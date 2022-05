O Desmond Child έρχεται για μια μοναδική συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Τα λαμπρότερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον θρυλικό Desmond Child σε μια ζωντανή συναυλία με σκοπό την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, στις 27 Ιουνίου 2022, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.



Ο βραβευμένος με Grammy Αμερικανός συνθέτης και παραγωγός Desmond Child, που αριθμεί πάνω από 80 επιτυχίες στην κατηγορία Top 40 του αμερικανικού Billboard, όπως τα 'Livin’ On A Prayer', 'You Give Love A Bad Name', 'I Was Made For Lovin' You', 'Poison' και 'Livin’ La Vida Loca' σε μια παγκοσμίως μοναδική συναυλία – αφιέρωμα στον ελληνικό πολιτισμό. Στη συναυλία, που θα πραγματοποιηθεί με τη συνοδεία κλασικής ορχήστρας εγχόρδων, από μέλη της Athens Philharmonia Pop Orchestra, ροκ μπάντας, και της παιδικής χορωδίας του Σπύρου Λάμπρου και φυσικά, τον ίδιο τον Desmond Child επί σκηνής, θα συμμετέχουν σπουδαία και αγαπημένα ονόματα του διεθνούς μουσικού στερεώματος, όπως οι Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, Σάκης Ρουβάς, The Rasmus, Lena Hall, Γιώργος Λεμπέσης, Kip Winger, Chris Willis, Tabitha Fair, Justin Benlolo και Andreas Carlsson!

Αυτή η μοναδική, ανεπανάληπτη συναυλία όχι μόνο θα στρέψει τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στην Ελλάδα, τους ανθρώπους της και τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά, το κυριότερο, θα αποτίνει φόρο τιμής και θα δηλώσει την υποστήριξή της στη διαρκή παγκόσμια εκστρατεία για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.



Για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα! #ReuniteParthenon

Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί στο Μουσείου της Ακρόπολης.