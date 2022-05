Top Gun | Γιατί η Kelly McGillis δεν επέστρεψε στο σίκουελ της θρυλικής ταινίας

Όταν σκεφτόμαστε το Top Gun μάς έρχεται αβίαστα στο μυαλό το soundtrack "Take My Breath Away" των Berlin και το ειδύλλιο του Maverick με την Charlie που αποτέλεσε τον κορμό της ιστορίας. Και όμως στο σίκουελ Top Gun: Maverick, η συμπρωταγωνίστρια του Tom Cruise, Kelly McGillis δεν επέστρεψε για να υποδυθεί τον ρόλο που την έκανε διάσημη στο ευρύ κοινό.

Το "Top Gun: Maverick" εκτυλίσσεται 30 χρόνια μετά από το αρχικό φιλμ και βρίσκει τον Maverick να αναγκάζεται να προετοιμάσει τη νέα γενιά πιλότων. Ανάμεσα σε αυτούς πρωταγωνιστεί και ο ηθοποιός Miles Teller, ο οποίος υποδύεται τον γιο του Goose, του καλύτερου φίλου του Maverick, ο οποίος στην πρώτη ταινία είχε χάσει τη ζωή του. Και ενώ η ιστορία αυτή αποτελεί μία σύνδεση με το παρελθόν, ο σκηνοθέτης, Joseph Kosinski δεν ήθελε το κοινό να "κοιτά πίσω". "Ήταν σημαντικό να γνωρίσουμε κάποιους νέους χαρακτήρες", δήλωσε ο σκηνοθέτης, ο οποίος ήθελε να περιορίσει τους συνδετικούς κρίκους με την παλιά ιστορία στη σχέση του πρωταγωνιστή με τον γιο του παλιού του συναδέλφου, αλλά και στην παρουσία του Val Kilmer από το πρώτο φιλμ, για την οποία φημολογείται πως ο Cruise πάλεψε σκληρά για να εξασφαλίσει.

Στη θέση, λοιπόν, της McGillis βρίσκουμε τη Jennifer Connelly ως το νέο love interest του Maverick, η οποία υποδύεται την κόρη του ναυάρχου, που αναφέρεται στην πρώτη ταινία, χωρίς όμως να την έχουμε δει ποτέ.

Για τη μη επιστροφή της, η ηθοποιός Kelly McGillis είχε αναφέρει την άποψή της το 2019 όταν είχε αποκαλυφθεί το σίκουελ του Top Gun, δηλώνοντας πως δεν της προτάθηκε ποτέ να γυρίσει. "Είμαι γριά και είμαι χοντρή και μοιάζω όσο είμαι. Και αυτό δεν είναι αυτό που η ταινία θέλει. Για μένα, προτιμώ να νιώθω απόλυτα άνετα στο σώμα μου και με το ποια είμαι στην ηλικία μου σε αντίθεση με το να βάλω μια αξία σε όλα αυτά", είχε επισημάνει η πρωταγωνίστρια της πρώτης ταινίας.