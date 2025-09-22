Follow us

Ποια ηθοποιός θα υποδυθεί τη Lara Croft σε νέα τηλεοπτική σειρά;

Η Lara Croft επιστρέφει στη μικρή οθόνη! Η Prime Video ετοιμάζει μια σειρά εμπνευσμένη από το δημοφιλές franchise βιντεοπαιχνιδιών, με πρωταγωνίστρια τη Sophie Turner.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 22-09-2025
Getty Images

Δυναμική ηρωίδα βιντεοπαιχνιδιών ή ο θηλυκός Indiana Jones;  Η Βρετανίδα αρχαιολόγος Lara Croft "γεννήθηκε" το 1996, μέσα από τη διάσημη σειρά βιντεοπαιχνιδιών Tomb Raider.  

Getty Images

Ήταν τόση η επιτυχία της που οι περιπέτειες της μεταφέρθηκαν με επιτυχία στον κινηματογράφο. Στη μεγάλη οθόνη, δύο είναι ηθοποιοί που ανέλαβαν να την ενσαρκώσουν.

Η Αμερικανίδα Angelina Jolie υποδύθηκε την άγρια ​​τυχοδιώκτη στο Lara Croft: Tomb Raider το 2001, και στη συνέχεια στο Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life το 2003.

Το 2018 ακολούθησε  η Σουηδέζα Alicia Vikander. Και οι 3 ταινίες έφτασαν στην κορυφή του box office.

Τώρα και στη μικρή οθόνη

Τώρα μια νέα σειρά αναλαμβάνει να μας την θυμίσει ξανά. Στη μικρή οθόνη, ένα γνώριμο πρόσωπο θα την ενσαρκώσει: η Βρετανίδα Sophie Turner.  Η 29χρονη Sophie έγινε διάσημη από τη σειρά Game of Thrones.

Sophie Turner
Getty Images

Σεναριογράφος είναι η Phoebe Waller-Bridge η οποία, συνέγραψε το "No Time To Die" (2021), την τελευταία ταινία του James Bond με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig. 

"Είμαι ενθουσιασμένη που ανακοινώνω την καταπληκτική Sophie Turner ως τη Lara μας μαζί με αυτήν την εκπληκτική δημιουργική ομάδα", δήλωσε η Φοίβη . "Είναι σπάνιο να μπορείς να δημιουργήσεις μια σειρά αυτής της κλίμακας με έναν χαρακτήρα που αγαπούσες μεγαλώνοντας. Όλοι όσοι εμπλέκονται στo project είναι απίστευτα παθιασμένοι με τη Lara και είναι εξίσου τολμηροί, γενναίοι και ξεκαρδιστικοί με αυτήν.Ετοιμαστείτε! Η Lara Croft επιστρέφει!".

Η παραγωγή της νέας σειράς θα ξεκινήσει στις 19 Ιανουαρίου 2026. Δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή ημερομηνία κυκλοφορίας.

Tags

