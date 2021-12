Το Zara παρουσιάζει μια χριστουγεννιάτικη ταινία σε σκηνοθεσία Luca Guadagnino

Εκτός από εντυπωσιακά ρούχα και αξεσουάρ για τα Χριστούγεννα, φέτος το Zara εξασφάλισε για εμάς και την απαραίτητη εορταστική ατμόσφαιρα. Γιατί η νέα δημιουργία του δεν είναι κάποια fashion ή beauty σειρά, αλλά μια μικρού μήκους ταινία με τη γεύση και το άρωμα των χριστουγεννιάτικων παραμυθιών. Είναι ο τρόπος που επέλεξε η εταιρεία για να στείλει τις δικές της ευχές σε όλο τον κόσμο για τις φετινές γιορτές.

Πίσω από την κάμερα βρέθηκε ο Luca Guadagnino, ο διάσημος σε όλο τον κόσμο Ιταλός σκηνοθέτης που έχει βραβευτεί με Όσκαρ το 2018 για το καλύτερο πρωτότυπο σενάριο για την ταινία "Call me by your name".

Η ταινία έχει τίτλο Ο Night Divine και μας μεταφέρει στο πολυτελές ξενοδοχείο Suvretta House στο χιονισμένο St. Mortiz, παραμονή Χριστουγέννων. Έξω από αυτό, ένας άστεγος, ο Ούγκο παίζει κιθάρα και εκλιπαρεί για ελεημοσύνη. Κρυώνει, δεν έχει σπίτι ούτε έστω ένα αξιοπρεπές μέρος για να κοιμηθεί. Επιπλέον, δεν έχει φάει κάτι ζεστό εδώ και μέρες. Ο Ούγκο κάθεται εκεί και κάθε μέρα βλέπει το λεωφορείο να φέρνει τη Σοφία, μια γυναίκα με την οποία είναι ερωτευμένος. Την παρακολουθεί από μακριά καθώς τρέχει προς το ξενοδοχείο όπου σύντομα θα ξεκινήσει η βάρδιά της. Εκείνη, τον προσπερνά χωρίς να τον προσέξει. Αλλά, αυτή τη φορά όλα θα αλλάξουν, όχι μόνο για τους δυο τους αλλά και για άλλους επισκέπτες του ξενοδοχείου, καθώς κάτι μαγικό πρόκειται να συμβεί.

Δείτε τη συνέχεια στο βίντεο: