Julia Roberts | Πρωταγωνιστεί σε ρομαντική κομεντί μετά από 20 χρόνια

Η Julia Roberts είναι ίσως η ηθοποιός που αγάπησε περισσότερο το κοινό μέσα από τους ρόλους της σε ρομαντικές κομεντί. Με την αστεία, όμορφη και έξυπνη περσόνα που υποδύοταν τις περισσότερες φορές κατάφερε να αναδείξει το ταλέντο της και το αστείρευτο χιούμορ της και να γίνει η βασίλισσα των rom-coms.

Η σταρ, όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της στους New York Times, επιστρέφει με πρωταγωνιστικό ρόλο σε rom-com μετά από σχεδόν 20 χρόνια. "Μου αρέσει να γελάω νκαι να είμαι αστεία" είπε εξηγώντας ότι "έχει περάσει πολύς καιρός" και πως δεν ήταν κάτι που είχε προγραμματίσει: "Δεν το σχεδίασα, απλά δεν έβρισκα κάτι που με ενδιέφερε. Εκπλήσσομαι πόσο γρήγορα πέρασαν τα χρόνια".

Η Roberts επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με δύο μεγάλους ρόλους, στο Ticket to Paradise με τον George Clooney όπου υποδύεται μια μητέρα που ταξιδεύει με τον πρώην σύζυγό της στο Μπαλί και στο Gaslit με τον Sean Penn όπου υποδύεται την Martha Mitchell, την σύζυγο του δικηγόρου του πρόεδρου Richard Nixon. Όπως λέει η Roberts: "Οι άνθρωποι μερικές φορές μπερδεύουν το πόσο χρόνος έχει περάσει από τότε που πρωταγωνιστούσα σε μια ρομαντική κομεντί και πιστεύουν ότι δεν ήθελα να κάνω μία. Εάν είχα διαβάσει κάτι που θα ήταν επιπέδου Notting Hill ή My Best Friend Wedding θα το έκανα" είπε.

Το Ticket to Paradise που θα κάνει πρεμιέρα το ερχόμενο φθινόπωρο, όπως λέει, είναι μια τέτοια ταινία "δεν υπήρχαν άλλες πριν από αυτή που έγραψε και σκηνλοθέτησε ο Ol Parker . Όταν διάβασε το σενάριο, σκέφτηκε πως "αυτό θα λειτουργήσει μόνο εάν είναι ο George Clooney" με τον ηθοποιό να σκέφτεται το ίδιο και για εκείνη. "Το να πάω από τον John και την Martha Mitchell και να παίξω αυτές τις πολύ σκηνές με τον μεγαλύτερο δραματικό ηθοποιό της εποχής μου, τον Sean Penn, και μετά να πάω στην Αυστραλία με τον George και να παίξω αυτές τις πολύ αστείες σκηνές, ζω το όνειρο της υποκριτικής".

Όπως είπε για τα 25 χρόνια που έχουν περάσει από την κυκλοφορία του ‘My Best Friend's Wedding’ και τα 23 από το’Notting Hill’, η ηθοποιός είπε: "Δεν μπορεί να είναι 20 χρόνια σωστά; Εάν πίστευα ότι κάτι ήταν καλό θα το είχα κάνει. Αλλά απέκτησα και τρία παιδιά τα τελευταία 18 χρόνια. Αυτό υψώνει τον πήχη περισσότερο γιατί μετά δεν σκέφτεσαι μόνο το υλικό. Είναι και η μαθηματική εξίσωση που προκύπτει από το ωράριο δουλειάς του άντρα μου, το πρόγραμμα των

Η νέα ταινία της Julia Roberts ‘Ticket to Paradise’ θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα της στις 21 Οκτωβρίου.