Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ταξιδεύει για πρώτη φορά στο Cape Town

Το έργο Les Nuits d’été (Καλοκαιρινές νύχτες), σε χορογραφία Κωνσταντίνου Ρήγου, θα παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων, στο Artscape Theatre Centre.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
26-09-2025
φωτογραφία: Βαλέρια Ισάεβα

Στο πλαίσιο των διεθνών περιοδειών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το Μπαλέτο της ΕΛΣ ταξιδεύει για πρώτη φορά στο Cape Town της Νότιας Αφρικής και συμμετέχει στο Dance Intersect 2025. Για τέσσερις παραστάσεις στις 2, 3 και 4 Οκτωβρίου 2025 στο Artscape Theatre Centre παρουσιάζει το έργο Les Nuits d’été (Καλοκαιρινές νύχτες), σε χορογραφία Κωνσταντίνου Ρήγου. Η περιοδεία στο εξωτερικό υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το Dance Intersect 2025, μια διαπολιτισμική γιορτή κλασικού και σύγχρονου χορού, είναι πρωτοβουλία του χορευτή και χορογράφου Anderson Carvalho. Αποτελεί ένα παγκόσμιο σημείο συνάντησης για τον χορό, παρουσιάζοντας τόσο διεθνείς ομάδες όσο και ταλέντα από τη Νότια Αφρική σε ένα φεστιβάλ που γιορτάζει την κίνηση χωρίς σύνορα. Με επίκεντρο ένα καινοτόμο, διαδραστικό μοντέλο συνεργασίας, το πρόγραμμα ενθαρρύνει την ανταλλαγή δεξιοτήτων και εμπειριών ανάμεσα σε καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και πολιτισμικών υπόβαθρων. Μέσα από κοινές πρόβες, παραστάσεις, εργαστήρια και δράσεις με το κοινό, καλλιεργούνται σχέσεις που ξεπερνούν τα σύνορα και δημιουργούνται έργα που αντικατοπτρίζουν τη δύναμη της συλλογικής δημιουργίας. Στην καρδιά του Dance Intersect 2025 βρίσκεται το πνεύμα της καλλιτεχνικής ανταλλαγής, με τη φετινή διοργάνωση να προσκαλεί για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, μαζί με καταξιωμένους χορογράφους και ομάδες από την Ολλανδία, τη Βραζιλία και όλη την Αφρική. 

φωτογραφία: Βαλέρια Ισάεβα

O περίφημος κύκλος Les Nuits d’été (Καλοκαιρινές νύχτες) είναι ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του Εκτόρ Μπερλιόζ. Ο κορυφαίος Γάλλος συνθέτης γράφει αυτά τα έξι τραγούδια για φωνή και πιάνο, πάνω σε ποίηση Τεοφίλ Γκωτιέ, επιδιώκοντας να αποδώσει μουσικά, μέσα από τις λεπτεπίλεπτες ερωτικές μελωδίες του, την αγάπη στην πιο εξιδανικευμένη μορφή της. Βασισμένος στον ομώνυμο κύκλο τραγουδιών, ο Κωνσταντίνος Ρήγος δημιουργεί με το Μπαλέτο της ΕΛΣ ένα έργο για τον έρωτα, τη μοναξιά, την αναζήτηση, το ταξίδι. Χειρονομίες και σχήματα δημιουργούν ένα καλειδοσκόπιο για το εσωτερικό καλοκαίρι του καθενός μας. Το έργο ερμηνεύει ο διεθνώς καταξιωμένος βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, συνοδευόμενος στο πιάνο από τη Σοφία Ταμβακοπούλου. Τα κοστούμια είναι των Deux Hommes.


Χορός • Μπαλέτο ΕΛΣ
Les Nuits d’été (Καλοκαιρινές νύχτες)
2 & 3 Οκτωβρίου 2025, 19.30
4 Οκτωβρίου 2025, 14.30 & 19.30
Artscape Theatre Centre – Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική
Στο πλαίσιο του Dance Intersect 2025

Χορογραφία: Κωνσταντίνος Ρήγος
Μουσική: Εκτόρ Μπερλιόζ
Στίχοι: Τεοφίλ Γκωτιέ
Κοστούμια: Deux Hommes

Χορεύουν:
Βαγγέλης Μπίκος
Μάνες Αλμπέρντι, Γιάννης Γκάντσιος, Έλενα Κέκκου, Γιάννης Μητράκης, Μαρίτα Νικολίτσα, Ντανιέλε Πεκοράρι, Ελευθερία Στάμου, Δέσποινα Χρυσοστόμου

