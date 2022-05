Cyndi Lauper | Το νέο ντοκιμαντέρ για την punk ζωή της και την 30ετή καριέρα της

Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην έχει τραγουδήσει τον "φεμινιστικό ύμνο", "Girls Just Want to Have Fun", σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν βρίσκεται και αυτό εξηγεί την επίδραση και την επιτυχία της Cyndi Lauper στις διάφορες γενιές. Το νέο ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάσει τη ζωή της και την καριέρα της, θα ρίξει φως στο φαινόμενο που μετά από αρκετές δεκαετίες εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή.

Το "Let the Canary Sing" θα ακολουθήσει το ταξίδι της 68χρονης σήμερα Lauper προς την κορυφή, από την παιδική της ηλικία στην περιοχή Queens της Νέας Υόρκης αλλά και το ντεμπούτο άλμπουμ της το 1983 "She's so Unusual".

Όπως ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση, "το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει τις γενιές τις οποίες επηρέασε με τα τραγούδια της, το αμίμητο, πάντα εξελισσόμενο punk στιλ της, τον αναπολογητικό φεμινισμό της και την αφοσίωσή της να υπερασπίζεται τους άλλους."

Στην καρέκλα του σκηνοθέτη συναντάμε τη βραβευμένη Alison Ellwood, η οποία μάλιστα δούλεψε μαζί με τη Lauper για τη δημιουργία της ταινίας. "Όπως πολλοί άνθρωποι, κι εγώ θεωρούσα πως όταν η Cyndi Lauper έσκασε στη μουσική σκηνή στις αρχές του '80, ήταν μία ακόμη νέα σταρ η οποία βίωνε ραγδαία άνοδο προς τη φήμη και την επιτυχία χάρη στο MTV. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, η ιστορία της είναι γεμάτη από δυσκολίες, σκληρή δουλειά και επίμονη αποφασιστικότητα. Η Cyndi δεν ήθελε μόνο να ακούσουν τη φωνή της, αλλά μία φωνή που θα ακουστεί. Το ντοκιμαντέρ θα είναι ένα ολοκληρωμένο πορτρέτο της Cyndi Lauper - τον πραγματικό της εαυτό που αντανακλάται", δήλωσε η σκηνοθέτις.

Και όπως πολύ σωστά υπογράμμισε η Ellwood, τα επιτεύγματα της Lauper δεν είναι λίγα. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ήταν η πρώτη γυναίκα το 2013 με σόλο καριέρα που κέρδισε Tony για καλύτερο soundtrack όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με τη σκηνή του Broadway και το μιούζικαλ "Kinky Boots". Παράλληλα, έχει ανακηρυχθεί από τους New York Times μία από τις best-seller συγγραφείς χάρη στην αυτοβιογραφία της "Cyndi Lauper: A Memoir", ενώ έχει ενταχθεί στους καλύτερους μουσικοσυνθέτες όλων των εποχών στο Hall of Fame. Μάλιστα, το 2016 κέρδισε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Hollywood.