Golden Globes 2022 | Όλες οι υποψηφιότητες για τις φετινές Χρυσές Σφαίρες

Ακόμα κι αν ο τηλεοπτικός σταθμός NBC αποφάσισε να διαχωρίσει τη θέση του, απορρίπτοντας τη μετάδοση της 79ης Ετήσιας Απονομής των Χρυσών Σφαιρών που πρόκειται να λάβει χώρα στις 9 Ιανουαρίου, αλλά και των υποψηφιοτήτων που αποκαλύφθηκαν πριν από λίγο, εξαιτίας ζητημάτων διαφορετικότητας που είχαν καταγγελθεί, η οργάνωση Hollywood Foreign Press Association προχώρησε κανονικά με την ανακοίνωση αυτών.

Ειδικότερα, ο Snoop Dogg ήταν εκείνος που έδωσε στη δημοσιότητα όλους εκείνους που διεκδικούν μέχρι την 9η Ιανουαρίου το βραβείο των Χρυσών Σφαιρών, με τις ταινίες "The Power of the Dog" και "Belfast" να βρίσκονται στην κορυφή με τις περισσότερες υποψηφιότητες.

Δείτε αναλυτικά όλες τις υποψηφιότητες:

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Καλύτερη ερμηνεία άνδρα ηθοποιού σε τηλεοπτική σειρά - μιούζικαλ ή κωμωδία

Anthony Anderson, "Black-ish"

Nicholas Hoult, "The Great"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Καλύτερη ερμηνεία γυναίκας ηθοποιού σε τηλεοπτική σειρά - μιούζικαλ ή κωμωδία

Hannah Einbender, "Hacks"

Elle Fanning, "The Great"

Issa Rae, "Insecure"

Tracee Ellis Ross, "black-ish"

Jean Smart, "Hacks"

Διαβάστε περισσότερα στο MadameFigaro.gr