, συμμετοχικών projects και δυναμικών περφόρμανς, το πρόγραμμα του Art Explora Festival στον Πειραιά αποτυπώνει το πνεύμα της Μεσογείου ως χώρου ανταλλαγής, έντασης, φαντασίας και αντίστασης.

Τα Highlights του "Ζωντανού" Προγράμματος

Παραστάσεις

Αντώνης Φωνιαδάκης – Boléro (3 Οκτ): μια υπνωτιστική, τελετουργική χορευτική περφόρμανς που συνδυάζει ευθραυστότητα και δύναμη.

Αντώνης Βαής – In ex situ (3 & 9 Οκτ): μία συλλογική περφόρμανς που επανεξετάζει τον δημόσιο χώρο μέσα από τη σωματικότητα.

Σοφία Μαυραγάνη – Glorious Epic (4 Οκτ): μια δυναμική περφόρμανς που συνδυάζει σώμα, φωνή και κοινωνικοπολιτικό σχολιασμό.

Πάνος Χαραλάμπους (5 Οκτ): μια εγκατάσταση που μετατρέπεται σε ηχητική περφόρμανς, όπου παραδοσιακοί και λαϊκοί μεσογειακοί ήχοι συνυφαίνονται με την κίνηση, και σταδιακά αποκτούν μια νέα και απροσδόκητη μορφή.

Λενιώ Κακλέα – Untitled (Figures) (9 & 10 Οκτ): ένα queer λεξικό χορού που επαναπροσδιορίζει τη γυναικεία ενσάρκωση μέσα από εμβληματικές φιγούρες.

Συναυλίες & DJ sets

Γιώργος Μωραΐτης – A Spontaneous Symphony for Barrels (3 & 12 Οκτ): μια συμμετοχική περφόρμανς που μετατρέπει μεταλλικά βαρέλια πετρελαίου σε κρουστά όργανα.

DJ sets x HER Project (3, 4, 5 Οκτ): ένα αμιγώς γυναικείο dj set από τις Φώφη Τσεσμελή aka Fo και VRGN, της μουσικής πλατφόρμας HER Project, ηλεκτρίζει τη νύχτα.

Μανώλης Πάππος - Βραδιά Ρεμπέτικου (5 Οκτ): ένας θρυλικός συνθέτης και ερμηνευτής, ο Μανώλης Πάππος μας ταξιδεύει στο ρεμπέτικο, που έχει τις ρίζες του στο λιμάνι του Πειραιά.

Λαϊκή Εμπειρία Νέος Κόσμος (10 Οκτ): μια τολμηρή μίξη παραδοσιακών μοτίβων με ηλεκτρονικά ηχοτοπία.

Κυριάκος Καλαϊτζίδης & Εν Χορδαίς – The Odyssey (11 Οκτ): ένα μουσικό ταξίδι στο Αιγαίο Πέλαγος και τις ναυτικές μνήμες του.

Προβολές

Εύα Στεφανή (5 & 8 Οκτ.): μία από τις σημαντικότερες φωνές του ντοκιμαντέρ και του πειραματικού κινηματογράφου, μας βυθίζει με ανατρεπτικό βλέμμα στον παράδοξο κόσμο της ιστορίας και τις αθέατες πτυχές της καθημερινότητας.

Εύη Καλογηροπούλου (5 Οκτ.): η δυναμική φωνή της νέας ελληνικής εικαστικής και κινηματογραφικής σκηνής επαναπροσδιορίζει τις έννοιες της κοινότητας, του φύλου και της εργασίας, γεφυρώνοντας το τοπικό με το παγκόσμιο.

Κοινότητες

Κατερίνα Στεφανιδάκη & Ζάφος Ξαγοράρης - Instantaneous Geometries (11 & 12 Οκτ): ένα μοναδικό εργαστήριο τυπογραφίας για μαθητές και άλλους επισκέπτες στο λιμάνι του Πειραιά.

Δίκτυο Αρχιπέλαγος - Echoes of the Aegean (11 Οκτ): μια ολόκληρη βραδιά αφιερωμένη στη ναυτική παράδοση των Κυκλάδων, με ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή, ντοκιμαντέρ, μουσική και πολλά άλλα.

SCOLA SOCIETY Celebration (12 Οκτ): τελετή λήξης του φεστιβάλ με μουσική που ενώνει όλες τις γενιές.

