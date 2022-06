28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας | Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων

Ξεκινά σήμερα η προπώληση εισιτηρίων για τις παραστάσεις του φετινού, 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω της ticketmaster.gr και στα καταστήματα MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25) και MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Επίσης τηλεφωνικά, στο (+30) 211 1981535 (Δευτ – Κυρ: 9.00 – 21.00)

Με τίτλο Ωδή στην Ομορφιά, το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας φιλοξενεί φέτος 26 συνολικά παραγωγές, 14 ξένες ομάδες από 10 χώρες, 12 ομάδες από την Ελλάδα, 3 παγκόσμιες πρεμιέρες, 6 παράλληλες εκδηλώσεις, ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών, καθώς και ένα πρόγραμμα εργαστηρίων χορού και κίνησης για διάφορες ηλικίες και ομάδες πληθυσμού.

Το Φεστιβάλ θα κάνει πρεμιέρα στις 15 και 16 Ιουλίου με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το TRIPTYCH: The missing door, The lost room and The hidden floor των Peeping Tom, μια παράσταση που είναι το αποτέλεσμα νέας επεξεργασίας τριών έργων που δημιούργησε η ομάδα Peeping Tom για το Nederlands Dans Theatre.

Την Τρίτη 19 Ιουλίου παρουσιάζεται το Neighbours, η πρώτη διεθνής συμπαραγωγή του Φεστιβάλ με έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς του σύγχρονου χορού παγκοσμίως, το Sadler’s Wells του Λονδίνου. Το έργο που χορογραφήθηκε από τους Rauf "RubberLegz” Yasit και Brigel Gjoka, σε συνεργασία με τον William Forsythe και με ζωντανή μουσική από τον συνθέτη Ruşan Filiztek, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2022, ενώ μετά την Καλαμάτα θα συνεχίσει τη διεθνή περιοδεία του.

Το φετινό Φεστιβάλ είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας της Καλλιτεχνικής Διευθύντριάς του Λίντας Καπετανέα και του Δημάρχου Καλαμάτας Αθανάσιου Π. Βασιλόπουλου με την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιο για θέματα σύγχρονου πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Ε. Νίκα, τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ Παντελή Δρούγα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ.

Το αμιγώς καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου 2022 και σε αυτό περιλαμβάνονται οι παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, οι μικρότερης κλίμακας παραγωγές στο Black Box, την Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, και οι παραστάσεις της Κεντρικής Πλατείας της Καλαμάτας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις χορού που συνδυάζουν διαφορετικά είδη, από σύγχρονο και κλασικό χορό μέχρι ακροβατικά, breaking και krump.

Οι καλλιτέχνες του εξωτερικού που θα παρουσιάσουν τα έργα τους προέρχονται από 10 χώρες, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μοζαμβίκη, την Ελβετία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Κύπρο. Παράλληλα, από τις 8 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου θα διεξαχθούν τα σεμινάρια και τα εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες και ειδικές ομάδες κοινού, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καλαμάτας.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