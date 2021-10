Η Nicole Kidman φτυστή η Lucille Ball στο νέο trailer της ταινίας "Being the Ricardos"

Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες του έτους, το "Being the Ricardos" φαίνεται πως θα είναι επίσης μία από τα καλύτερα φιλμ που θα δούμε φέτος, αφού η Nicole Kidman και ο Javier Bardem δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, υποδυόμενοι το iconic δίδυμο των Lucille Ball και Desi Arnaz, που ήταν μαζί στη ζωή και στη δουλειά.

Η ταινία που είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία του Aaron Sorkin, ο οποίος φέτος ήταν υποψήφιος για όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία "The Trial Of the Chicago 7", ακολουθεί τη ζωή του διάσημου ζευγαριού, παρακολουθώντας μία εβδομάδα από την παραγωγή της εκπομπής "I Love Lucy” στην οποία πρωταγωνιστούσαν.Οι δυο τους έρχονται αντιμέτωποι με διάφορες προκλήσεις που απειλούν να δώσουν ένα τέλος στην καριέρα τους και στον γάμο τους.

Στο νέο trailer βλέπουμε πολλές σκηνές του Bardem ενώ μία και μοναδικήπου παρουσιάζει την Kidman, υποδυόμενη τη Lucille Ball, με πολλούς ήδη να εντοπίζουν την απίστευτη ομοιότητα με την ηθοποιό του παλιού Hollywood.

Πέρα όμως από τη σχέση και τον γάμο τους, η ταινία παρουσιάζει και τον ρατσισμό που δεχόταν ο Ricardo, ο οποίος ήταν Κουβανός και τη μάχη της Ball να τον κρατήσει στο σόου, παρά τις αντιδράσεις. Στην πραγματικότητα το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 1940 μέχρι το 1960, κατά τη διάρκεια του οποίου γάμου είχαν αγαπηθεί πολύ από το κοινό.

Η ταινία πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 10 Δεκεμβρίου, ενώ 11 ημέρες αργότερα θα προβληθεί και στο Amazon Prime Video.

Δείτε το trailer: