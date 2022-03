Aπογευματινό τσάι εμπνευσμένο από το Bridgerton | Απολαύστε το στο Τhe Lanesborough του Λονδίνου

Σε αποκλειστική συνεργασία με το Netflix, το The Lansborough, το εμβληματικό ξενοδοχείο του ομίλου Oetker Collection, θα προσφέρει στους επισκέπτες του μια εμπειρία απογευματινού τσαγιού εμπνευσμένη από το Bridgerton.

Από τις 25 Μαρτίου, το ξενοδοχείο θα σερβίρει τσάι εμπνευσμένο από την επιτυχημένη σειρά στην τραπεζαρία του Τhe Lanesborough που καλύπτεται με ένα γυάλινο θόλο που προσφέρει φυσικό φωτισμό το πρωί ενώ το απόγευμα οι πολυέλαιοι χαρίζουν μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Το μενού με το απογευματινό τσάι Bridgerton είναι επιμελημένο από τον σεφ του ξενοδοχείου, Kevin Miller, και περιλαμβάνει finger food όπως ψωμάκια brioche με coronation chicken και αυγό. Όλα τα πιάτα είναι εμπνευσμένα από τους χαρακτήρες της σειράς ενώ υπάρχει ποικιλία τόσο στις αλμυρές όσο και στις γλυκές γεύσεις.

Bridgerton Μενού

The Queen's Diamond - χειροποίητη σοκολάτα που έχει κατασκευαστεί με μέλι, πράσινο κάρδαμο και ganache λευκής σοκολάτας.

The Rake - προς τιμήν του Viscount Anthony, το Rake είναι ένα σοκολατένιο σαμπρέ με μους σοκολάτας γάλακτος και σαντιγί με φρούτα του πάθους.

A True Love Match - εμπνευσμένο από την εξαίσια βασίλισσα Charlotte, ένα λαχταριστό, ελαφρύ παντεσπάνι βανίλιας που σερβίρεται με μαρμελάδα φράουλα και κρέμα βανίλιας, ανάλογα με την εποχή.

The Lady Whistledown - μια αναφορά στη Lady Whistledown, ένα κέικ φιστικιού με μους φιστικιού, επικαλυμμένη με σοκολάτα γάλακτος και βούτυρο κακάο.

All is Fair in Love & War -ένας φόρος τιμής στην οικογένεια Bridgerton. Ένα γαλάζιο cupcake για δύο: cheesecake με ροδόνερο με ζελέ βατόμουρου σε μια βάση crumble κέικ καλυμμένη με μπλε σοκολάτα.

