"My Brilliant Friend" | Το trailer του 3ου κύκλου μόλις κυκλοφόρησε

Πριν από τη μεταφορά του βιβλίου "The Lost Daughter" της Ιταλίδας συγγραφέως Elena Ferrante στον κινηματογράφο από τη Maggie Gyllenhaal, η σειρά των μυθιστορημάτων "My Brilliant Friend" είχε ήδη αναγνωριστεί από το HBO, με την πρώτη και τη δεύτερη σεζόν που βασίζονται αντίστοιχα στο 1ο και το 2ο βιβλίο να έχουν ήδη κυκλοφορήσει.

Όπως έγινε γνωστό, ο τρίτος κύκλος που θα βασιστεί στα γεγονότα που εξιστορούνται στο τρίτο βιβλίο της σειράς "Those Who Leave and Those Who Stay" θα κάνει πρεμιέρα στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ παράλληλα η πλατφόρμα κυκλοφόρησε και το επίσημο τρέιλερ.

Τα βιβλία αφηγούνται την ιστορία δύο φίλων, της Elena και της Lila, τις οποίες παρακολουθούμε από την παιδική τους ηλικία σε μία υποβαθμισμένη περιοχή της Νάπολης μέχρι την ενηλικίωσή τους, βλέποντας το πώς οι αποφάσεις τους επηρέασαν μετέπειτα τις ζωές τους. Στο τέλος της δεύτερης σεζόν, παρακολουθούμε τη Lila να παίρνει τον γιο της και να εγκαταλείπει την άνετη ζωή στο πλευρό του συζύγου της, για να πιάσει δουλειά ως εργάτρια σε εργοστάσιο. Από την άλλη, η Elena που έχει αφήσει τη γειτονιά της για να σπουδάσει στην Πίζα, είναι συγγραφέας ενός επιτυχημένου μυθιστορήματος, που την τοποθετεί σε έναν νέο κύκλο ανθρώπων. Φυσικά, οι δρόμοι τους θα ξανασυναντηθούν, αφού ο δεσμός τους είναι πολύ δυνατός.

Δείτε το trailer: