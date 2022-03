Βληχή | Κυκλοφόρησε το trailer της νέας ταινίας μικρού μήκους του Γιώργου Λάνθιμου

'Βληχή' είναι ο τίτλος της νέας ταινίας μικρού μήκους του Γιώργου Λάνθιμου που θα κάνει πρεμιέρα στις 6, 7 και 8 Μάιου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ.

Η ταινία γυρίστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στην Τήνο μετά από πρόταση του καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και της Διευθύντριας του ΝΕΟΝ Ελίνας Κουντούρη, με πρωταγωνιστές την Emma Stone και τον Γάλλο ηθοποιό Νταμιάν Μποννάρ.

Στα πλαίσια του προγράμματος The Artist on the Composer, μια συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ που διασυνδέει πρωτοπόρους σύγχρονους εικαστικούς και σκηνοθέτες με τη ζωντανή εκτέλεση ορχηστρικής μουσικής, ο διακεκριμένος Έλληνας σκηνοθέτης ανέλαβε τη δεύτερη ανάθεση του 'The Artist on the Composer' και δημιούργησε ένα νέο κινηματογραφικό έργο που παρουσιάζεται πάντα με συνοδεία μουσικών συνόλων.

Το μουσικό σενάριο της ταινίας αποτελείται από έργα των Γ. Σ. Μπαχ / Κνουτ Νύστεντ και Τόσιο Χοσοκάβα, τα οποία θα ερμηνευτούν ζωντανά στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος από τους σολίστ Αγγελίνα Τκάτσεβα (τσίμπαλο), Γου Γουέι (σενγκ), το κουαρτέτο "Μαρία Κάλλας" και τη Χορωδία της ΕΡΤ.

Δείτε το trailer της ταινίας