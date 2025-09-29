Art Club | Οι νέες εκθέσεις της εβδομάδας

Σε νέα εικαστικά ραντεβού μάς προσκαλεί η καινούρια εβδομάδα, μία γέφυρα ανάμεσα στον Σεπτέμβριο που ολοκληρώνεται και τον Οκτώβριο που καταφτάνει. Μαζί με τις εκθέσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει, συμπληρώνεται ένα μωσαϊκό διαφορετικών μορφών τέχνης, το οποίο περιμένει να το εξερευνήσουμε.

Ένα ταξίδι στα "Πρωτόλεια" έργα έντεκα καλλιτεχνών

Το Μουσείο Μπενάκη υποδέχεται τη χειμερινή καλλιτεχνική χρονιά με τα Πρωτόλεια, τα οποία ξεκινούν το ταξίδι τους την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου. Η έκθεση αναζητά, μελετά και αναδεικνύει τις ιδέες, τα μοτίβα και τα χαρακτηριστικά που εμφανίστηκαν νωρίς στα πρώιμα έργα έντεκα Ελλήνων καλλιτεχνών, για να "ριζώσουν" σταδιακά στην ώριμη εικαστική γλώσσα τους. Πρόκειται για τους Σπύρο Βασιλείου, Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα, Γιάννη Τσαρούχη, Γιάννη Μόραλη, Α. Τάσσο, Βάσω Κατράκη, Γιάννη Σπυρόπουλο, Αλέκο Κοντόπουλο, Δημήτρη Μυταρά, Γιάννη Γαΐτη και Χρύσα Ρωμανού.

Courtesy of The Benaki Museum

Τα "Πρωτόλεια" είναι αποτέλεσμα συνεργασίας τριών φορέων και των επιμελητών τους (το Μουσείο Μπενάκη με το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος και το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου), οι οποίοι επέλεξαν αρχικά αυτές τις έντεκα καλλιτεχνικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα, με γνώμονα τη σημαντική παρουσία τους στην ιστορία της νεοελληνικής τέχνης. Στην έκθεση επιδιώκεται η επιστροφή στην αρχή της πορείας αυτών των καλλιτεχνών και στις πρωτόλειες αναζητήσεις τους, για να διερευνηθεί το εξής: Ποια είναι τα πρώτα δημιουργικά και εκφραστικά στοιχεία που εμφανίστηκαν στο έργο τους και πώς αυτά εισχώρησαν στη μεταγενέστερη αναγνωρισμένη εικαστική γραφή τους; Μία καλοδουλέμενη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη επί της Πειραιώς.

Η χρωματική παλέτα του Stanley Whitney στη Gagosian

Τον Stanley Whitney και τα νέα έργα ζωγραφικής του υποδέχεται η γκαλερί Gagosian Athens. Η έκθεση Return to the Garden συνιστά την πρώτη ατομική παρουσίαση του καλλιτέχνη στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή του στη Documenta 14, το 2017. Χωρίς το βάρος προκαθορισμένων θεμάτων ή αφηγηματικών στοιχείων, οι ζωηρές αφαιρέσεις που διέπουν την έκθεσή του προσκαλούν τον θεατή σε μια ενισχυμένη εμπειρία χρώματος και αισθητηριακής αντίληψης.

Courtesy of Stanley Whitney & Gagosian | Photo: Owen Conway Stanley Whitney, On the Street Where You Live, 2024, Oil on linen,

60 x 60 inches (152.4 x 152.4 cm)

Ο Whitney αναδεικνύει τη δύναμη του χρώματος μέσα από χαλαρά πλέγματα με αδρά ορθογώνια σχήματα, δημιουργώντας συνθέσεις τριών ή τεσσάρων σειρών, χωρισμένων από οριζόντιες ζώνες που διατρέχουν τον καμβά. Σε ορισμένους πίνακες, επαναλαμβάνει παραλλαγές των ίδιων αποχρώσεων είτε ανάμεσα σε πολλαπλά χρωματικά μπλοκ είτε κατά μήκος των πλευρικών ζωνών τους, δημιουργώντας έτσι πολλαπλές φορμαλιστικές συνδέσεις και αντιθέσεις. Στην έκθεση Return to the Garden παρουσιάζονται επίσης νέοι πίνακες από τη συνεχιζόμενη σειρά Stay Song (2017–), την οποία ο Whitney έδειξε για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Documenta 14, καθώς και έργα από τη σειρά Monk & Munch (2020–). Από τις 2 Οκτωβρίου.

Το μάρμαρο μέσα από τον φακό της Χριστίνας Δημητριάδη

Μέσα από την τριλογία των φωτογραφικών έργων – Island Hoping, Horizon Wanderers και J' ai perdu mon Eurydice – η Χριστίνα Δημητριάδη εξερευνά τη Μεσόγειο, και ιδιαίτερα το Αιγαίο, αναδεικνύοντας τις πολυεπίπεδες ιστορίες, τις μυθολογίες και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες πολιτισμικές ταυτότητες της περιοχής.

Courtesy of the artist & Eleni Koroneou Gallery

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της εικαστικής ιστορίας, το οποίο θα παρουσιαστεί στη γκαλερί της Ελένης Κορωναίου από τις 2 Οκτωβρίου, η καλλιτέχνις ξεκινά μια συναρπαστική αναζήτηση για τα ίχνη των αρχαίων μαρμάρινων διαδρομών, πιστεύοντας ότι το λευκό αυτό πέτρωμα αποκαλύπτει θεμελιώδεις ανθρωπολογικούς μηχανισμούς. Κάπως έτσι, γεννάται ένα φωτογραφικό ταξίδι που αντικρίζει το παρελθόν, στοχάζεται στο παρόν και ανησυχεί για το μέλλον.

Δημοφώντος και Θορυκίων, Θησείο

Η εικαστική μάχη με τα θηρία διά χειρός Θοδωρή Μπαργιώτα

Σε έντονη συνδιαλλαγή με την αίσθηση του ανοίκειου, ο Θοδωρής Μπαργιώτας παρουσιάζει στην γκαλερί ALMA, την πέμπτη του ατομική έκθεση με τίτλο, The Beast was Harmless and Horrible.

Courtesy of the artist & ALMA Gallery Theo Bargiotas, Hic Sunt Dracones (Here be dragons), Oil on Canvas, 175×158

Με διακαή του πόθο να ανακαλύψει τα θηρία του εσωτερικού μας κόσμου, ο καλλιτέχνης επιχειρεί μέσα από έντονη ρεαλιστική μανιέρα φαντασιακού πολυσχιδούς να επαναφέρει τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και την ψυχή του, προκαλώντας τον θεατή να αναστοχαστεί ζητήματα προβολών του εαυτού. Τι συμβαίνει όταν γίνεσαι αυτό που φοβόσουν; Από τις 2 Οκτωβρίου.