Εργαστήρια

Συμμετοχικά εργαστήρια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συναντήσεις με καλλιτέχνες και επιμελητές θα λάβουν μέρος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Η ενεργός συμμετοχή του κοινού αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το περιοδεύον φεστιβάλ, το οποίο διευκολύνει την πρόσβαση και προσφέρει ουσιαστική επαφή ανάμεσα στους θεατές και τους καλλιτέχνες. Οι υπηρεσίες υποδοχής των επισκεπτών είναι προσαρμοσμένες σε όλα τα κοινά, συνδυάζοντας την άμεση ανθρώπινη επαφή με τα ψηφιακά εργαλεία. Στις δράσεις δικτύωσης περιλαμβάνονται εργαστήρια με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, καθώς και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης γύρω από σύγχρονα ζητήματα της Μεσογείου.

Βιωματικές εμπειρίες πάνω στο πλωτό μουσείο

Με δυνατότητα να φιλοξενήσει έως και 2.000 επισκέπτες την ημέρα, πρόκειται για ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος τύπου καταμαράν, μήκους 47 μέτρων και ύψους 55 μέτρων και αποτελεί το πρώτο περιοδεύον πλωτό μουσείο στον κόσμο.

Στο κατάστρωμα: μια καθηλωτική ηχητική εμπειρία με επίκεντρο τον πλούτο και την πολυπολιτισμικότητα της Μεσογείου, σε σχεδιασμό και παραγωγή του IRCAM (Ινστιτούτου Έρευνας και Συντονισμού Ακουστικής / Μουσικής του Κέντρου Πομπιντού) και του IRCAM Amplify.

Μέσα στο πλοίο: Ένα ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο μέσα από τη σειρά εικονικής πραγματικότητας Mediterranean Wonders (Θαύματα της Μεσογείου). Σχεδιασμένη από την Ubisoft, η εγκατάσταση αυτή μας επιτρέπει να επισκεφθούμε εμβληματικές πόλεις της Μεσογείου όπως η Αθήνα, η Αλεξάνδρεια και η Βενετία στην εποχή της ακμής τους.

Τα εκθεσιακά περίπτερα στην αποβάθρα

Η έκθεση Present (Παρούσα), σχεδιασμένη στο πλαίσιο μιας εξαιρετικής συνεργασίας με το Μουσείο του Λούβρου, αναδεικνύει γυναικείες μορφές των πολιτισμών της Μεσογείου μέσω της ψηφιοποίησης επιλεγμένων έργων από τις συλλογές του μουσείου. Η δράση εξελίσσεται σε δύο στάδια: ξεκινά με μια εισαγωγική ταινία, η οποία προϊδεάζει τον / την θεατή για την εμπειρία που θα ακολουθήσει, και συνεχίζει σε ένα τούνελ μήκους 16 μέτρων, τους τοίχους του οποίου καλύπτουν οθόνες LED συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ.

Η έκθεση σύγχρονης τέχνης Under the Azure (Κάτω από το Γαλάζιο), στο κεντρικό περίπτερο, παρουσιάζει τα έργα 20 περίπου καλλιτεχνών που αντλούν έμπνευση από τη συγκινησιακή δύναμη της Μεσογείου: τους μύθους που την περιβάλλουν, τα πλάσματα που την κατοικούν και τα οράματα που φέρνει στο νου.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες/ίδες: Etel Adnan, Simone Fattal, Edi Hila, Marguerite Humeau, Marisa Merz, Joan Miró και Anri Sala.

Επιμελήτριες: Rebecca Lamarche-Vadel και Blanche de Lestrange

Το φωτογραφικό περίπτερο φιλοξενεί την έκθεση Undertow (Υπόγειο ρεύμα), με έργα φωτογραφίας και κινούμενης εικόνας, η οποία εστιάζει στις σχέσεις ανάμεσα στη φιλοξενία, τη μετανάστευση και την εξορία, μέσα από τα έργα 15 σύγχρονων καλλιτεχνών από τον Αραβικό κόσμο.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες/ιδες: Majd Abdel Hamid, Bouchra Khalili, Randa Maroufi, Valentin Noujaïm, Sara Sadik και Akram Zaatari.

Επιμελήτριες: Amanda Abi Khalil και Danielle Makhoul



info

Art Explora Festival

Πύλη E8 – Λιμάνι Πειραιά

Από 3 μέχρι 12 Οκτωβρίου 2025