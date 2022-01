The Rings of Power | Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της νέας σειράς που βασίζεται στο Lord of the Rings

Η νέα σειρά που βασίζεται στην ιστορία του Lord of the Rings θα έχει τίτλο ‘Rings of Power’όπως ανακοίνωσε η Amazon Prime.

Η πολυαναμενόμενη σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 22 Σεπτεμβρίου ενώ μόλις κυκλοφόρησε και το πρώτο teaser trailer που δείχνει τα δαχτυλίδια να σφυρηλατούνται ενώ ακούγεται ένα πολύ γνωστό απόσμασμα για τους fans του franchise: "Τρία δαχτυλίδια για τους Elven βασιλιάδες κάτω από τον ουρανό. Επτά για τους αφέντες των Νάνων στους πέτρινους διαδρόμους, εννιά για τους θνητούς άντρες που είναι καταδικασμένοι να πεθάνουν. Ένα για τον σκοτεινό αφέντη στον σκοτεινό θρόνο του στη γη της Mordor".

Η σειρά αναμένεται να είναι η πιο ακριβή τηλεοπτική παραγωγή όλων των εποχών και θα διαδραματίζεται πριν τα γεγονόταν που είδαμε στις ταινίας Lord of the Rings και όπως δήλωσαν οι υπεύθυνοι της σειράς J.D Payne και Patrick McKay "μέχρι τώρα το κοινό είχε δει την ιστορία μόνο ενός δαχτυλιδιού αλλά πριν από αυτό υπήρχαν πολλά και είμαστε ενθουσιασμένοι να μοιραστούμε την επική ιστορία όλων τους".

Η Amazon αγόρασε τα δικαιώματα για τη σειρά το 2017 στα πλαίσια μιας συμφωνίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ λέγεται πως οι πέντε σεζόν της σειράς θα κοστίσουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί ότι θα συμμετέχουν στη σειρά οι Sir Lenny Henry, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo και Maxim Baldry.