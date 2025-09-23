Follow us

House of Guinness | Το πραγματικό οικογενειακό δράμα πίσω από τη νέα σειρά του Netflix

Η τελευταία σειρά του δημιουργού του Peaky Blinders, Steven Knight, αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία της δυναστείας των Guinness, που ασχολείται με την παρασκευή μπύρας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
23-09-2025
Netflix

To The House of Guinness, το νέο project του δημιουργού του Peaky Blinders, Steven Knight, αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία μιας δυναστείας. Ο λόγος για την οικογένεια Guinness, που ασχολείται με την παρασκευή μπύρας. Η σειρά δημιουργήθηκε από την Ivana Lowell, απόγονο της διάσημης οικογένειας. Δεν διστάζει μάλιστα να αποκαλύψει τις αντιπαλότητες, τα σκάνδαλα, τα μυστικά και τις τραγωδίες των προγόνων της.

"Πιο ζουμερό από το Downton Abbey"

Η Ivana Lowell βρισκόταν στην Ιρλανδία για μια οικογενειακή συγκέντρωση στο Castletown, το αρχοντικό που ανακαίνισε ο ξάδελφός της Desmond Guinness, όταν την ενέπνευσε μια ιδέα. Συνειδητοποίησε κάτι καθώς παρακολουθούσαν, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ένα επεισόδιο της σειράς Downton Abbey.  "Η ιστορία της οικογένειάς μας ήταν πολύ πιο ζουμερή και ενδιαφέρουσα από αυτό – και επιπλέον ήταν όλα αληθινά", λέει στο BBC.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, κάθισε και έγραψε ένα τηλεοπτικό σενάριο 20 σελίδων, μια δραματική αναδρομή στις επιτυχίες και τις δυσκολίες του γένους της, των απογόνων του Arthur Guinness (γεννημένου το 1725), ο οποίος πρώτος παρασκεύασε τη διάσημη ιρλανδική μπύρα, η οποία σήμερα πωλείται σε πάνω από 10 εκατομμύρια ποτήρια την ημέρα σε όλο τον κόσμο.

Ο Steven Knight ανέλαβε να πει την ιστορία της οικογένειας Guinsess

Μια δεκαετία αργότερα, η ιδέα της Lowell υλοποιήθηκε από τον φημισμένο σεναριογράφο και σκηνοθέτη  Steven Knight, γνωστό για τη σειρά Peaky Blinders. Οκτώ επεισόδια της σειράς House of Guinness θα κυκλοφορήσουν στο Netflix στις 25 Σεπτεμβρίου, με μια ξεχωριστή αναφορά στους τίτλους: "Βασισμένο σε μια ιδέα της Ivana Lowell".

Η Lowell –η μητέρα της οποίας ήταν η μυθιστοριογράφος Lady Caroline Blackwood και η γιαγιά του, Maureen, Μαρκησία του Dufferin και Ava, ήταν μία από τις τρεις "χρυσές κοπέλες της Guinness", γνωστές στην βρετανική υψηλή κοινωνία της δεκαετίας του 1920– παραδέχεται ότι η επική αυτή ιστορία δεν ήταν εύκολο να διηγηθεί. Απλώνεται σε έξι γενιές και περιλαμβάνει αξιοσημείωτη εμπορική επιτυχία, πλούσια φιλανθρωπική κληρονομιά και πολιτικές ίντριγκες, μαζί με πολυάριθμες οικογενειακές αντιπαλότητες, σκάνδαλα, μυστικά και τραγωδίες.

Για την τηλεοπτική σειρά, ο Knight επέλεξε από την ιστορία της Lowell ως σημείο εκκίνησης τον θάνατο του Benjamin Guinness, του εγγονού του ιδρυτή, ο οποίος πέθανε το 1868, αφήνοντας πίσω του τέσσερα παιδιά. Είχε μετατρέψει το ζυθοποιείο που ίδρυσε ο Arthur στο St James Gate στο Δουβλίνο σε ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, και η οικογένεια Guinness συγκαταλεγόταν μεταξύ των πλουσιότερων πολιτών της Ιρλανδίας.

Η πλοκή της σειράς The House of Guinness

Η πλοκή θα θυμίζει σε μερικούς θεατές τη σειρά Succession, την επιτυχημένη σειρά του HBO που βασίζεται ελεύθερα στη σχέση του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Rupert Murdoch με τα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του. Όπως και σε εκείνη την ιστορία, οι πλούσιοι απόγονοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αλλά στο House of Guinness οι κληρονόμοι πρέπει να αντιμετωπίσουν τις μεταθανάτιες επιθυμίες του πατριάρχη τους, καθώς και τις συνθήκες στην Ιρλανδία του 19ου αιώνα –ένα έντονο κίνημα για την αποχή από το αλκοόλ και πολιτικές αναταραχές που τροφοδοτούνταν από την κυριαρχία της ευημερούσας προτεσταντικής ελίτ, στην οποία ανήκε η οικογένεια, επί της φτωχής καθολικής πλειοψηφίας.

"Ήταν όλοι τόσο νέοι, και ο πατέρας τους άφησε τόσο τεράστια ευθύνη όσο και τεράστια κληρονομιά", λέει η Lowell για τους τέσσερις κύριους χαρακτήρες της. "Ο καθένας αναγκάστηκε να βρει το δικό του δρόμο". Ως γυναίκα, η Anne, η μοναδική κόρη, κληρονόμησε μόνο ένα συμβολικό ποσό, αλλά δεσμεύτηκε να αξιοποιήσει τα οικογενειακά κεφάλαια για να βελτιώσει τη ζωή των φτωχών και των ασθενών στο Δουβλίνο και σε άλλα μέρη της Ιρλανδίας. Ο γιος Benjamin επίσης στερήθηκε μια μεγάλη περιουσία, καθώς ο πατέρας του Benjamin τον θεωρούσε αλκοολικό, πολύ αδύναμο για να ηγηθεί της οικογένειας.

Ο μεγαλύτερος γιος Arthur περίμενε ότι ο ρόλος θα του ανατεθεί και ότι θα απολάμβανε πλήρη ελευθερία με το ελέγχον μερίδιο που κατείχε στη ζυθοποιία, μόνο για να μάθει κατά την ανάγνωση της διαθήκης του πατέρα του ότι θα ήταν υποχρεωμένος να μοιραστεί την ιδιοκτησία με τον έξυπνο αλλά αυστηρό αδελφό του Edward. Η περίπλοκη συνεργασία των δύο αδελφών –αντίθετων χαρακτήρων, δεμένων μεταξύ τους και συχνά δυσαρεστημένων ο ένας με τον άλλον– αποτελεί το δραματικό επίκεντρο του House of Guinness.

